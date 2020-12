Barcelone a été battu par un 0-3 retentissant contre la Juventus, ce qui permet aux hommes d’Andrea Pirlo de se lancer dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La vie continue de la même manière à Can Barça, qui continue d’être insatisfaite avant une grande en Europe. Cristiano Ronaldo a fait un doublé, les deux buts des pénalités, et il a remporté le duel contre un Leo Messi apathique, disparu et méconnaissable.

Le leadership en jeu. Deux équipes et deux joueurs avant tout. Barcelone et la Juventus. Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Deux équipes qui ont sauté sur le terrain du Camp Nou pour se battre pour la première place du groupe G de la Ligue des champions et deux footballeurs avec le trône du football mondial l’attendent dans ce qui pourrait être la dernière confrontation entre eux à laquelle ils devront faire face.

Oui, les deux meilleurs footballeurs de la dernière décennie se sont affrontés sur le terrainMais sans leurs compagnons, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont accompagné Leo Messi Ter Stegen, Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba, Pjanic, De Jong, Griezmann, Pedri et Trincao. D’autre part, Cristiano Ronaldo a reçu l’aide de Morata, Ramsey, McKennie, Arthur, Square, Alex Sandro, Bonucci, Danilo, De Ligt et, enfin, un autre personnage mythique qui entrera dans l’histoire du beau jeu: Gianluigi Buffon.

Le ballon a roulé au Camp Nou et il était temps de profiter de deux des meilleurs footballeurs de l’histoire. Les débats sur qui est le meilleur, qui marque le plus de buts, qui est le plus décisif et qui est le plus beau, pour l’après-match. Les Italiens sont sortis plus connectés au terrain, qui ont dominé le jeu depuis le début grâce à leur pression constante avec laquelle ils n’ont pas permis aux Catalans de sortir jouer avec le ballon. Le premier tir au but est venu des pieds de Cristiano Ronaldo dans la minute de son numéro, mais c’était facile pour Ter Stegen.

Le Barça, incapable

Le prochain Cristiano n’était pas égoïste et a laissé le soin à un autre ancien joueur du Real Madrid, Danilo, de tenter sa chance. Le coup de fouet du Brésilien est allé jusqu’aux nuages. La troisième fois, il n’y a pas eu de pardon. Araújo a commis un penalty sur Cristiano et l’arbitre n’a pas hésité. Peut-être, comme cette peine maximale, beaucoup sont commis, mais peu les sifflent. Le VAR n’a pas pu entrer pour évaluer l’action et CR7 faisait déjà une course pour la lancer. Tir puissant à travers le centre du but et Ter Stegen qui a été vaincu d’un côté. But portugais et son désormais mythique “Siuuu” résonnait dans un Camp Nou vide.

Peu de temps après arriverait un autre coup dur pour la peinture de Ronald Koeman. Jeu collectif exquis de Vecchia Signora qui se termine par Cuadrado accrochant un ballon au cœur de la zone, où McKennie, avec un perce-oreille et sans marque, a battu Ter Stegen pour placer le 0-2 sur l’électronique et mettre Barcelone sur les cordes dans leur défense de la direction du groupe. La Juventus a joué à volonté. McKennie était un joueur polyvalent, Morata a fait des dégâts entre les lignes et Ramsey n’a pas arrêté de harceler les Catalans. Normal qu’après l’arrivée étrange, les cris du gardien de but allemand ou Jordi Alba à ses coéquipiers se soient fait entendre même à Cadaqués.

Le premier tir au but de Barcelone est arrivé à la minute 21 avec un tir de Leo Messi qui a forcé Buffon à tendre la main avec une main providentielle. 42 ans et se jetant comme un garçon de 15 ans, les Catalans commençaient à se réveiller, mais à leur rythme. Ils ont trouvé plus de mobilité lorsque Pedri a quitté le côté droit et a commencé à se déplacer davantage dans la zone centrale. Après une demi-heure, Pjanic a tenté sa chance par l’avant, mais cette fois le ballon est passé au-dessus de la ligne de fond. Alors que le Barça osait un peu plus, le match s’échauffait. Même Frenkie de Jong a réclamé avec insistance le jaune pour son ami De Ligt pour avoir touché une balle avec sa main.

