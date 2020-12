Le modèle Chrissy Teigen a révélé comment elle allait après avoir perdu son troisième enfant à la suite d’une fausse couche survenue début octobre. Ce mercredi, l’Américaine a fait part de sa tristesse à ses followers, car elle ne pourra plus tomber enceinte.

«C’est moi et mon corps hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce que cela aurait pu être. Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement. C’est frustrant », a déclaré l’ancien mannequin de Victoria’s Secret.

“J’aime tellement être enceinte et je suis triste de ne plus jamais être enceinte. Mais j’ai la chance d’avoir deux incroyables petits qui deviennent de plus en plus petits chaque jour », a-t-il conclu dans sa publication de Instagram.

Teigen et son mari, John legend, ils ont dit à leurs adeptes – en août dernier – qu’ils attendaient leur troisième enfant après avoir lutté pendant des années contre l’infertilité.

Fin septembre, le modèle a été admis après des saignements excessifs et, malgré les interventions médicales, le bébé n’a pas pu être sauvé, qui devait s’appeler Jack.

Le couple a deux enfants, Luna et des milliers, âgés respectivement de 4 et 2 ans. Les deux ont été conçus par fécondation in vitro.

