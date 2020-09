Les choix et les prévisions de la NFL pour la semaine 2 de la saison sont beaucoup moins un crapshoot qu’ils ne l’étaient pour le week-end d’ouverture compte tenu des nouvelles connaissances que nous avons sur les 32 équipes, mais nous ne sommes pas sur le point de suggérer qu’il y a des paris sûrs.

Si quoi que ce soit, des équipes comme les Colts et les Eagles la semaine dernière ont renforcé le fait que même certains des plus grands favoris basés sur les cotes peuvent perdre. Maintenant, certains prétendants flirtent avec un trou 0-2 accablant pour commencer la saison 2020 de la NFL.

Sur la base des probabilités, la semaine 2 devrait être importante pour les équipes à domicile, car l’équipe sur route est favorisée dans seulement cinq des 16 matchs du calendrier. Et parmi les jeux qui présentent des favoris à domicile, plusieurs d’entre eux ont été définis avec des écarts de points qui suggèrent que le jeu est tout sauf un tirage au sort.

Avec cela comme arrière-plan, voici nos choix et prédictions pour la semaine 2 de la saison NFL. Comme toujours, nos spreads de points sont une gracieuseté de Sports Insider.

Bengals de Cincinnati à Cleveland Browns

(Marrons-6)

Jeudi, 20 h 20 HE, NFL Network

Au risque de réagir de manière excessive à de solides débuts pour Joe Burrow, nous ne pouvons nous empêcher de lui faire plus confiance que Baker Mayfield dans ce match étant donné ce que ce dernier nous a montré la semaine dernière pour commencer sa troisième saison dans la NFL. Les Browns sont soudainement dans la rare place “à gagner” de la semaine 2; s’ils perdent face aux Bengals, leur saison pourrait rapidement tomber dans le bac. La bonne nouvelle pour Cleveland est que Mayfield n’est que l’un des nombreux joueurs et entraîneurs qui ressentent la même pression. Ils n’ont d’autre choix que de répondre.

Choisir: Marrons 21, Bengals 17

Atlanta Falcons à Dallas Cowboys

(Cowboys -7)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Il s’agit d’un autre affrontement d’équipes essayant d’éviter le trou redouté 0-2. Les Cowboys, cependant, ont beaucoup plus de points positifs à retirer de leur défaite de la semaine 1 que les Falcons. Matt Ryan devrait être en mesure d’exploiter à nouveau des affrontements favorables, mais Dak Prescott et l’attaque des Cowboys cette semaine n’ont pas à faire face au destructeur de jeu qu’est Aaron Donald.

Choisir: Cowboys 34, Falcons 27

Denver Broncos aux Steelers de Pittsburgh

(Steelers -6)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Ces deux équipes jouent sur de courtes semaines, ce qui en théorie fonctionne en faveur de l’équipe qui n’a pas à faire de déplacement. Les Steelers ont des aspirations réalistes au titre en 2020 avec Ben Roethlisberger de retour dans l’alignement pour soutenir une défense dominante. Les Broncos ne sont pas encore à ce niveau, surtout sans leur meilleur joueur, Von Miller.

Choisir: Steelers 28, Broncos 17

Los Angeles Rams aux Eagles de Philadelphie

(Aigles -3)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Ce match rend la semaine 1 des Eagles bien pire contre Washington, car le niveau de difficulté augmente considérablement contre les Rams. Si Washington a pu limoger Carson Wentz huit fois, qu’attendons-nous d’Aaron Donald and Co.? Si la défense des Eagles peut faire sortir l’attaque des Rams, Philly aura de bonnes chances de gagner. Sinon, c’est un départ 0-2 pour les champions en titre de la NFC Est.

Choisir: Béliers 27, Eagles 21

San Francisco 49ers à New York Jets

(49ers-7)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Les réactions excessives aux résultats de la semaine 1 sont courantes, et suggérer que les champions en titre de la NFC sont en difficulté parce qu’ils ont perdu leur premier match contre un rival de division est certainement une réaction excessive. Suggérer que les Jets sont toujours mauvais ne ressemble pas à une réaction excessive. L’équipe d’Adam Gase doit inverser cette perception rapidement avant que les choses ne se gâtent à New York, mais cela ne se produira probablement pas au cours de la semaine 2.

Choisir: 49ers 30, Jets 20

Detroit Lions à Green Bay Packers

(Emballeurs -51/2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Aussi tentant que cela puisse être, et même si tout le monde le fait, les Packers ne peuvent pas considérer les Lions comme les “mêmes vieux Lions” après que Detroit a remporté Chicago la semaine dernière. C’est toujours un match de division délicat contre une équipe qui avait des attentes raisonnables pour 2020 mais qui était gênée lors de la semaine 1. La meilleure équipe devrait toujours gagner même si le match est plus proche que prévu.

Choisir: Packers 26, Lions 23

Vikings du Minnesota aux Colts d’Indianapolis

(Colts -3)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Les Colts obtenant un panier à domicile en font un jeu de tirage au sort aux yeux des parieurs, ce qui semble raisonnable pour un concours mettant en vedette une paire de prétendants qui ont subi des résultats décevants lors de la semaine 1. Les Vikings, cependant, ont perdu contre un bien meilleur. équipe que les Colts. Ils ont également plus de stabilité au quart-arrière et une meilleure santé dans le jeu de course.

