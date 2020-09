La construction sportive de 2020 a été lente, mais ce week-end, nous avons l’une des étapes les plus excitantes du calendrier sportif depuis longtemps: semaine 2 de la saison de la NFL, football universitaire, séries éliminatoires de la NBA et de la LNH, poursuites de fanions de la MLB, un NASCAR course, et en plus de tout cela, nous avons récemment couronné le joueur de l’année du PGA Tour, Dustin Johnson, menant un peloton de premier ordre dans le 120e US Open au Winged Foot Golf Club. Je n’ai jamais eu à prendre la décision de regarder un majeur de la PGA ou de la NFL, et cela m’a complètement déconcerté. Je sais que je choisirais de regarder l’une des quatre majors de golf plutôt que l’un de ces autres sports, mais pas la NFL. Je pense que je vais probablement avoir le billet du dimanche sur mon ordinateur portable pendant que je mettrai dimanche à l’US Open sur mon grand écran. Je suis excité pour tout cela – et cela inclut mes files d’attente DFS.

Vous souvenez-vous quand tout le monde était stupéfait par le défi que Olympia Fields a lancé à ces joueurs au championnat BMW? Ce sera une promenade dans le parc par rapport à ce que Winged Foot fera vivre à ces joueurs ce week-end. Winged Foot a accueilli cinq US Open et un championnat de la PGA au cours de sa riche histoire. Ce n’est qu’à l’US Open de 1984 que le vainqueur a terminé le tournoi avec un score inférieur à la normale. Dans les quatre autres, la note gagnante moyenne était de cinq au-dessus de la normale. Le dernier voyage ici pour l’US Open a eu lieu en 2006, et la ronde moyenne était de 75, un seul trou joué sous la normale pour la semaine, et il n’y avait que 12 tours au total marqués sous la normale tout le week-end. Hale Irwin a gagné ici en 74 avec un score final de sept sur la normale. Puis le président de l’USGA, Sandy Tatum, a déclaré par la suite: «Nous n’essayons pas d’humilier les meilleurs joueurs du monde. Nous essayons simplement de les identifier.

Si je vous disais que Winged Foot mesurait 7469 verges et jouait comme un Par 70, cela suffirait pour savoir que ce parcours sera très difficile – mais ce n’est pas tout. Il est connu pour avoir des surfaces de pose extrêmement difficiles. Colin Montgomerie a terminé deuxième de l’US Open de 2006 et a déclaré: «Je pense que tout le monde fera trois putts ici. Les pentes sont tellement folles que les joueurs plaisantent que vous pouvez voir le fond de la coupe depuis le fairway. Ils peuvent dire cela en plaisantant, mais sur certains des trous, ce n’est pas une exagération.

Après avoir lu tout cela, je vais certainement avoir Strokes Gained: Putting comme l’une de mes statistiques clés. Les bombardiers auront un avantage et ces gars-là ont frappé beaucoup plus loin que les gars de 2006, mais ils doivent aussi éviter les trucs profonds. Comme la plupart des cours de l’US Open, il vous punira si vous atterrissez à l’état brut. Sachant tout cela, j’ajouterai Strokes Gained: Off the Tee comme l’une de mes autres statistiques clés. Vous savez que je vais aussi avoir Strokes Gained: Approach.

Ces joueurs seront souvent bogey et bogey ce week-end, mais le joueur qui pourra les éviter le plus remportera le titre. C’est pourquoi je mets l’évitement épouvantable dans mes statistiques clés. C’est un autre parcours avec un groupe de Par 4 entre 450 et 500 verges, donc je vais regarder l’efficacité des joueurs dans cette gamme. Nous avons également des parcours avec un tas de Par 3 très longs, donc je vais viser une efficacité Par 3 200-225. Ces joueurs seront mis à contribution chez Winged Foot et la survie sera le mot de la semaine.

Le temps semble être bon avec des températures au milieu des années 60 tout au long du week-end. Pour le moment, il n’y a pas de vraie pluie dans les prévisions avec des vents barbotant dans les deux chiffres. Côté conditions, ce sera bien plus agréable qu’il y a quelques semaines à Olympia Fields.

