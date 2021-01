Jusqu’à présent, le gardien de but du rojiblanco, auquel l’Atlético de Madrid s’est intéressé cet été, a disputé deux matchs avec la première équipe de la catégorie argent, et dans aucun des deux il n’a dû récupérer le ballon du filet. Les débuts tant attendus ont eu lieu lors de la dernière journée du championnat de la ligue de la saison 2019-20, contre Cadix, à El Molinón. La blessure de Diego Mariño, avec une clavicule cassée, et l’appel à Dani Martín – à l’époque le deuxième gardien de Sportinguista – de jouer pour l’équipe espagnole des moins de 21 ans ont ouvert les portes de la propriété à Joel, qui a terminé invaincu dans un match que le Sporting a battu 1-0, avec un but de Luanquín Nacho Méndez.

Le deuxième match de championnat joué par Joel a eu lieu le week-end dernier, à l’Anxo Carro de Lugo. A cette occasion, c’est l’épidémie de coronavirus qui affecte le Sporting qui lui en a donné l’opportunité, avec Mariño parmi les personnes infectées.

Une opportunité dont vous profitez, car Dans les deux matchs qu’il a disputés lors du retrait du gardien galicien, Christian Joel n’a reçu aucun but: 0-0 à Lugo et 0-1 à Amorebieta, en Copa del Rey. Une séquence qui cherchera aujourd’hui à s’étendre.

Cependant, le gardien cubain a en effet encaissé des buts avec l’équipe première de rojiblanco, tous en Copa del Rey: deux contre Zamora la saison dernière, dans le match qui a vu le Sporting éliminé, et un lors du match du premier tour cette année, contre le Quintanar del Rey.