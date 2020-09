Le football fantastique quotidien devrait entrer dans la semaine 2, et les joueurs de DFS ont maintenant plus de données avec lesquelles travailler. Après avoir vu chaque équipe en action et vu quelques joueurs clés tomber, il y a beaucoup de choix et de traverses de valeur disponibles pour les joueurs avertis. Notre gamme de cash de la semaine 2 DraftKings tentera de trier toutes les dernières nouvelles sur les blessures du football Fantasy et les mises à jour des joueurs pour créer une formation gagnante.

Notre stratégie cette semaine était de payer au quart-arrière, les deux points de demi-offensif et une place de receveur large. Cela nous donnerait suffisamment de clous pour donner à cette gamme un étage élevé. Plus bas, l’objectif était d’obtenir des joueurs à moindre coût qui avaient vu beaucoup de cibles au cours de la semaine 1 ou qui étaient sous-évalués parce qu’ils ont joué lundi soir. Heureusement, il y avait beaucoup d’options pour nous alors que nous empruntions cette voie, et nous avons même pu décrocher une solide pile QB-WR.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Choix de DraftKings pour la semaine 2: alignement d’argent de la NFL DFS

QB Aaron Rodgers, Packers vs Lions (6900 $). Seul Russell Wilson avait plus de points DK que les 33,6 de Rodgers la semaine dernière. Rodgers ressemblait à lui-même contre un jeune secondaire des Vikings, et il devrait avoir une chance de répéter son succès contre Detroit. Les Lions ont permis à Mitchell Trubisky d’accrocher 24,3 points de DK sur eux, et ils ont perdu le meilleur joueur des machines à sous Justin Coleman sur blessure. Rodgers devrait avoir une chance de répéter son succès et de faire des jeux profonds lors de son deuxième match consécutif contre un rival de division.

RB Ezekiel Elliott, Cowboys contre Falcons (8200 $). Les Falcons ont accordé le quatrième plus grand nombre de points fantaisie aux RB la semaine dernière, établissant une marque de 35,2 points DK grâce aux prouesses de Chris Carson en tant que receveur. Elliott et les Cowboys ont eu un succès similaire contre les Rams, les RB de Dallas ayant accumulé 32,9 points de DK. Les Falcons ont une défense plus faible et peuvent avoir du mal à contenir Elliott en tant que receveur, ce qui devrait lui donner une chance de faire de gros chiffres.

RB Austin Ekeler, Chargers vs Chiefs (6500 $). Dans une étrange tournure des événements, Ekeler a eu un maximum de 18 courses pour les Chargers lors de la semaine 1, mais avait un objectif de jus de ton. Anthony Lynn ne peut pas laisser cela se reproduire. Ekeler a déchiqueté les Chiefs en tant que receveur l’année dernière, captant 17 passes pour 151 verges en deux matchs, tandis que Melvin Gordon s’occupait davantage du travail sur le terrain. Les Chiefs ont permis 100 captures aux RB la saison dernière, c’est donc la faiblesse que Los Angeles devrait attaquer. Cela fait d’Ekeler un bon jeu à la hausse à ce prix.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

WR DeAndre Hopkins, Cardinals contre Washington (7700 $). Il est prudent de dire que Kyler Murray aime lancer à Hopkins. Il a été visé 16 fois et a capté 14 passes pour 151 verges contre les 49ers. Contre un secondaire inexpérimenté, Hopkins devrait se régaler, à condition que Murray puisse éviter la pression. Quoi qu’il en soit, son sol est très haut.

WR Diontae Johnson, Steelers contre Broncos (4500 $). Certains peuvent frapper Johnson pour son botté de dégagement étouffé et parce que JuJu Smith-Schuster et James Washington ont attrapé les trois touchés de Ben Roethlisberger contre les Giants. Cela dit, Johnson a mené l’équipe dans les cibles avec 10, à égalité pour le sommet de l’équipe avec six attrapés, et a obtenu 57 verges sur réception, bien pour la deuxième place de l’équipe. Il devrait avoir une chance de surpasser ce prix, et si les Broncos CB AJ Bouye ne peuvent pas jouer, les perspectives de Johnson seraient encore meilleures.

WR Corey Davis, Titans contre Jaguars (4000 $). Voici un autre récepteur sous-évalué qui a joué sur Monday Night Football. Davis ressemblait à la cible préférée de Ryan Tannehill pendant la majeure partie du match contre les Broncos. Davis a mené l’équipe dans les cibles (8), les captures (7) et le métrage (101). Quatre joueurs avaient plus de sept cibles pour les Titans, donc Tannehill le répartit un peu, mais Davis est une bonne option dans un match avec un secondaire médiocre de Jacksonville.

TE Chris Herndon, Jets contre 49ers (3400 $). Herndon est-il en train de devenir la deuxième cible des Jets? Cela semble être le cas. Herndon a accumulé sept cibles (derrière seulement les 13 de Jamison Crowder) et a capté six passes pour 37 verges dans la semaine 1. Les 49ers ont une excellente défense, mais tout ce dont Herndon a besoin pour être efficace à bout serré est une poignée de captures ou un TD. Si nous dépensons moins pour ce poste, il est l’une des meilleures options disponibles.

FLEX Marquez Valdes-Scantling, Packers vs Lions (4600 $). Nous arrondirons ou positionnerons les joueurs en empilant un large avec Aaron Rodgers. MVS a terminé deuxième sur les Packers dans les cibles avec six, et il a transformé ces cibles en quatre attrapés, 96 verges et un TD (19,6 points DK). Valdes-Scantling pourrait trouver beaucoup de place ouverte contre la défense de Detroit, nous allons donc essayer de choisir la moins chère des trois meilleures options de réception de Green Bay.

D / ST San Francisco 49ers @ Jets (4 000 $). Pour la deuxième semaine consécutive, nous allons avec la défense qui vient au n ° 1 de notre classement de la semaine 2 D / ST comme notre défense en cash game. Les 49ers auront soif de victoire après une défaite décevante contre les Cardinals et la ligne offensive des Jets aura du mal à bloquer la prolifique course de passes de San Francisco. Attendez-vous à plusieurs sacs de Darnold qui pourraient provoquer des revirements.