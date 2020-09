Après une semaine 2 brutale pleine de blessures, le football fantastique quotidien se dirige vers la semaine 3 avec une certaine incertitude. Les joueurs NFL DFS ont un plus grand échantillon de données avec lequel travailler, et avec autant de joueurs prêts à manquer de temps avec diverses maladies, il existe des joueurs de valeur potentielle disponibles sur l’ardoise. De plus, quelques-uns des RB les plus chers, Christian McCaffrey et Saquon Barkley, ne sont pas disponibles pour le moment, ce qui signifie que le prix plafond de la position est un peu plus bas. Nos sélections en espèces de la semaine 3 DraftKings tenteront de trier toutes les dernières nouvelles sur les blessures et le buzz pour créer une formation gagnante.

Cette semaine, notre stratégie était de payer pour certains des RB qui participeront à de bons matchs cette semaine, car leur prix n’était pas trop mauvais. Après avoir atterri quelques joueurs sûrs là-bas, nous avons passé à QB et TE et avons utilisé une approche basée sur la cible pour trouver des dormeurs potentiels au récepteur. La tarification a facilité la création de ce qui ressemble à une gamme de qualité et nous avons pu décrocher ce qui est à la fois une pile QB-WR sûre et sous-estimée.

Choix de la semaine 3 de DraftKings: alignement d’argent de la NFL DFS

QB Ryan Tannehill, Titans @ Vikings (5900 $). Depuis qu’il a repris le poste de quart-arrière des Titans, Tannehill a commencé 16 matchs, y compris les séries éliminatoires. Dans tous ces concours, sauf deux, il a lancé au moins deux touchés (et dans l’un des deux, il n’a pas réussi, il a couru pour un score). Son avantage de TD lui donne un plancher très élevé, et l’endroit pour attaquer cette défense du Minnesota est au cornerback. Cela pourrait être une journée de haute qualité pour Tannehill, et à un prix inférieur à 6k $, son inclusion ici nous permet de dépenser à d’autres postes.

RB Jonathan Taylor, Colts vs Jets (7 000 $). Avec Marlon Mack (Achille ‘) hors de la photo, Taylor a réussi 26 courses, a réussi 101 verges et a marqué son premier touché dans la NFL lors de la semaine 2. Il devrait continuer à obtenir la part du lion du travail dans le champ arrière et joue contre un L’équipe des Jets qui a accordé 31,7 points fantaisie DK par match (FPPG) aux RB cette saison, bien pour la septième place de la ligue.

RB James Conner, Steelers contre Texans (6700 $). Il semble que Conner est de retour à la tête des Steelers, et il vient d’accumuler plus de 100 verges et un TD contre les Broncos. Maintenant, il affrontera une défense texane qui a accordé 339 verges au sol aux RB, bon pour le troisième plus grand nombre de la NFL, et a accordé 198 verges au sol par match au total. Étant donné que Ben Roethlisberger ne risque pas de beaucoup bousculer, Conner devrait avoir un bon tir à plus de 100 mètres au sol.

WR Tyler Boyd, Bengals @ Eagles (5900 $). Avec AJ Green ayant un match plus difficile avec Darius Slay, Joe Burrow va avoir besoin de quelqu’un à qui jeter. Boyd a du sens, puisqu’il a attrapé sept passes pour 72 verges et un touché la semaine dernière et devrait continuer à accumuler des cibles puisque Burrow adore lancer au milieu du terrain. Le milieu du terrain est la faiblesse des Eagles, donc cela pourrait être un gros match pour Boyd.

WR CeeDee Lamb, Cowboys @ Seahawks (5400 $). Jusqu’à présent cette année, les Seahawks ont autorisé le plus grand nombre de FPPG DraftKings aux WR à un énorme 73,5 par match. Ils ont permis 50 attrapés et 731 verges, les deux sommets de la ligue, à la position. Les Cowboys chercheront à lancer souvent contre les Seahawks et Lamb devrait être la deuxième cible préférée de Prescott après Amari Cooper. Lamb a accumulé six attrapés pour 106 verges la semaine dernière, mais il est toujours sous-évalué compte tenu de son plafond.

WR Corey Davis, Titans @ Vikings (5200 $). Nous voulons empiler un receveur avec Tannehill, et avec AJ Brown toujours discutable en raison d’une blessure au genou, Davis est la voie à suivre. Davis a au moins 12,6 points DK à chacune de ses deux premières sorties et devrait avoir une chance d’attraper pas mal de passes si les Titans attaquent la véritable faiblesse de la défense du Minnesota, demi de coin. Les Vikings ont autorisé 54,6 DK FPPG aux récepteurs cette année, juste derrière les Seahawks.

TE Logan Thomas, Washington @ Browns (3600 $). En deux matchs cette saison, Thomas a accumulé 17 cibles et a été la cible préférée de Dwayne Haskins en dehors de Terry McLaurin. Les Browns ont permis au deuxième FPPG DK aux TE cette saison et ont laissé le duo de CJ Uzomah et Drew Sample accumuler des points. Thomas est un bon jeu de valeur et sa part cible devrait lui donner un plafond élevé.

FLEX Kenyan Drake, Cardinals vs Lions (6 000 $). Les Lions ont accordé le deuxième plus grand nombre de verges au sol aux RB cette saison et ont été complètement écrasés par Aaron Jones pour 45,6 points DK. Drake n’a pas été génial pour commencer la saison, mais il a obtenu 36 courses par rapport aux neuf de Chase Edmonds et a connu des affrontements difficiles contre les lignes de front difficiles de San Francisco et de Washington. Il doit être cohérent et sera une bonne affaire à ce prix.

D / ST Indianapolis Colts vs Jets (4 100 $). Malgré d’innombrables blessures défensives, la défense des 49ers vient de limiter l’attaque des Jets à 13 points. Considérant que les Colts viennent de forcer Kirk Cousins ​​à effectuer trois interceptions, l’ont limogé trois fois et n’ont accordé que 11 points au total aux Vikings, ils devraient avoir une excellente journée à domicile contre les Jets.