Luis Suárez a sauvé l’Atlético à Mendizorroza avec un but à la dernière minute. Alavés était à égalité en 85, mais l’Uruguayen a semblé sauver le sien, et leur donner une victoire en tant que véritable champion qui leur permet de rester en tête du classement de la Ligue de Santander. Sans un jeu spectaculaire, Atleti a frappé fort pour vaincre la boîte de babazorro et continuer en tant que leader solo pour un autre jour.

Un match qui était sur le point de ne pas se jouer à cause des fortes chutes de neige qui sont tombées à Vitoria, mais le grand travail des ouvriers de Mendizorroza a permis à l’Atlético et Alavés de sauter dans le green. Les deux techniciens ont apporté des changements à la gamme, mais sans aucun doute le plus important était celui de Joao Félix, qui Simeone l’a laissé sur le banc contre Alavés.

Le choc a commencé vaguement, avec une erreur de Giménez qui a failli coûter cher à l’Atlético. Ceux de Machín ont cherché à surprendre dans les premières minutes avec un couple d’internés dans la zone rojiblanco, sans aucun danger. Ils se sont serrés pendant les premières barres de l’accident, mais l’équipe de matelas a rapidement pris le contrôle du match. Atleti était le seigneur et le maître du jeu, ils avaient le contrôle de la possession et avaient le plus clair dans les bottes de Carrasco dans les premières minutes.

Cependant, ils n’ont pas nui au rival. Alavés était très à l’aise, ils n’avaient pas le ballon mais ils ne leur ont pas créé de danger, ni de chances de marquer. L’Atlético manquait d’un point de plus s’ils voulaient remporter la victoire pour rester en tête. Absolument rien ne s’est passé, aucun de nous ne voulait faire d’erreur et cela a fait que ce soit un duel pas très voyant. Oblak et Pacheco avaient à peine un travail.

Ensuite l’habituel, Marcos Llorente, a semblé ouvrir le tableau de bord d’une rencontre qui était morte. C’est ce que cet Atleti a, il a besoin de très peu pour marquer un but. Ce n’était pas le meilleur match de Simeone, mais une défaite de Manu García dans le champ rival a conduit à la contre-attaque de l’équipe rojiblanco. Luis Suárez s’est connecté avec 14, converti en 9, de sorte que l’ancienne équipe de babazorro a marqué le premier du match dans son ancienne maison. La loi de l’ex a été de nouveau appliquée.

Llorente, le piston

Ces types d’allumettes avaient l’habitude d’étouffer l’Atlético dans les années récentes. En fait, ils n’avaient jamais réussi à gagner à Mendizorroza à l’époque de Simeone, ils avaient jusqu’à présent deux nuls et deux défaites. Alavés s’est toujours étouffé avec l’équipe Cholo, il fait partie des bêtes noires de cette équipe. Heureusement, la magie du héros d’Anfield est apparue pour sauver à nouveau les meubles.

Llorente connaît l’un des meilleurs moments de sa carrière, avec aujourd’hui il a marqué six buts en championnat (sept parmi toutes les compétitions) et surpasse Joao Félix en tant que deuxième meilleur buteur de l’équipe. Déjà au début du match, il a trouvé un petit écart sur le côté droit, mais il ne pouvait pas générer de danger. À la fin Il en attrapa un devant et l’envoya au bas du collant, pour débloquer un jeu fade, parfait pour faire une sieste.

L’Atlético a pris les devants à la mi-temps grâce à la cible 14. La seconde mi-temps a suivi le scénario de la première, le leader dominant et contrôlant le match. Luis Suárez avait un clair pour faire le deuxième mais il a eu tort au corps à corps et a gaspillé une grande opportunité. L’Uruguayen n’allait pas bien, il n’était pas à l’aise et face à la porte il n’avait pas sa journée, il a échoué ce qui n’échoue généralement pas.

Alavés dessine avec 10 et Suárez sauve les meubles

Les habitants n’ont pas trouvé la clé pour mettre le matelas en difficulté, l’Atlético était très à l’aise et avec un peu moins d’une demi-heure à faire, ils se sont retrouvés avec 10 en raison de l’expulsion de Laguardia. L’arrière central a arrêté Lemar dans son élan avec un tacle dur alors qu’il se tenait seul contre Pacheco et, après avoir examiné le VAR, l’arbitre a annulé le jaune et lui a montré le rouge direct. Très mauvaise nouvelle pour l’équipe babazorro, puisque le duel de la semaine prochaine contre Cadix sera également perdu.

À partir de ce moment là le seul objectif était de survivre et essayez d’en attraper un dans une action isolée. L’Atlético a pressé à la recherche du second. Lemar, Suárez, Carrasco… tout le monde essayait mais le score était toujours de 0-1, un résultat très serré qui a maintenu Alavés en vie. Le résultat était dangereux et sur le point de leur coûter cher. Lejeune a mis la frayeur dans le corps avec une tête au poteau en 80.

La peur s’est transformée en alarme en cinq minutes. Ceux de Machín étaient à égalité à sept pour la fin avec un but de Felipe, et toutes les alarmes étaient allumées pour celles de Simeone. Alavés a résisté et a trouvé du pétrole, seul échec défensif de l’Atlético tout au long du match. Cependant, la joie n’a pas duré longtemps. Luis Suárez est apparu pour sauver l’Atlético avec une cible de Joao Félix à la dernière minute. Le menino a donné la passe de la mort à l’Uruguayen, qui dans le but, cette fois, n’a pas manqué. Ce sont les jeux qui peuvent valoir une ligue.