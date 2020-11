L’histoire de Mario Balotelli C’est un exemple pour les jeunes qui veulent se consacrer au football. Une carrière de va-et-vient, de grands clubs comme l’Inter Milan, Liverpool ou Manchester City, mais aussi des scandales extra-sportifs qui ont fini par ruiner une carrière qui vit ses mois les plus durs.

L’attaquant italien, sans contrat depuis son départ de Brescia, s’entraîne avec une équipe modeste de la quatrième division du pays transalpin selon le journal régional Bresciaoggi. C’est Franciacorta, un club de la ville de Brescia qui évolue en Serie D et qui laisse Balotelli rejoindre ses entraînements pour ne pas perdre sa forme physique.

Pour le moment, Balotelli n’a pas trouvé d’offre qui vous satisfasse. Sa fin avec Brescia n’était pas exactement la meilleure: ses problèmes avec le conseil d’administration du club, qui lui interdisaient même de s’entraîner dans la ville sportive, ont précipité sa fin après une saison pas très bonne en termes de chiffres de buts (cinq buts en 19 matchs ). En été, il a sonné pour plusieurs équipes, mais ne semble toujours pas avoir trouvé de destination qui le convainc.

Celui qui était l’une des plus grandes promesses du football italien et européen a maintenant 30 ans. Un joueur qui a brillé à l’Euro 2012 et a semblé retrouver son football en 17/18 avec Nice, terminant une très bonne campagne avec 26 buts. Cependant, a touché le fond et continue sans équipe après une saison à oublier à Brescia.