Pendant les deux premières semaines de la saison NFL, notre gamme de tournois FanDuel a recherché des QB à bas prix à empiler avec leurs copains de jeu de passage. Cette semaine, nous allons avec une Cam Newton à la hausse et trouvons de la valeur / différenciation ailleurs dans notre gamme. Newton est peut-être un jeu populaire, mais l’associer à Julian Edelman et Damiere Byrd fait un stack assez unique pour nos choix GPP de la semaine 3 NFL DFS.

Encore une fois, nous nous sommes retrouvés à chercher à jouer certains des meilleurs joueurs de toute l’ardoise pour créer un plancher sonore avec le dessus, en utilisant le trio d’Ezekiel Elliott, Dalvin Cook et DeAndre Hopkins. Lancer quelques-uns des meilleurs jeux de valeur sur cette ardoise crée le bon mélange de plancher et de haut pour bien performer dans un tournoi.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

FanDuel Picks Semaine 3: alignement NFL DFS pour GPP

QB Cam Newton, Patriots contre Raiders (7700 $)

Peut-être que c’est courir après des points pour jouer à Newton après des semaines de fantaisie consécutives, mais il semble aussi que tant qu’il est en bonne santé, il continuera à livrer. Les Raiders ne sont certainement pas l’équipe qui va le ralentir.

RB Ezekiel Elliott, Cowboys @ Seahawks (9000 $)

Parfois, les jeux de running back les plus crayeux proviennent des RB de valeur, donc nous allons dans la direction opposée ici avec Elliott et Dalvin Cook. Les deux sortent rarement du terrain et ont d’énormes charges de travail garanties chaque semaine. Seattle a eu du mal à arrêter l’attaque de la Nouvelle-Angleterre, et si quoi que ce soit, Dallas en a une meilleure – et les Cowboys devraient donner à Zeke une action sur la ligne de but après que Dak Prescott l’ait volé la semaine dernière.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

RB Dalvin Cook, Vikings contre Titans (8600 $)

Après avoir vu James Robinson trouver une place pour courir contre le Tennessee lors de la semaine 2, il ne fait aucun doute que Cook se prépare pour un grand jour. Kirk Cousins ​​a eu du mal, nous avons donc besoin qu’il fasse assez bien pour que la défense ne puisse pas se vendre totalement contre la course. Quoi qu’il en soit, Cook sera le joueur le plus important de l’attaque de la troisième semaine du Minnesota.

WR Julian Edelman, Patriots contre Raiders (6500 $)

Edelman a réussi sa carrière en recevant des verges sur un mauvais genou lors de son deuxième match en attrapant des passes de Cam Newton. Assez bien, non? Et encore une fois, il semble peut-être que nous poursuivons des points, mais c’est un match plus favorable et le prix d’Edelman n’est pas trop élevé pour être la pile principale logique avec Newton.

WR Damiere Byrd, Patriots contre Raiders (4500 $)

Byrd a mené les receveurs des Patriots en snaps pour la deuxième semaine consécutive dimanche soir dernier, et cette fois, cela a conduit à six réceptions pour 72 verges. Il est moins un secret qu’il ne l’était la semaine dernière, mais il est toujours sous-évalué juste en fonction du temps qu’il passera sur le terrain.

WR KJ Hamler, Broncos contre Buccaneers (4500 $)

Courtland Sutton (genou) est absent pour l’année, donc dans le deuxième match de Hamler dans la NFL, il jouera un rôle important contre une défense difficile. Hamler s’est précipité une fois et a vu sept cibles lors de ses débuts dans la NFL, et il a la plus grande capacité de jeu de quiconque à Denver, donc son volume et ses opportunités l’emportent sur le match.

TE Logan Thomas, Washington @ Browns (4900 $)

Les Browns ont été l’une des pires défenses de la ligue contre les bouts serrés l’année dernière, et Thomas reste une partie importante de l’attaque de passe de Washington. Certes, ce n’est pas un groupe très inspirant, mais c’est un bon prix pour l’une des principales options de la zone rouge de Washington.

FLEX (WR) DeAndre Hopkins, Cardinals vs Lions (8500 $)

Hopkins est tenu de partir contre les Lions. Il est trop bon pour ne pas le faire et sa relation précoce avec Kyler Murray semble phénoménale. Le prix WR le plus élevé cette semaine est mérité et vaut toujours la peine d’être joué.

DEF Indianapolis Colts vs Jets (4800 $)

Sam Darnold et Frank Gore n’envoient pas exactement de la nervosité dans ma colonne vertébrale. Les Colts ont des joueurs talentueux tout au long de leur défense, donc dans un match favorable, ces crampons devraient travailler suffisamment ensemble pour dominer.