Dans un jeu déjà assez sauvage sans intervention d’arbitres, Scott Foster a trouvé un moyen de faire partie de l’histoire de la finale de la série Thunder-Rockets.

L’arbitre controversé a appelé la star du Thunder Chris Paul pour un curieux retard de pénalité de match au deuxième quart de la défaite du match 7 d’Oklahoma City mercredi, même si l’équipe de nettoyage nettoyait le sol à l’époque. Paul attachait ses chaussures tout en regardant la rediffusion d’une faute de tir qu’il avait commise et en essayant de déterminer si OKC devait contester l’appel.

Chris Paul a attaché sa chaussure pendant un très long moment en attendant de voir une rediffusion. Obtient un retard de jeu même si l’équipage essuyait toujours le sol. pic.twitter.com/USPCHtskzq – 𝘽𝙤𝙤𝙢𝙩𝙤𝙬𝙣 𝙃𝙤𝙤𝙥𝙨 (@BoomtownHoops) 3 septembre 2020

Paul a allégué plus tard que Foster lui avait dit de ne pas s’inquiéter à ce sujet puisque l’équipage était toujours au sol – puis l’avait quand même frappé d’une pénalité.

J’ai interrogé Chris Paul à propos de l’arbitrage – en particulier ce retard de la décision de match. Il a nommé Scott Foster car il sait qu’il sera condamné à une amende. Une réponse passionnée qui inclut “cette merde n’a aucun sens … nous aurions pu gagner le jeu” pic.twitter.com/w2MpKr3Uyr – Taylor Rooks (@TaylorRooks) 3 septembre 2020

Harden a reçu un tir de faute technique après le penalty de Paul, qu’il a frappé. Harden est ensuite allé 1 sur 2 à la ligne des lancers francs pour donner aux Rockets une avance de 55-52. Houston a fini par gagner par deux points, 104-102.

Paul a également déclaré que Foster avait tenu à lui dire qu’il avait arbitré sa défaite dans le septième match contre les Spurs en 2008 alors qu’il était membre des Hornets.

Le gardien du Thunder Chris Paul a déclaré que l’arbitre Scott Foster avait tenu à lui dire avant la défaite du match 7 contre le Thunder ce soir qu’il avait également annulé sa défaite contre les Spurs en 2008 alors que le CP était avec les Hornets. – Marc J.Spears (@MarcJSpears) 3 septembre 2020

NBA Twitter n’a pas tardé à noter que Foster était impliqué dans plusieurs appels tout au long du match, bien qu’il soit l’officiel le plus éloigné de l’endroit où les infractions se sont produites.

Ce n’est pas la première fois que l’histoire de Paul et Foster revient. La saison dernière, Paul et Harden ont tous deux été écartés d’un match de saison régulière avec six fautes, PJ Tucker a été appelé pour cinq fautes et Paul et l’entraîneur Mike D’Antoni ont tous deux reçu des techniques dans une défaite contre les Lakers. Paul a qualifié Foster de grossier et d’arrogant après le match avant de se demander ce qu’il pourrait faire d’autre pour améliorer sa relation avec lui (il a également connu des problèmes similaires avec Foster en 2018).

“J’ai déjà rencontré la ligue avec lui. Je ne sais pas quoi faire d’autre”, a déclaré Paul aux journalistes à l’époque.

Cela peut être un froid réconfort pour Paul, mais au moins le sifflet de Foster n’a pas directement affecté le jeu final du match. On ne peut pas en dire autant du match 2 de la série Bucks-Heat, qui a été gâché par de multiples mauvais appels à la fin du règlement alors que le Heat montait 2-0 dans la série.