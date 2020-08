Un Chris Paul ému a loué le “énorme” travail de ses collègues de la NBA et a déclaré qu’il n’oublierait jamais les réunions qui ont suivi le débrayage des Bucks cette semaine.

Les Bucks ont refusé de saisir le tribunal contre le Magic dans le cinquième match de leur série de premier tour pour protester contre le meurtre de Jacob Blake, un homme noir, par un policier dans l’État d’origine de l’équipe, le Wisconsin.

L’incident a provoqué la dernière d’une série de manifestations contre la brutalité policière et l’inégalité raciale, tous les matchs éliminatoires étant reportés mercredi, jeudi et vendredi.

Un retour à l’action a été convenu pour samedi, mais seulement après que les 13 équipes présentes dans la bulle d’Orlando ont tenu de longues réunions pour discuter d’une voie à suivre. Les plans de reprise sont venus avec des engagements de la ligue qui ont mis un accent particulier sur la participation des électeurs aux élections générales de 2020 en novembre.

Paul, un meneur du Thunder, a joué un rôle clé, en tant que président de la NBPA, et a dit aux médias sa fierté lors des réunions tout en décrivant à nouveau sa douleur.

“Quinze ans dans cette ligue et je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Paul. “Honnêtement. Je n’étais pas le plus âgé de la pièce – je pense qu’Udonis Haslem l’était – mais les voix qui ont été entendues, je ne l’oublierai jamais, je ne l’oublierai jamais.

“Pour beaucoup d’entre nous, vous avez la chance de lire et de voir des photos du Sommet de Cleveland, de ceux qui nous ont précédés, du Muhammad Alis, des Jim Brown, du Kareem Abdul-Jabbars, et de leur puissance. Nous sommes ne pas dire que nous sommes cela, mais ce que nous faisons dans notre ligue en ce moment est énorme.

“Je pense que pour les jeunes gars de notre ligue, ils ont la chance de voir comment les gars se rassemblent et parlent et voient un vrai changement, une vraie action. Parce que les gars sont fatigués. Comme, je veux dire, fatigués. Quand je dis” fatigué ” , ‘nous ne sommes pas physiquement fatigués, nous sommes juste fatigués de voir la même chose encore et encore, non?

«J’ai eu la chance et la chance de parler au père de Jacob Blake – il était chez moi [city] de Winston-Salem pendant un certain temps – et c’est émouvant, surtout lorsque vous êtes un homme noir. Tu sais que quand [Bucks guard] George Hill a parlé, il a parlé d’être un homme noir et il a été blessé. Il était blessé. Nous sommes tous blessés.

“Nous sommes tous fatigués de voir la même chose encore et encore et tout le monde s’attend à ce que nous soyons d’accord, simplement parce que nous sommes payés beaucoup d’argent. Vous savez, nous sommes humains. Nous avons de vrais sentiments.

“Et je suis heureux que nous ayons eu la chance de nous retrouver dans une pièce pour discuter les uns avec les autres et pas seulement de se croiser et de dire: ‘Bonne chance dans votre jeu aujourd’hui.'”