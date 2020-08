La star du tonnerre Chris Paul n’a pas perdu de temps pour livrer un message percutant après la victoire de lundi dans le quatrième match contre les Rockets.

Paul a immédiatement utilisé sa scène pendant l’interview d’après-match avec Stephanie Ready de TNT pour parler du tournage de Jacob Blake qui s’est produit à Kenosha, Wisc., Au cours du week-end; une vidéo graphique publiée dimanche soir a montré que deux policiers du Wisconsin tiraient sept coups de feu dans le dos de Blake alors qu’il tentait de monter dans son SUV après avoir apparemment tenté de dissocier une bagarre entre deux autres personnes. Ses trois enfants, âgés de 3, 5 et 8 ans, se trouvaient dans le véhicule.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de la remarque de 36 secondes de Paul après la victoire de 117-114 de son équipe contre Houston, qui a égalisé la série du premier tour à deux matchs chacun:

Prêt: “La série est maintenant à égalité. Qu’avez-vous trouvé à la fin de ce jeu qui vous a aidé à vous éloigner?”

Paul: “Je ne sais pas. Tout va bien. Je veux juste envoyer mes prières à Jacob Blake et à leur famille. Les choses pour lesquelles nous avons décidé de venir jouer ici, et nous avons dit que nous allions parler de l’injustice sociale et des choses qui continuent d’arriver à notre peuple. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas juste. Donc la victoire est bonne, mais le vote est réel. Je vais défier tous mes gars de la NBA, d’autres sportifs: Essayons de faire inscrire toutes nos équipes pour voter. Il se passe beaucoup de choses dans le pays. Vous savez, le sport – c’est cool, c’est bien et bien, c’est ainsi que nous prenons soin de nos familles. Mais ce sont les vrais problèmes que nous devons commencer à aborder. “