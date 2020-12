le Athlète de Madrid a suffisamment d’arguments pour être considéré, à la quasi-unanimité, comme le principal candidat pour être proclamé champion de la Ligue. L’équipe rojiblanco a ce point de moral qui lui permet de prendre les trois points dans les matchs en montée, et ils n’ont même pas besoin de leurs grandes stars pour jouer du début à la fin de la victoire. Valladolid, après une première moitié de haut remarquable, a connu l’explosion de la tempête de matelas, illustrée par Marcos Llorente, l’incroyable Hulk d’un Atleti qui, pour le moment, est le plus fort de cette Ligue.

Les rotations sont une obligation pratique dans cette première moitié de saison, notamment pour les équipes Champions, et Diego Pablo Simeone a retourné son système un tour de plus pour affronter Valladolid. Les changements dans la Ligue travaillaient pour Cholo, mais quitter Llorente, Carrasco, Koke et, surtout, Joao Félix en dehors des onze de départ C’était peut-être exagéré, étant donné que le rival était une équipe en forme et pleine de confiance comme Sergio González.

Puissant dans leur propre domaine et vertical à la recherche du rival, l’équipe pucelano s’est déployée avec tonnerre sur l’herbe du Wanda Metropolitano. Connaître la qualité individuelle supérieure d’Atleti, qui malgré les changements avait Vitolo, Luis Suárez, Correa ou Lemar sur le terrain, Valladolid a opté pour le pragmatisme qui leur a donné de si bons résultats dans les parcours précédents, et qui leur a permis de rebondir après un départ suspendu du championnat qui a failli coûter son poste à son entraîneur.

La vitesse de Marcos André, une version très réduite du meilleur Diego Costa, a permis à Valladolid de partir, et dès la deuxième rangée, Alcaraz, Jota ou Kike Pérez ont approché le but, bien que sans le succès nécessaire pour déranger un Oblak toujours ferme, qui a protesté pour avoir plus de travail que d’habitude en raison de la fragilité de son équipe.

L’Atleti manque ses fissures

Le problème de l’Atlético, cependant, n’était pas en défense mais en phase offensive, notamment en termes de création. Faute de leurs deux principaux axes de création, Joao Félix et Koke, l’équipe rojiblanco n’était pas là au-delà d’une construction par Herrera et avec Saúl, qui à chaque jour qui passe semble régresser davantage, à l’arrêt. Luis Suárez, réapparaissant après son positif pour le coronavirus, n’a pas non plus semblé aider suffisamment son équipe.

La pause est venue comme un soulagement pour l’Atlético, qui n’a pas pu faire face à un Valladolid involutionnel. Les pièces ci-dessus étaient en danger de changement et étaient les plus faibles en théorie, Vitolo, celui qui est resté dans les vestiaires pour laisser sa place au taureau Marcos Llorente, aussi important que le plus dans le système Cholo Simeone.

Les circonstances du match n’ont pas beaucoup changé, mais presque dans la première occasion claire du match pour l’Atlético, le ballon s’est retrouvé au fond des filets. Thomas Lemar s’est retrouvé avec le but au bon moment, après plus de 19 mois sans notation. Un centre de Kieran Trippier n’a pas pu atteindre Suárez au but, mais le mouvement de l’Uruguayen a renversé Masip et a permis à Lemar, au deuxième poteau et presque sans angle, de marquer sans l’opposition du gardien. Avec un peu de chance et sans doute sans le mériter, mais l’Atlético a cette année la chance du champion de son côté, et il était déjà en tête dans la lumière.

Lemar frappe, Llorente révolutionne

Simeone, qui avait préparé Felix et Koke dans le groupe, n’a pas arrêté ses changements et leur a donné l’alternative pour continuer avec la fête à la recherche de plus d’objectifs qui finiraient le match. Valladolid a été éliminé pendant plusieurs minutes, mais le manque de profondeur de l’équipe rojiblanco, déjà sans Suárez sur le terrain, l’a fait échouer et permettre au rival de se stabiliser à nouveau.

Les gros titres étaient du côté de Lemar, mais l’homme du match n’était autre que Marcos Llorente. Sa résurrection et sa relocalisation ne devraient plus être classées comme telles, et sa performance soutenue fait de lui un argument pour changer de jeu régulièrement. Avec un physique bien au-dessus de la moyenne, son intelligence lui donne un autre plus qui se termine par sa figure parmi les meilleurs joueurs du monde.

Marcos ferme le jeu

Au moment de l’écriture de ces lignes, une longue sortie rencontra l’extension conséquente de Trippier et le début de la tempête. La pièce avait placé Llorente prêt à courir, et deux secondes plus tard, le milieu de terrain a été couvert et le ballon s’est converti à 2-0. Sa conduite était parfaite, la puissance standard et la définition, à la hauteur du meilleur ‘9’. Llorente est un grand joueur et l’Atlético, avec lui sur le terrain, est toujours plus proche de gagner des matchs.

Koke gère, Joao tempère et Llorente accélère. Cette constante a permis à l’Atlético d’échapper à ses rivaux match par match et de devenir le premier des favoris de la Ligue. La seconde mi-temps contre Valladolid, déjà floue à 2-0, a été une démonstration fidèle de ce qu’est un Atlético, gris et éteint en première mi-temps, et celle de la seconde, déjà avec ses acteurs clés sur le terrain. .