Stratégie PGA DFS: US Open

La dernière chose que je voulais ajouter concerne la construction de la liste ce week-end. J’ai déjà souligné pourquoi ce cours est si difficile et combien il sera difficile. Je crois que sachant cela, vous devez cibler six bons golfeurs dans vos alignements. Cela signifie aller avec une construction équilibrée sur les étoiles et les gommages. Je vais vous donner quelques pièces approfondies, mais il y a une raison pour laquelle ces joueurs pèsent moins de 7000 $, et la probabilité qu’ils fassent la coupe est mince. La façon de remporter les gros prix dans ces GPP consiste à faire passer six joueurs et à espérer qu’ils pourront faire un pas au cours du week-end. Ouais, vous ne pourrez peut-être avoir qu’un des gros chiens de votre alignement, mais je préfère que mon gars le moins cher soit Brendon Todd que JT Poston. Je veux avoir confiance que tout le monde dans ma gamme a la capacité de faire la coupe.

STATS CLÉS:

Coups gagnés: approche

Coups gagnés: sur le tee

Coups gagnés: Putting

Évitement de bogey

Par 4 Efficacité 450-500

Efficacité Par 3 200-225

CHOIX UNIQUE: Daniel Berger

Choix d’experts US Open PGA DFS

Daniel Berger: Si vous parvenez à ignorer sa coupe manquée au Mémorial, cela a été une saison stellaire pour Berger avec des finitions de 9e, 5e, 4e, 7e, 1er, 3e, MC, 2e, 13e, 3e, 25e et 15e depuis les déchets. Gestion de retour en janvier. Il est un autre gars qui s’adapte parfaitement au modèle du succès puisqu’il est neuvième en efficacité Par 4 450-500, 10e en évitement de Bogey, 17e en coups gagnés: Putting, 27e en coups gagnés: sur le tee et 34e en coups gagnés: approche Il n’y a aucune raison de ne pas le jouer ce week-end.

Adam Scott. La seule chose que vous pouvez dire à propos de Scott, c’est qu’il est bien reposé. Il a vraiment limité son emploi du temps tout au long de la saison du PGA Tour. Ce sera son 13e voyage à l’US Open, il sait à quoi s’attendre et comment jouer intelligemment cet événement. Il a cinq classements parmi les 20 premiers, dont trois parmi les 10 premiers. Il est dans le top 50 en Strokes gagnés: Putting et dans le top 25 en Bogey Evitement. J’aime beaucoup le vieux vétérinaire ce week-end.

Justin Thomas. Bien qu’il n’ait que deux classements parmi les 10 premiers et une victoire à son actif cette saison, je suis toujours convaincu qu’il peut le faire ce week-end. C’est un autre gars qui peut rebondir après un mauvais trou ou un tour, assis à la huitième place dans Bogey Evitement. Il est premier en Strokes gagnés: approche, 22e en coups gagnés: hors du tee et huitième en efficacité Par 4.

Rasmus Hjogaard. À moins que vous ne jouiez régulièrement à l’Euro Tour DFS, vous ne connaissez probablement pas cet enfant. Je dis “gamin” parce qu’il ne peut légalement pas boire à seulement 19. Il a deux victoires, une deuxième place et une troisième place à ses 12 derniers départs. Il est en fait plus haut que le triple vainqueur majeur Jordan Spieth dans le classement officiel du golf mondial. Il est quatrième sur l’Euro Tour en coups gagnés: hors du tee et cinquième en distance de conduite.

Webb Simpson. Simpson a remporté l’US Open 2012 et est ensuite tombé en quelque sorte hors de la carte du golf pendant un certain temps avant de se réveiller au cours des trois dernières saisons. Il s’adapte si bien au moule ici. Il est premier en Évitement Bogey, premier en Par 4 Efficiency 450-500, sixième en Coups gagnés: Approche, 13e en Coups gagnés: Putting et 13e en Par 3 Efficiency 200-225.

Collin Morikawa. La seule chose qui me fait peur dans son jeu, c’est le putting. Il est plutôt au milieu de la route à ce sujet, alors il aura du mal sur ces greens comme tout le monde. Il se différencie en étant un attaquant de balle de premier plan. Il est deuxième sur le circuit de la PGA en coups gagnés: approche et 19e en coups gagnés: hors du tee. Le vainqueur du championnat PGA a une chance légitime de revenir dos à dos dans le jeu majeur.