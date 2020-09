Les choix et les prédictions de la NFL sont assez difficiles au cours de la semaine 1 d’une saison donnée, alors que nous savons si peu de choses sur la façon dont les changements d’alignement hors saison se manifesteront sur le terrain. Nous choisissons maintenant des matchs de la NFL pour ouvrir une saison définie par des changements au milieu de la pandémie COVID-19. Bienvenue en 2020.

Seuls deux des 16 matchs du calendrier de la semaine 1 de la NFL présenteront des fans dans les tribunes, car les Chiefs et les Jaguars permettront à un petit pourcentage de la capacité de leurs stades d’être rempli. Ainsi, l’avantage typique du terrain à domicile attaché aux chances de chaque match n’est pas un facteur aussi important.

Cependant, les déplacements en équipe pour les matchs à l’extérieur pendant la pandémie de coronavirus sont très stressants, de sorte que les équipes qui doivent faire de longs voyages au cours de la semaine 1 seront les premières à traiter les protocoles étendus de santé et de sécurité de la NFL pour les équipes sur la route.

Selon la tradition, le calendrier de la semaine 1 de la NFL commence avec les champions en titre du Super Bowl – cette année les Chiefs – accueillant le match d’ouverture de la saison du jeudi soir, et il se termine par un double “Monday Night Football”.

Voici nos choix de la semaine 1 dans la NFL, tout au long de cette paire de matchs du lundi soir.

Texans de Houston à Kansas City Chiefs

(Chefs -9 1/2)

Jeudi, 20 h 20 HE, NBC

Ce ne sera pas le parti que les chefs espéraient être avec seulement environ 20% de la capacité d’Arrowhead Stadium remplie de fidèles de Kansas City. Mais cela devrait quand même donner le résultat souhaité. Les Chiefs n’ont presque rien perdu de leur équipe gagnante du Super Bowl, et bien que les Texans restent compétitifs grâce à la brillance de Deshaun Watson, ils ne se cumulent toujours pas. Il y a une raison pour laquelle nous aimons que l’équipage de Patrick Mahomes répète en tant que champions.

Choisir: Chefs 30, Texans 17

Packers de Green Bay chez Minnesota Vikings

(Vikings -2 1/2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Beaucoup ont été dérangés par la façon dont les Packers ont géré leur liste pendant l’intersaison. Mais même avec Jordan Love sur la photo, tant qu’Aaron Rodgers joue le quart-arrière, l’attaque de Green Bay sera un problème pour les équipes adverses. Bien sûr, les Vikings sont également équipés de manière unique pour donner des problèmes aux Packers. Celui-ci sera aussi proche que les chances le suggèrent.

Choisir: Packers 27, Vikings 23

Miami Dolphins à New England Patriots

(Patriotes -6)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Ce serait beaucoup plus amusant si Tua Tagovailoa remplaçait Ryan Fitzpatrick pour les Dolphins, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir avec Cam Newton en commençant pour les Patriots dans leur premier match de l’ère de Tom Brady. La Nouvelle-Angleterre n’a pas eu beaucoup de temps pour intégrer le QB qui a été signé juste avant le camp d’entraînement, ce qui serait un problème pour quiconque sauf Bill Belichick et Josh McDaniels.

Choisir: Patriots 24, Dauphins 13

Philadelphia Eagles à l’équipe de football de Washington

(Aigles -6 1/2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Le calendrier de la semaine 1 de la NFL a été finalisé il y a si longtemps que l’une de ces équipes portait un nom différent lorsqu’il a été annoncé. Washington a eu la chance d’avoir le nouvel entraîneur Ron Rivera pour guider l’équipe à travers une intersaison turbulente, mais il ne sera pas en mesure de diriger ses joueurs vers de nombreuses victoires en 2020. La liste commence avec le rival de la NFC Est qui a remporté la division l’année dernière et a de solides chances de se répéter.

Choisir: Eagles 28, Washington 17

Seattle Seahawks à Atlanta Falcons

(Seahawks -2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

C’est un endroit difficile pour les Seahawks, l’équipe que nous aimons remporter le NFC cette saison. C’est un long voyage sur la route pour un coup d’envoi précoce, mais au moins Seattle a le coussin de l’intersaison plutôt que d’avoir à faire face à un tel défi au milieu de son programme. Les Falcons sont une équipe difficile à lire avant la semaine 1. Nous sommes plus confiants quant à ce que nous obtiendrons de Russell Wilson and Co.

Choisir: Seahawks 30, Falcons 20

Cleveland Browns à Baltimore Ravens

(Corbeaux -8 1/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Des bouleversements étranges et inexplicables au cours de la semaine 1 sont relativement courants, en particulier lorsque des adversaires de division se heurtent pour commencer une saison. Ce qui en fait un match dangereux pour les Ravens, qui, en parlant de bouleversements inexplicables, ont été soufflés par les Browns comme l’une de leurs deux défaites en saison régulière l’année dernière. Cleveland a un nouvel entraîneur offensif Kevin Stefanski et espère se battre dans l’AFC Nord (pour de vrai cette fois). Ce jeu est l’occasion parfaite pour les Browns de prouver qu’ils sont dignes de l’optimisme.

Choisir: Browns 33, Corbeaux 28

Chicago Bears aux Lions de Detroit

(Lions -3)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Les Lions obtiennent un panier à domicile, ce qui fait de ce jeu un tirage au sort. Les Bears ont récemment annoncé que Mitchell Trubisky avait remporté le poste de quart partant contre Nick Foles, ce qui importe probablement très peu à leur adversaire de la semaine 1. Detroit se concentre simplement sur le retour de son propre QB et sur ce que cela fera pour une attaque qui faisait des progrès avant de se blesser la saison dernière.

