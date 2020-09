La semaine 1 de la saison 2020 de la NFL est officiellement arrivée et avec elle vient le retour du football fantastique quotidien. Il n’y a rien de mieux que de faire des files d’attente chaque semaine pour identifier différentes traverses, bustes, principales valeurs et opportunités d’empilement potentielles. Nos choix pour notre gamme de liquidités DraftKings de la semaine 1 essaieront de faire toutes ces choses afin que vous puissiez commencer immédiatement à ajouter à votre bankroll DFS.

Notre stratégie cette semaine était simple. Nous voulions créer une gamme équilibrée sans trop payer à aucun poste. C’est pourquoi aucun de nos joueurs n’est au-dessus de la fourchette de prix de 7300 $. De plus, nous voulions exploiter certaines des meilleures correspondances sur l’ardoise. Pour ce faire, nous regardons quelles équipes étaient faibles face aux RB, WR et TE l’an dernier et les ciblons là où cela avait du sens. Oh oui, et nous avons également opté pour une pile QB-WR à faible coût qui devrait bien fonctionner.

Choix de DraftKings pour la semaine 1: alignement d’argent de la NFL DFS

QB Philip Rivers, Colts @ Jaguars (6 000 $). Il est toujours important de rechercher de bonnes valeurs QB sur l’ardoise, et les projets Rivers pour en être un. Les Jaguars ont perdu beaucoup de talent au cours de la dernière année civile après avoir échangé Yannick Ngakoue, Calais Campbell et Jalen Ramsey. Rivers devrait pouvoir se régaler d’une défense plus faible derrière sa solide ligne offensive. Pour ce que ça vaut, quand il a joué les Jaguars lors de la semaine 14 avec les Chargers l’an dernier, il a accumulé 314 verges et trois touchés. Inscrivez-nous même pour une partie de cette production.

RB Josh Jacobs, Raiders @ Panthers (6800 $). L’année dernière, aucune équipe n’a accordé plus de points fantaisie par match (FPPG) aux RB que les Panthers. L’ajout de Derrick Brown aidera à résoudre ce problème dans une certaine mesure, mais la retraite de Luke Kuechly nuira à la course D. Jacobs a effectué en moyenne 20,1 touches par match la saison dernière et les chiffres sont un véritable bourreau de travail pour les Raiders. Ils pourraient essayer de le conduire à la victoire dans un match favorable.

RB Tarik Cohen, Bears @ Lions (4 900 $). David Montgomery (aine) est cogné et pourrait ne pas jouer. Les seuls autres arrières de Chicago à part lui sont Cohen, Ryan Nall et la receveuse convertie Cordarrelle Patterson. Cohen est polyvalent et a récolté en moyenne 4,9 prises par match l’année dernière. Avec une plus grande charge de travail, il devrait accumuler des points contre une défense des Lions qui a cédé huit touchés en réception aux RB l’an dernier, à égalité pour la plupart dans la ligue.

WR Davante Adams, Packers @ Vikings (7 300 $). En deux matchs contre les Vikings l’an dernier, Adams a réalisé en moyenne 10 attrapés et 111 verges par match. Il n’a pas décroché de TD, mais cette moyenne est toujours bonne pour 21,1 points DK. Nous lui ferons confiance à cet endroit face à un groupe de demi de coin révisé et jeune des Vikings.

WR TY Hilton, Colts @ Jaguars (5800 $). Hilton s’est classé seulement 56e pour les verges aériennes l’an dernier en raison, en partie, de six matchs manqués sur blessure et à cause des difficultés des Colts à QB plus tard dans la saison. Rivers devrait changer le jeu pour Hilton et lui donner une chance de jouer plus en aval. Contre les Jaguars, c’est une bonne affaire et une solide option d’empilage avec Rivers.

WR Cole Beasley, Bills vs Jets (4 800 $). Beasley a en moyenne 7,1 cibles par match la saison dernière de Josh Allen. Il verra peut-être moins cette année à cause de l’arrivée de Stefon Diggs, mais cela pourrait également lui ouvrir de la place au milieu du terrain. Les Jets ont accordé le 11e plus grand nombre de points DK par match aux WR, il devrait donc y avoir des opportunités pour Beasley d’accumuler quelques prises. Son plafond est peut-être bas, mais son plancher doit être haut.

TE George Kittle, 49ers contre Cardinals (7200 $). Les Cardinals ont autorisé le plus de FPPG aux TE l’an dernier, et ce n’était pas particulièrement proche. Les bouts serrés ont marqué 16 touchés contre eux et une moyenne de 19,9 points DK par match. Kittle a réussi six attrapés pour 89 verges et un touché lors de son seul match contre l’Arizona l’année dernière, et s’il peut répéter cela, il vaudra bien ce prix.

FLEX Antonio Gibson, Washington contre Eagles (4 000 $). À l’origine, nous avions Ryquell Armstead à cet endroit étant donné le succès qu’il a eu en tant qu’option de réception hors du champ arrière contre les Colts lors de la semaine 17. Cependant, l’avance des Jaguars est sur la liste COVID, donc lui faire confiance n’est plus une option. . Nous le remplacerons par l’autre plomb le moins cher sur l’ardoise. Gibson, une recrue et un receveur converti, devrait avoir une chance d’attraper beaucoup de passes de Dwayne Haskins hors du champ arrière après avoir bien fait pendant le camp.

D / ST Patriots @ Dolphins (3200 $). Les Patriots se classent n ° 1 de notre classement D / ST de la semaine 1 dans une bataille avec les Dolphins. Ils devraient générer une pression sur Ryan Fitzpatrick, sujet au roulement, tandis que Stephon Gilmore limite DeVante Parker et le jeu de passes.