Choisir: Vikings 30, Colts 24

New York Giants à Chicago Bears

(Ours -51/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Nous doutons que la foudre frappera deux fois, donc si les Bears prennent du retard dans ce match, ne vous attendez pas à ce que Mitchell Trubisky remette son équipe en lice en effectuant un gros lancer après un gros lancer. Il s’agira davantage de l’attaque de l’entraîneur Matt Nagy qui se déroule comme prévu contre une défense qu’il peut gérer.

Choisir: Ours 26, Géants 20

Buffalo Bills à Miami Dolphins

(Projets de loi -51/2)

Dimanche, 13 h ET, CBS

Beaucoup souscrivent à la théorie selon laquelle les prétendants légitimes ont besoin pour gagner tous les jeux qu’ils sont censés gagner. Voici donc la deuxième chance consécutive pour les projets de loi de prouver leur légitimité en 2020 à cette foule. Il y a de fortes chances qu’ils n’auront aucun problème à faire aux Dolphins presque exactement ce que les Patriots ont fait lors de la semaine 1.

Choisir: Projets de loi 21, Dauphins 10

Carolina Panthers à Tampa Bay Buccaneers

(Boucaniers-7 1/2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

L’offensive de la Caroline avait l’air bien dans le premier match de l’ère Matt Rhule / Joe Brady, mais il y a une augmentation significative de la difficulté de la défense de Las Vegas à celle de Tampa Bay. Et cette jeune défense des Panthers qui ne pouvait pas suffisamment empêcher une attaque dirigée par Derek Carr hors de la zone des buts? Rencontrez Tom Brady.

Choisir: Boucaniers 35, Panthères 24

Jacksonville Jaguars aux Titans du Tennessee

(Titans -10)

Dimanche, 13 h ET, CBS

La magie de Gardner Minshew a été impressionnante lors de la première semaine alors que les Jags ont bouleversé les Colts, mais Indianapolis ne s’est pas vraiment aidé avec une paire de revirements coûteux. Les Titans sont moins susceptibles de rejeter le jeu et plus susceptibles de donner des problèmes à Minshew dans le jeu de passes.

Choisir: Titans 24, Jaguars 17

L’équipe de football de Washington aux Arizona Cardinals

(Cardinaux-7)

Dimanche, 16 h 05 HE, Fox

Qui avait ces deux équipes invaincues lors de la deuxième semaine? Les deux surfent sur les sommets de leurs bouleversements respectifs de la semaine 1, mais Washington a l’impression de jouer avec l’argent de la maison plus que l’Arizona. Les Cardinals ont soudainement des espoirs légitimes de se battre dans la NFC Ouest après avoir éliminé les champions en titre. Ce jeu ne devrait que renforcer cet optimisme.

Choisir: Cardinals 30, Washington 20

Chiefs de Kansas City à Los Angeles Chargers

(Chefs -8 1/2)

Dimanche, 16 h 25 HE, CBS

C’est au tour des Chargers pour leur match d’ouverture au tout nouveau stade SoFi de Los Angeles, mais cela ne se passera peut-être pas aussi bien que pour les Rams contre les Cowboys lors de la semaine 1. Les Chargers s’en sont tirés avec une performance offensive moyenne dans leur échapper contre les Bengals. Ils ne s’en tireront pas contre Patrick Mahomes et les Chiefs.

Choisir: Chefs 34, Chargeurs 21

Ravens de Baltimore chez Houston Texans

(Corbeaux -6 1/2)

Dimanche, 16 h 25 ET, CBS

Il est difficile de penser à une façon plus brutale de commencer la saison qu’un calendrier qui comprend des matchs contre les Chiefs et les Ravens au cours des deux premières semaines. Houston a eu quelques moments dans sa défaite contre Kansas City pour commencer l’année, mais pas assez pour que nous pensions qu’il peut contrarier Baltimore et éviter le trou redouté 0-2.

Choisir: Corbeaux 33, Texans 26

Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Seahawks de Seattle

(Seahawks -4)

Dimanche, 20 h 20 HE, NBC

C’est le premier vrai test pour la nouvelle attaque des Patriots avec Cam Newton, et les dieux de la programmation de la NFL nous le donnent en prime time à la télévision nationale. Les Seahawks présenteront aux Patriots de nouveaux défis de ce côté-là du ballon, mais nous savons tous que le groupe de Bill Belichick fera de même avec Russell Wilson. Seattle a la chance que son quart-arrière soit connu pour s’ajuster à la volée et tirer parti de ses nombreux talents pour décrocher des victoires.

Choisir: Seahawks 28, Patriots 24

New Orleans Saints à Las Vegas Raiders

(SpreadTBD)

Lundi, 20h15 ET, ESPN et ABC

Ce n’est pas la fête que l’ouverture du tout nouveau stade Allegiant à Las Vegas était censée être, mais au moins les Raiders sont au sommet d’une victoire de la semaine 1. Le manque de fans dans le stade devrait être la moindre des préoccupations de l’équipe locale contre les Saints, qui, sur la base de leur victoire de la semaine 1 contre les Bucs, sont prêts pour une autre course au Super Bowl. Trop d’Alvin Kamara et Michael Thomas dans celui-ci.

Choisir: Saints 34, Raiders 24