Choisir: Lions 27, Ours 17

Jets de New York à Buffalo Bills

(Projets de loi -6 1/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Après avoir atteint les séries éliminatoires en tant que wild card l’an dernier, les Bills ont remarqué ce qui se passait autour d’eux dans l’AFC Est et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour compléter ce qui était déjà une formation solide. Ils seront assez bons défensivement pour remporter leur titre de première division depuis l’administration Clinton, et ils espèrent que l’ajout de Stefon Diggs suffira à élever Josh Allen au niveau du Pro Bowl. Les Jets, quant à eux, ne sont pas encore prêts à se battre.

Choisir: Projets de loi 27, Jets 10

Indianapolis Colts à Jacksonville Jaguars

(Colts -7 1/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Philip Rivers vit maintenant en Floride, pas trop loin de l’endroit où il fera ses débuts en tant que nouveau quart-arrière des Colts. Indianapolis a recruté le vétéran en espérant que son intelligence aidera à ramener l’équipe aux séries éliminatoires un an après la retraite soudaine d’Andrew Luck. Alors que les Colts sont en mode gagnant-maintenant, les Jaguars semblent l’être … quel que soit l’opposé du mode gagnant-maintenant. Cet écart est important pour de bonnes raisons.

Choisir: Colts 31, Jaguars 13

Las Vegas Raiders chez Carolina Panthers

(Raiders -3)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Nous ne savons absolument pas à quoi nous attendre des Panthers, une équipe avec un nouveau personnel d’entraîneurs, un nouveau quart-arrière et une défense remaniée qui ne comprend plus Luke Kuechly. Les Raiders ne peuvent pas non plus savoir à quoi s’attendre, c’est pourquoi une équipe qui a flirté avec les séries éliminatoires l’année dernière est à peine favorisée par rapport à une équipe qui n’avait pas de tir.

Choisir: Raiders 27, Panthers 24

Chargeurs de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati

(Chargeurs -3)

Dimanche, 16 h 05 HE, CBS

Les Chargers commencent Tyrod Taylor sur Justin Herbert au quart-arrière, il ne s’agira donc pas d’un affrontement avec des QB sélectionnés parmi les six premiers choix du repêchage de la NFL 2020. Si Joe Burrow sort de la porte aussi bien que les Bengals s’y attendent, une défaite des Chargers pour ouvrir la saison contre la pire équipe de l’année dernière pourrait les pousser à réfléchir davantage à jouer la recrue. Le fait que Burrow n’ait plus à faire face au Derwin James blessé dans ce jeu est notable.

Choisir: Bengals 28, chargeurs 21

Tampa Bay Buccaneers à New Orleans Saints

(Saints -3 1/2)

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

C’est le match du jour de dimanche, sinon le match de la semaine, grâce au déménagement de Tom Brady de la Nouvelle-Angleterre à Tampa Bay en agence libre. Le battage médiatique des Buccaneers est réel, et pour une bonne raison. Cette équipe a flirté avec les éliminatoires l’année dernière grâce à une défense sous-estimée malgré des revirements apparemment sans fin de l’ancien passeur Jameis Winston. Brady ne fera pas les mêmes erreurs, ce qui donne à Tampa Bay une chance légitime de voler la division à la Nouvelle-Orléans.

Choisir: Boucaniers 30, Saints 27

Arizona Cardinals à San Francisco 49ers

(49ers -7)

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

Les Cardinals sont enthousiasmés par ce que l’addition de DeAndre Hopkins signifiera pour leur attaque contre le quart-arrière étoile montante Kyler Murray, et ils devraient s’attendre à gagner beaucoup plus de matchs que l’an dernier. L’Arizona n’est probablement pas encore au niveau de San Francisco et Seattle dans la division. Cela n’a peut-être pas d’importance à la semaine 1, lorsque les 49ers sont si minces au récepteur large.

Choisir: Cardinaux 28, 49ers 27

Cowboys de Dallas aux Rams de Los Angeles

(Cowboys -3)

Dimanche, 20 h 20 HE, NBC

C’était censé être la grande ouverture du tout nouveau stade SoFi à Los Angeles, et techniquement, même s’il n’y aura pas de fans présents. Cette foule aurait été encombrée de fans des Cowboys, de toute façon, donc le changement pourrait en fait être avantageux pour les Rams. Quoi qu’il en soit, Dallas est l’équipe la plus chargée.

Choisir: Cowboys 23, Béliers 20

Steelers de Pittsburgh aux Giants de New York

(Steelers -5)

Lundi, 19 h 10 HE, ESPN

C’est un endroit délicat pour les Steelers, sur la route pour ouvrir la saison dans une étrange fenêtre “Monday Night Football”. Mais Pittsburgh est de retour en mode de contention avec Ben Roethlisberger de retour dans l’alignement et une défense aussi avare prête à obtenir le soutien offensif qu’elle mérite.

Choisir: Steelers 26, Giants 14

Titans du Tennessee à Denver Broncos

(Broncos -1 1/2)

Lundi, 22 h 20 HE, ESPN

Les Titans regardent probablement cette ligne et jouent la carte du manque de respect même s’ils ouvrent la saison sur la route dans un créneau horaire étrange. Nous ne pouvons pas leur en vouloir, car même si leur course au match de championnat de l’AFC la saison dernière a été accompagnée d’une série de bouleversements, c’est une équipe légitimement solide et beaucoup plus éprouvée que les Broncos. La carte de non-respect devrait fonctionner, au moins pour la semaine 1.

Choisir: Titans 24, Broncos 20