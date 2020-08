Le premier tour de votre repêchage de football Fantasy sera peuplé de running backs. Les propriétaires ne veulent pas risquer de rater des crampons au poste RB car la profondeur du groupe est souvent moins qu’inspirante. Bien sûr, certaines menottes et dormeuses émergeront comme des options de qualité, mais le plus souvent, les RB en tête du classement finissent par être ce qui peut faire – et certainement briser – une équipe.

Bien qu’il soit courant de choisir un porteur de ballon tôt (à moins que vous ne soyez un fan de la stratégie Zero-RB), choisir le bon peut parfois être délicat. Au cours des dernières saisons, nous avons vu des gens comme David Johnson et Todd Gurley partir tôt, pour décevoir leurs propriétaires. L’année dernière, les blessures ont laissé certains déçus par la performance de Saquon Barkley, le premier choix au classement général dans la plupart des ligues. C’est ce qui rend le choix de cette année entre Barkley et Christian McCaffrey pour la première place au classement général si intéressant.

Les jours de repêchage approchant rapidement, nous examinerons les arguments en faveur de la prise de McCaffrey contre Barkley au sommet des repêchages de football fantastique, et s’il vaut la peine d’envisager d’autres RB avec la meilleure sélection globale.

Stratégie de Draft Football Fantasy: Sélection de Christian McCaffrey n ° 1 au classement général

Au cours des deux dernières saisons, McCaffrey a été le meilleur porteur de ballon du football fantastique, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela change dans un proche avenir.

Au cours de la saison 2019, il a été une force absolue pour les propriétaires qui l’ont sélectionné au premier tour. Il a totalisé 1387 verges au sol, bon pour le troisième dans la NFL, et a ajouté 15 touchés à la course, également troisième de la ligue. Cela l’a conduit à être un monstre dans des formats de score standard avec un énorme 355,2 points de fantaisie. C’était de loin le plus de points à la position RB. Derrick Henry a terminé deuxième et était à 76,8 points de McCaffrey.

En moyenne, McCaffrey a surpassé tous les autres running backs d’au moins 3,8 points par semaine dans des formats de notation standard. Sa domination en PPR est encore plus grande, car il a mené tous les RB dans les cibles (142), les réceptions (116, deuxième le plus dans la NFL à seulement Michael Thomas) et les verges en réception (1004). Il était le seul joueur à totaliser au moins 1000 verges au sol et 1000 verges sur réception cette saison, a mené la ligue avec 403 touches et à égalité pour le plus grand nombre de touchés de la ligue avec 19.

McCaffrey est un bourreau de statistiques, et son bilan de bonne santé est également remarquable. Il n’a jamais manqué un match au cours de sa carrière de trois ans dans la NFL. Il devrait continuer à jouer un rôle important dans l’attaque des Panthers et devrait avoir une chance de jouer à nouveau plus de 90% des snaps offensifs comme il l’a fait l’année dernière.

Il y a quelques questions avec les Panthers. Ils font la transition vers un nouveau personnel d’entraîneurs, ont perdu un bloqueur talentueux au garde droit, Trai Turner, dans le commerce pour Russell Okung, et ils sont en train de passer à un nouveau quart-arrière à Teddy Bridgewater. Cependant, étant donné que McCaffrey a été en mesure de produire à un tel niveau avec un Cam Newton, Kyle Allen et Will Grier blessés au quart-arrière l’année dernière, il devrait trouver un moyen de continuer à produire même avec les changements en Caroline.

Bref, McCaffrey est un haras. Il n’a rien fait pour indiquer qu’un dépôt pourrait arriver de si tôt. Bien qu’il n’ait peut-être pas la même forme de domination totale et absolue qu’il a affichée en 19, il est toujours l’un des deux meilleurs choix du repêchage de cette année.

Stratégie de Draft Football Fantasy: Sélection de Saquon Barkley n ° 1 au classement général

C’est un peu étrange de classer la saison 19 de Barkley comme une déception, mais c’est exactement ce que c’était pour les propriétaires de fantasy. Barkley était le choix n ° 1 dans de nombreuses ligues, mais il n’a pas tout à fait produit comme un. Ses chiffres globaux – 1 441 verges de mêlée, huit touchés au total – n’étaient pas mauvais. Il a terminé 10e parmi les RB pour les points fantaisie, accumulant 192,1 sur la saison et sixième pour les points fantaisie par match (FPPG) avec 14,8.

Mais un examen plus approfondi des chiffres montre pourquoi les propriétaires étaient frustrés par Barkley. Au cours de la troisième semaine, il a subi une forte entorse à la cheville contre les Buccaneers et devait manquer le temps en raison de sa blessure. Barkley est en fait revenu bien plus tôt que prévu, manquant seulement trois semaines alors que certains pensaient qu’il pourrait être absent jusqu’à huit, mais sa performance sur le terrain n’était tout simplement pas la même en se remettant du problème.

