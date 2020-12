Barcelone n’est pas passée de 2-2 contre Valence dans un match très disputé où ils ont de nouveau payé cher leur mauvaise condition physique dans les dernières minutes des matches. Diakhaby a avancé à ceux de Javi Gracia, Messi et Araújo ont inversé le score et Maxi Gómez a inscrit le but qui a permis à ceux de la ville de Turia d’égaliser le match.

L’équipe du Barça a dû faire face à une équipe similaire en termes de crise. Barcelone et Valence ne vivent pas leur âge d’or dans les bureaux et sur le terrain, ils ne sont pas proches de leur meilleure version ou de celle qui, du moins, leur correspond par l’histoire. Les hommes de Ronald Koeman sont arrivés au Camp Nou avec une seule chose en tête: gagner pour continuer à se réengager dans la lutte pour le titre de la Ligue Santander.

Pour trouver les trois points, Ronald Koeman n’a pas fait de gros changements, mais il a surpris avec quelques rotations à ses onze. Les absences les plus marquantes, celles de Clément Lenglet pour le deuxième match consécutif et celle de Frenkie de Jong par précaution après avoir subi une gêne au fémur. De cette façon, le onze de Barcelone a été formé par Ter Stegen dans le but, Dest, Mingueza, Araújo et Jordi Alba En défense, Pedri et Busquets sur le double pivot, Coutinho, Messi et Griezmann plus avancé et Martin Braithwaite comme avant-centre.

La première mi-temps avait tout. Comme le disent certains entraîneurs, des mini-soirées ont été vécues qui ont fait vibrer, sans aucun doute aux fans des deux équipes et aux amateurs de football. Le départ était très normal, quelques minutes de respect de la part des deux équipes où il n’y avait qu’un seul tir au but. C’était par Gonçalo Guedes, mais je ne pense même pas à des problèmes pour Ter Stegen. De là, domination claire de Barcelone jusqu’à l’approche de la demi-heure de rencontre. La première polémique est venue avec un penalty réclamé par les Catalans de Diakhaby sur Busquets, mais Hernández Hernández a compris que le milieu de terrain culé avait d’abord touché le cuir avec sa main, donc il n’y avait rien.

Beaucoup de possession, aucune chance

Les Catalans ont dominé mais n’ont pas pu tirer à la porte. Messi et Pedri ont été les seuls à avoir trouvé les espaces pour filtrer le ballon et créer du danger, mais les attaquants culés ont une mauvaise habitude: chercher Leo pour terminer les jeux ou entrer avec le ballon par le but vers l’intérieur au lieu de tirer quand ils ont eu un possibilité minimale. De cette façon, Jaume Doménech vivait sous tension, mais n’avait pas à agir.

Après la minute 20, Valence a commencé à se réveiller, mais ils laissaient beaucoup à désirer en attaque. Un double temps était le premier avertissement. Tout d’abord, Musah et Maxi ont cherché à tirer sur la porte en même temps et aucun n’a réussi. Ce ballon était divisé et ce sont Gayá et Cheryshev qui se sont énervés à ce moment-là. Si certains de ces tirs s’étaient retrouvés au fond des filets, nous aurions pu voir l’un des buts légendaires marqués par Oliver et Tom Baker dans la légendaire série japonaise se réaliser. Ceux de Javi Gracia se réveilleraient et le lendemain ils pardonneraient, mais celui qui prévient n’est pas un traître et le troisième ils célèbrent le but.

C’est d’abord Carlos Soler, qui a profité d’une défaite de Sergiño Dest pour tirer du bord de la surface et forcer Ter Stegen à voler et à éviter le but. Le cuir est tombé dans un coin et c’est le milieu de terrain de Valence qui l’a enlevé pour assister au non-sens défensif de Barcelone depuis le coin. Diakhaby Il a jeté une feinte pour passer du deuxième costume au premier, laisser un Griezmann sur la route qui l’a mangé et finir finalement avec sa tête, seul, et battre le gardien allemand et mettez le 0-1 dans la lumière du Camp Nou.

