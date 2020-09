La semaine 1 de la saison 2020 de la NFL comporte à peu près autant d’incertitude que n’importe quelle autre semaine, il n’est donc pas facile d’essayer de trouver une programmation FanDuel GPP pour gagner un tournoi. De toute façon, le football est imprévisible d’une semaine à l’autre, alors lancez-vous dans une pandémie mondiale et sans pré-saison, et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas jouer à la semaine 1 NFL DFS, même si vous le réduisez peut-être de quelques crans par rapport à vos frais d’entrée normaux. Il existe encore des choix de valeur et des piles qui peuvent créer une programmation de tournois gagnants.

Bien sûr, pour vraiment frapper gros dans un tournoi, vous devez prendre quelques chances, donc après avoir empilé deux RB “sûrs”, nous lançons les dés dans le jeu de passes avec plus de quelques-uns de nos choix.

FanDuel Picks Semaine 1: alignement NFL DFS pour GPP

QB Tyrod Taylor, Chargers @ Bengals (7 000 $)

Taylor vole sous tous les radars cette pré-saison, mais il est le QB le moins cher sur l’ardoise qui va fournir suffisamment de précipitation, ce qui lui donne à la fois un plancher sûr et un sérieux avantage. Les Bengals ont été l’une des pires équipes contre les quarts en 2019 (et cela comprend le fait de permettre aux verges les plus rapides d’accéder à la position grâce en partie à deux fois face à Lamar Jackson). Avec plus d’armes autour de lui qu’il n’en a jamais eu à Buffalo, Taylor devrait bien démarrer son mandat de starter des Chargers.

RB Christian McCaffrey, Panthers contre Raiders (10000 $)

Payer à quelques autres endroits a permis de jouer McCaffrey ici. Il y a un argument quant à savoir s’il est un bon joueur de tournoi ou s’il sera trop populaire / cher, mais vous ne gagnez pas de tournois sur vos sélections les plus chères – vous ne les perdez que là-bas. Contre une mauvaise défense des Raiders, McCaffrey devrait trouver la production là où il le souhaite, que ce soit au sol ou dans les airs. Il est probablement l’un des joueurs les plus performants de l’ardoise, alors commencer notre alignement avec lui nous amène directement au sommet du classement.

RB Josh Jacobs, Raiders @ Panthers (8200 $)

De l’autre côté de McCaffrey, Jacobs commence l’année 2 dans une infraction affamée pour un tableau de profondeur WR établi. Cela signifie qu’il est probable que la dernière équipe sportive de Las Vegas s’appuie sur son RB lors de la semaine 1. Jacobs pourrait également être candidat pour un certain nombre de passes de vidage bien-aimées de Derek Carr, complétant ses statistiques dans un jeu qui permettra aux deux demi-offensifs de étoile. Du point de vue de la propriété, il est également peu probable que la plupart des joueurs DFS utilisent les deux dos de ce jeu, différenciant au moins un peu votre alignement.

WR Keenan Allen, Chargers @ Bengals (7 000 $)

Avec Mike Williams (épaule) blessé, les deux principaux candidats de Taylor sont Allen et Hunter Henry. Nous allons avec Allen à cause de combien nous aimons notre jeu TE ci-dessous. La réputation d’Allen en tant que sujet aux blessures pourrait être exagérée à ce stade, mais peu importe, il est en bonne santé en ce moment. Son arbre de route classique ne repoussera pas trop les limites du bras de Taylor, et FanDuel a au moins 0,5 PPR pour donner un petit bonus aux prouesses de passe d’Allen. Cincinnati ne possède pas non plus de demi de coin capable de couvrir de manière cohérente Allen, il n’y a donc pas grand chose à craindre ici.

WR Michael Thomas, Saints contre Buccaneers (8800 $)

Si nous pouvons économiser suffisamment d’argent pour jouer les meilleurs joueurs de l’ardoise, nous devons le faire. La défense des Buccaneers sera probablement déchiquetée par Drew Brees et Thomas. Le plancher de Thomas est super élevé en raison de son volume cible, et son plafond est élevé en raison de son efficacité avec ces cibles. Si vous n’aimez pas mes deux prochains choix, vous pouvez payer un rabais auprès de Thomas et améliorer ailleurs, mais commencer une formation avec McCaffrey et Thomas donne un excellent plancher qui peut ensuite être complété par nos autres jeux dans un tournoi.

WR Jalen Guyton, Chargers @ Bengals (4500 $)

Si vous venez de dire “Qui?”, Eh bien, c’est exactement pourquoi nous jouons Guyton dans un tournoi. Très peu d’autres vont l’utiliser. Il commence probablement, au moins dans trois sets de large et peut-être deux looks de large, pour les Chargers de la semaine 1 avec Williams absent. C’est un athlète de haut niveau dans sa deuxième année, et tout ce qu’il faudra, c’est se mettre derrière la défense et se connecter une fois avec Taylor – ou se séparer après la capture – pour rapporter une valeur immense à son prix.

TE Taysom Hill, Saints contre Buccaneers (5000 $)

Si vous lisez mes alignements de FanDuel toute la saison, vous verrez probablement beaucoup Hill en eux. Il va jouer le même rôle à tout faire pour la Nouvelle-Orléans tout en étant éligible à TE sur FD. À son prix pour la semaine 1, qui est inférieur à Kyle Rudolph, par exemple, tout ce que Hill doit faire est d’être impliqué dans un touché pour rendre la valeur. Considérant qu’il y aura beaucoup de points dans ce jeu, cela semble très possible, et Hill pourrait le faire passer, courir ou lancer, ce qui semble augmenter ses chances. À un prix TE aussi bon marché, vous vous croisez les doigts pour un score, et Hill a probablement une chance légèrement meilleure d’y parvenir.

FLEX (WR) DeSean Jackson, Eagles à Washington (5700 $)

Jackson est le jeu de tournoi classique où il espère un long gain faisant toute sa journée. L’année dernière a certainement été une campagne décevante et riche en blessures pour Jackson, mais vous vous souvenez de sa semaine 1 2019? Il a capté huit passes pour 154 verges et deux touchés contre, vous l’avez deviné: Washington. La moitié de cette production rapporterait son prix, mais surtout avec le corps WR de Philly en plein désarroi, Jackson pourrait obtenir un tas d’objectifs pour ouvrir la saison.

DEF Jacksonville Jaguars contre Colts (3500 $)

Les Jaguars viennent de se débarrasser de Yannick Ngakoue, ce qui n’est pas bon pour leur défense, mais l’attaque des Colts avec Philip Rivers à la barre, une recrue qui revient derrière lui et beaucoup de mystère au-delà de TY Hilton dans le corps de réception ne le fait pas. Je ne me sens pas intimidant. Ajoutez aux sélections de premier tour K’Lavon Chaisson et CJ Henderson qui font leurs débuts dans la NFL, et ce Jags ‘D a plus de meneurs de jeu qu’il y a un an. Si vous payez pour un D / ST, Jacksonville est un bon choix.