En huit matchs de la semaine 3 à la semaine 14, Barkley n’a en moyenne que 9,4 FPPG. Il a eu du mal à déplacer le ballon beaucoup au sol, avec une moyenne de seulement 3,1 verges par course et n’a pas fait assez de jeux explosifs pour sauvegarder son statut. Bien qu’il jouait à travers une blessure qui en aurait gardé beaucoup d’autres à l’écart, certains propriétaires de fantaisie auraient peut-être préféré voir Barkley rester sur la touche jusqu’à ce qu’il soit en pleine santé pour éviter de faire face à une décision brutale de départ ’em-sit’ em l’impliquant.

Au cours des trois dernières semaines de la saison régulière, Barkley a commencé à montrer des signes d’être le Barkley d’autrefois. Il a réalisé en moyenne près de 28 FPPG tout en ayant l’air en bonne santé et a construit un élan avant la campagne ’20. C’était certainement un signe encourageant pour les Giants de retour, et cela devient encore plus inspirant quand on voit que les Giants ont passé quelques premiers choix au repêchage sur des plaqués pour améliorer leur ligne offensive.

Barkley est un bon rival de McCaffrey pour la première place dans les drafts de football Fantasy, mais il devra revenir à sa forme de recrue pour renverser le champion en titre. Même dans ce cas, il pourrait être difficile pour lui de rattraper suffisamment de terrain étant donné que McCaffrey a surclassé la production fantastique de Barkley en 2018 de près de quatre FPPG et la production de l’année dernière de près de 7,5 FPPG.

Y a-t-il d’autres RB dignes du premier choix général?

Chaque fois que vous avez le premier choix, cela vaut au moins la peine d’envisager d’autres options que vous pourriez cibler. Certaines ligues autorisent les échanges au jour du repêchage, il vaut donc la peine de comparer les options au cas où une opportunité d’échange se présenterait.

Parmi les autres RB, Derrick Henry sort en tête. Il a terminé deuxième des points fantastiques RB l’année dernière avec 276,6 et a mené la NFL dans les tentatives de course (303), les verges au sol (1540) et les touchés au sol (16). C’est une force dominante au sol, mais il ne fait pas autant dans les airs que les autres arrières. Ses 18 attrapés pour 206 verges et deux touchés en réception ont tous été des sommets en carrière. Le volume de Henry le rend intriguant en tant que n ° 1 potentiel dans les formats standard, mais son manque de capacité de réception le fait tomber dans PPR.

Un joueur que vous ne pouvez jamais avoir cette conversation sans inclure est Ézéchiel Elliott. Au cours de sa carrière de quatre ans, il a géré plus de 300 courses trois fois et a également enregistré au moins 354 touches en trois saisons. La seule saison où il n’a pas réussi à éclipser la barre des 300 touchers a eu lieu en 17, lorsqu’il a purgé une suspension de six matchs et n’est apparu que dans 10 matchs. Elliott devrait continuer à être le point focal de l’attaque des Cowboys, mais la pléthore d’armes de l’équipe de réception pourrait lui enlever certains TD.

Dalvin Cook pourrait également attirer l’attention. Le porteur de ballon des Vikings vient de connaître une année qui l’a vu enregistrer 1654 verges de mêlée et 13 touchés au total tout en permettant aux Vikings de se qualifier pour les séries éliminatoires. Il n’a jamais disputé une liste complète de 16 matchs au cours de sa carrière dans la NFL, mais il a augmenté son nombre de matchs joués au cours de chacune de ses trois premières saisons dans la NFL. Parallèlement, il a augmenté son total de verges et de touchés. Les risques de blessures en effrayeront beaucoup, mais il y a un monde où il reste en bonne santé et termine la saison en tant que fantasme n ° 1. Ce n’est peut-être pas celui-ci.

Finalement, Nick Chubb pourrait finir par atteindre la première place. Il a terminé deuxième de la NFL avec 1 498 verges au sol et huit touchés l’an dernier à Cleveland. Les Browns ont amélioré leur ligne offensive et leur chiffre pour être meilleur en blocage cette année, afin que Chubb puisse mener la ligue dans les verges au sol. Cependant, la présence de Kareem Hunt limite son avantage en tant que receveur, et Hunt pourrait également apprécier certains touchés de sa part.

Il existe certainement de nombreuses options de RB de niveau 1 qui pourraient se retrouver en première place, mais même si ces arrières ont du talent, McCaffrey et Barkley sont toujours, et devraient être, classés devant eux.

Le verdict

Il y a beaucoup d’options de running back au sommet du repêchage à considérer, mais McCaffrey et Barkley sont clairement les deux premiers à la position. En comparant ces deux-là, il existe également un choix n ° 1 assez clair.

McCaffrey est un cran au-dessus de Barkley à ce stade. Les deux principales raisons à cela sont l’avantage de sa charge de travail et sa bonne santé par rapport à celle de Barkley. McCaffrey devrait être le premier choix dans les formats standard et PPR, et il est fort probable qu’il le sera.

Maintenant, si vous êtes un grand fan de Barkley et que vous voulez parier sur lui avec le choix n ° 1, personne ne vous en voudra. Barkley pourrait facilement s’affronter et défier McCaffrey pour la première place si tout se passe bien pour lui. Mais comme mentionné précédemment, même si Barkley est en bonne santé et a une excellente année, il lui sera difficile de combler le grand écart de points qui existait entre lui et McCaffrey l’année dernière.