Deux autres stars de l’équipe nationale féminine américaine se dirigent vers Manchester.

Christen Press et Tobin Heath ont signé avec Manchester United Women, suite à la double signature de Rose Lavelle et Sam Mewis par Manchester City. Press et Heath sont tous deux signés jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 de la Super League féminine de la FA, a déclaré Man United dans une paire d’annonces mercredi.

La presse quitte les Utah Royals de la NWSL, tandis que Heath quitte les Portland Thorns, bien que les deux clubs conserveront les droits de ces joueurs si et quand ils reviennent dans la ligue – de la même manière que les droits de Lavelle restent avec OL Reign et Mewis avec le North Carolina Courage. Les départs des vainqueurs des Coupes du monde féminines 2015 et 2019 poursuivent la tendance des joueuses à quitter la ligue américaine pour d’autres opportunités, au moins temporairement. Le raisonnement en est multiple, la pandémie de coronavirus aux États-Unis n’étant toujours pas contrôlée, tandis que d’autres pays ont réprimé l’épidémie dans une plus grande mesure. En plus de cela, la NWSL poursuit une série de matchs au coup par coup en 2020, après le tournoi de la Challenge Cup de l’été avec une série d’automne pleine de matchs contre des ennemis régionaux.

Les enjeux et la concurrence sont actuellement plus importants à l’étranger, faisant du WSL une alternative attractive. Press et Heath ont tous deux choisi de ne pas participer à la Challenge Cup pour des raisons personnelles en raison de problèmes de coronavirus.

Ils sont tous capables de quitter la NWSL sans se battre étant donné que leurs contrats sont avec US Soccer et non avec la ligue, selon la configuration actuelle de la NWSL. Ce ne sera pas la première incursion de Press and Heath dans le football européen. La presse a joué pour le Kopparbergs / Göteborg FC (2012 et 2018) et Tyreso (2013-14) en Suède, tandis que Heath a fait un bref passage avec le PSG en 2013-14.

Tobin Heath et Christen Press

Naomi Baker / FIFA / .

“Manchester United est un club exceptionnel et je suis ravi de les rejoindre”, a déclaré Heath dans un communiqué. “J’ai hâte de relever le défi de concourir en Angleterre, de jouer avec et contre certains des meilleurs joueurs du monde. . J’ai de grandes ambitions pour cette saison et j’ai hâte de monter sur le terrain avec ma nouvelle équipe et de commencer ce prochain chapitre.

La presse laisse derrière elle une équipe des Utah Royals sous le choc des révélations concernant le propriétaire du club Dell Loy Hansen et le directeur des affaires Andy Carroll, avec des rapports de ., SB Nation et ESPN levant le couvercle sur une culture toxique qui a imprégné l’organisation qui possède également MLS Real Salt Lake et Real Monarchs du championnat USL. Cette société, Utah Soccer Holdings, est en cours de vente.

“Christen est une joueuse de classe mondiale et nous sommes ravis de l’avoir dans le club”, a déclaré le manager de Man United, Casey Stoney. “Elle a fait ses preuves et ses statistiques parlent d’elles-mêmes; c’est une attaquante impitoyable qui marque tellement de buts différents, et je sais qu’elle peut ajouter une vraie qualité à notre équipe. Christen est également très expérimentée et pour moi, c’est fantastique d’ajouter une autre personnalité senior comme elle dans le vestiaire.

Emily Sonnett est une autre joueuse américaine dirigée vers l’Europe à cette époque, laissant la Orlando Pride en prêt avec Goteborg. Les acteurs américains ne sont pas non plus les seuls à soutenir la NWSL sur des accords à court terme. La fierté a huit autres personnes quittant temporairement le club, tandis que Rachel Daly de Houston, la MVP de la Challenge Cup, a obtenu un prêt à West Ham jusqu’à la fin de 2020 jeudi. Jess Fishlock (Reading) de l’OL Reign et Jodie Taylor (Lyon) et Rachel Corsie (Birmingham) de l’Utah sont parmi les autres à obtenir des déménagements à l’étranger. Yuki Nagasato de Chicago, quant à elle, a obtenu un transfert historique à court terme dans une équipe masculine japonaise, car elle jouera en prêt pour l’équipe amateur Hayabusa Eleven.

La bonne nouvelle pour les fans américains qui souhaitent voir plusieurs de ces joueurs plus régulièrement est que les matchs de l’élite anglaise seront plus facilement visibles de cette extrémité de l’Atlantique cette saison. NBC Sports diffusera 50 matchs de Super League féminine via son application et sur NBC Sports Network dans le cadre d’un nouveau partenariat pour la campagne 2020-2021.