Buffon a de nouveau dû arrêter un tir facile de Leo Messi, qui avant de donner un coup de pied à nouveau a offert sa grande connexion et sa compréhension avec Jordi Alba. Les Catalans ont réclamé une pénalité dans cette action, mais il n’y avait absolument rien et l’entracte a été atteint avec la victoire des transalpinos par 0-2. J’imagine que, connaissant le personnage de Ronald Koeman, personne ne voudrait être dans ce vestiaire à la mi-temps. Au retour, les mêmes protagonistes sont revenus à l’exception de Trincao, qui est resté sur le banc, laissant son poste à Martin Braithwaite.

Cristiano est le leader

Au retour, Messi a rapidement testé à nouveau Buffon, mais celui qui s’est vraiment démarqué était Ter Stegen quelques minutes plus tard contre un tir de Ramsey. Le problème, qu’avant Lenglet avait touché le ballon avec sa main et le VAR a averti l’arbitre, qui après avoir vu les images sur le moniteur, a souligné la tache de calcaire. Barcelone ne s’est pas débarrassé du penalty, mais Lenglet l’a fait dès le deuxième jaune. Cristiano Ronaldo a trompé l’ancien Mönchengladbach et a mis le 0-3 dans le vif, en plus de donner la direction provisoire à la Juventus.

Ronald Koeman n’a pas aimé ce qu’il a vu et a décidé de faire un double changement. Lenglet et Jordi Alba, tous deux avertis, ont quitté le terrain pour Umtiti et Junior pour sauter sur le green. La barre transversale a gêné Barcelone pour avoir coupé les distances. Une faute latérale que Leo Messi a lancée a trouvé la tête de Griezmann, mais son tir pompé avec ce qu’il a rencontré était avec la barre transversale. Les culés n’ont pas retrouvé l’ordre alors qu’ils voyaient comment leur ancien coéquipier Arthur Melo, portait le bâton du match de la Juventus et les faisait souffrir à chaque fois qu’ils passaient au centre du terrain.

Messi était toujours porté disparu. En supprimant l’affection que les fans ont pour lui, contre la Juventus, ils ont ressenti ce sentiment que les fans argentins peuvent avoir qui les qualifie de “ poitrine froide ”. Il est vrai qu’il ne peut pas le faire tout seul, mais ses coéquipiers ont insisté pour que toute balle passe entre ses pieds et maintenant Il a montré qu’il n’était pas un joueur aussi décisif qu’il y a des années. L’homme de Rosario a continué à dribbler, mais ses compagnons ne l’ont pas accompagné. Et quand les choses se sont déroulées, il y avait Buffon. Le gardien a stoppé un tir du croissant «made in Leo» juste avant que Riqui Puig n’entre pour Pedri.

Griezmann, Riqui ou Braithwaite ont essayé de faire le premier de la nuit pour les culés, mais pIls détestent avoir continué ainsi pendant une semaine sans marquer. Et c’est que même un penalty qui avait été indiqué en faveur du Barça a fini par être annulé par un précédent hors-jeu d’Antoine. Tout comme Bonucci quand il a fait le quatrième, donc après avoir été revu avec le célèbre point de fuite, il n’a pas atteint le tableau de bord. Leo a continué d’essayer, mais il y avait Gigi Buffon à 42 ans.

L’apathie dont fait preuve Barcelone, complètement abattue et réticente, n’invite pas à l’optimisme et, ayant la première place en main, ils passent au huitième en secondes. Qui sait si le match nul les égalera contre le Bayern. La vérité est que la Juventus a dépassé les Catalans … et cela pourrait être pire. Cristiano a remporté la bataille contre un Messi Ça fait mal à quiconque de voir si loin de son meilleur niveau et avec cette apathie qui l’a accompagné ces derniers mois. Bien sûr, le débat sur qui a été meilleur ne se terminera jamais et Il y aura toujours l’espoir qu’à l’avenir, El Bicho et El Extraterrestre pourront se revoir.