À quatre minutes de la fin du match 6 de lundi soir, le Thunder a suivi les Rockets, 98-92. Après que Dennis Schroder a été appelé pour une faute offensive, Chris Paul a été touché avec une technique qui a donné à James Harden un coup franc et a poussé l’avance de Houston à six.

Oklahoma City aurait pu s’y plier à ce moment-là, et sa campagne 2019-20 aurait toujours été considérée comme un succès. On ne s’attendait pas à ce que le Thunder fasse les séries éliminatoires dans la Conférence de l’Ouest chargée, et encore moins atterrira presque dans les quatre premiers du classement. Il n’y aurait eu aucune honte à perdre face à une équipe des Rockets avec des aspirations au championnat.

Sauf que les Thunder ont Paul – et bien que le joueur de 35 ans puisse être retiré de son apogée athlétique, son niveau de compétence, son QI de basket-ball et sa détermination en compétition ont fait de lui le meilleur joueur d’embrayage au basketball cette saison.

Au cours des quatre dernières minutes de règlement, Paul a frappé deux énormes 3 points, a décroché quelques vols et a calmement drainé les lancers francs qui ont mis le Thunder en tête pour de bon. OKC a terminé le match 6 sur une manche de 12-2, remportant finalement par un score final de 104-100 et forçant un match 7 gagnant-gagnant mercredi.

La confiance de Paul était palpable. Après une tentative particulièrement difficile au-delà de l’arc éclaboussé à travers le filet, il a tapé l’attaquant des Rockets Robert Covington à l’arrière, presque comme pour dire: “Bien essayé, gamin. Plus de chance la prochaine fois.”

Cette performance était une continuation de ce que Paul fait depuis que les Rockets l’ont échangé au Thunder en échange de Russell Westbrook l’été dernier. Au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires, Paul a totalisé 171 points en temps d’embrayage, le plus en NBA, tout en tirant 52,5% du terrain et 40,6% de la plage de 3 points.

“Quand le temps est venu, au quatrième trimestre, certaines personnes (sont) construites pour cela. Certaines personnes hésitent”, a déclaré Paul à Jared Greenberg de TNT dans son interview d’après-match. “Vous avez vu (Damian Lilliard), tout ce truc. Certaines personnes (sont) faites pour ça, mec. On va continuer à cercer.”

Peut-être que les commentaires de Paul n’étaient pas censés être une fouille à Harden et Westbrook, mais il était difficile de ne pas le voir de cette façon étant donné que Lillard a éliminé Westbrook’s Thunder de la post-saison en 2019. Ni Harden ni Westbrook n’ont fait grand-chose dans le match 6:

Paul

Statistiques du quatrième trimestre

Harden / Westbrook

15 points 10 5-7 Buts sur le terrain 3-11 3-3 Buts sur le terrain à 3 points 1-4

Westbrook a retourné le ballon sept fois en seulement 27 minutes, y compris une mauvaise passe à Covington sur une possession cruciale à la fin du quatrième quart. Il a réussi un ballon dans un sauteur de milieu de gamme avec le score à égalité à 100 et à moins d’une minute de la fin.

La ligne de 32 points, huit rebonds et sept passes de Harden avait l’air bien dans le score de la surface, mais il a également eu cinq revirements et semblait content de laisser l’offensive traverser Westbrook alors que le Thunder prenait le contrôle.

Regardez ça et dites-moi que Harden voulait que le ballon décide du match. Vous ne pouvez pas faire moins d’efforts pour récupérer le ballon. 3 clips. (L’un est juste le siège de la première rangée à la conduite schroeder). Son jeu 6 d’un match éliminatoire! pic.twitter.com/ELbNwcAFIZ – Chris Vernon (@ChrisVernonShow) 1 septembre 2020

Les trois victoires des Rockets dans la série sont venues par des marges de 15, 13 et 34 points. Mais quand il a été serré au quatrième quart, le Thunder a prévalu. Espérer que votre équipe soit en avance de 15 ou plus avant le début de la dernière période n’est pas une excellente stratégie.

OKC se dirige vers le jeu 7 en sachant quel joueur dirigera le navire dans ces moments clés.

Si Houston se trouve dans cette position, qui interviendra? Ce serait bien d’avoir quelqu’un comme Paul.