Barcelone a dû se reconstruire à nouveau, tirant au but pour la première fois dans un contre lancé par Pedri dans son propre terrain. Le canari a couru vite et a atteint la demi-lune dans la zone rivale, où il l’a donné à un Griezmann qui, comme d’habitude, a sorti un tir très facile pour Jaume. Le sourire de Javi Gracia a été retiré de sa bouche lorsqu’il a dû remplacer Musah blessé par Álex Blanco. Valence a réussi à faire le deuxième, mais la tête à bout portant de Maxi Gómez a été accueillie par les poings de l’un des meilleurs gardiens de but du monde. À ce moment-là, il semblait que dans une minute la pause serait appelée, mais la première mi-temps a duré 7 minutes de plus à cause de tout ce qui s’est passé par la suite.

Une sanction très controversée

Griezmann entre dans la zone et Gayá, légèrement, le frôle pour que le Français se mette au sol. Hernández Hernández signale le point de calage et expulse le capitaine Che. Les protestations étaient continues. L’arbitre s’est approché du moniteur pour revoir l’action et est revenu en gardant la pénalité, mais changer le rouge pour un jaune pour l’international espagnol. Messi tire le penalty et Jaume l’efface. Le rejet revient à Jordi Alba qui tire, un défenseur dévie le ballon, qui sort pompé et Leo, au deuxième poteau, plonge dans le marbre pour marquer le but égalisateur. Il a été vérifié si Jaume avait les deux pieds sur la ligne, si un joueur en visite était entré tôt dans la zone et si l’Argentin était dans une position illégale dans le deuxième tir. Tout va bien, Alejandro José: but. Jusqu’ici le premier acte, presque rien.

Eh bien, Messi a marqué et le tableau de bord vidéo a montré une photo dans laquelle il regardait un montage de Leo célébrant un but avec Pelé alors que l’Argentin égalait la star brésilienne avec 643 buts. Maintenant oui, la première mi-temps était passée et ils ont joué les 45 minutes suivantes. Koeman a déplacé le banc et a quitté Busquets dans le vestiaire pour admettre De Jong à l’entracte et avec le Néerlandais sur le terrain, le ballon a roulé à nouveau et Cheryshev a pardonné quelques minutes après un match précédent de Guedes, mais dans le 52 ′ L’équipe du Barça n’a eu aucune pitié. Diakhaby coupe un ballon de la tête et le ballon rebondit au point de penalty, où parmi les doutes de De Jong, Ronald Araújo n’a pas hésité à terminer avec un perce-oreille et à envoyer Jaume récupérer le ballon du fond de son but.

Maxi amer à Barcelone

Les hommes de Ronald Koeman ont mis 2-1 et ont frôlé le troisième. Le centre parfait de Messi au deuxième poteau où Braithwaite a terminé et Jaume s’est arrêté sur la ligne. Les deux équipes ont profité de plusieurs occasions, soulignant au Barça les échecs, un jour de plus, d’Antoine Griezmann. Mais dans le 68 ′ Maxi Gómez a égalisé le concours. Gayá parvient à obtenir un centre malgré l’opposition de Pedri et l’Uruguayen anticipe Mingueza pour mettre l’orteil et faire le deuxième de son équipe. À quel point Barcelone est-elle en défense qui a besoin d’un joueur comme Pedri pour défendre sur la ligne de base, montrant un engagement et une implication dont personne ne peut douter.

Barcelone s’est réveillé du but et Mingueza a tenté sa chance de loin, mais a croisé Jaume et Pedri a envoyé sa tentative sur la barre transversale. Trincao et Pjanic allaient entrer, mais après 2-2, Ronald Koeman n’a donné l’entrée qu’aux Portugais, entré à la place d’Antoine Griezmann. Un faible Philippe Coutinho a également tenté de briser l’égalité, mais son tir classique est allé large, tout comme le tir mythique de Messi depuis le croissant, qui dans son cas est passé directement entre les mains de Jaume. Les minutes passaient et ils entraient dans les dix derniers et Koeman pariait sur l’entrée de Lenglet pour Coutinho et permettant ainsi aux équipes de grimper beaucoup plus.

Le match était rompu, c’était un échange de coups dont n’importe qui aurait pu être victorieux. À cinq minutes de la fin, Pjanic est entré en raison d’un Pedri épuisé cela n’a pas cessé de monter et descendre pendant toute la réunion. Même sans la fatigue de l’ancienne Union Deportiva Las Palmas, Barcelone a remarqué son absence et sa capacité à générer du beau football tout en s’amusant avec le ballon. Trois minutes de plus et aucune équipe n’a touché le but qui leur a permis de remporter la victoire dans un après-midi au cours duquel ils ont tous deux fait une belle démonstration physique.