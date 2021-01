Björn Bussmann. Le but allemand était hier le responsable que la Loyauté de Villaviciosa a pris un point du Nouveau Ganzábal, et que le Langreo est resté avec le miel sur les lèvres.

Trois interventions plus compliquées ont chacune empêché le score d’évoluer dans un affrontement dominé en grande partie par les locaux, surtout après l’expulsion de René à la 65e minute.

L’équipe de Clemente Sánchez est entrée dans le match avec une autre marche, mettant la pression sur Langreo dans leur champ et essayant de voler et de contre-attaquer.

Ces 20 ou 25 premières minutes, au cours desquelles les locaux ont tenté de faire circuler le ballon, sans succès, ont été profitées par les Maliayeses pour créer presque leur seule chance de l’affrontement, grâce à un tir du centre de Juan Mera de la droite, qui était il a empoisonné et était sur le point de se faufiler dans le but d’Adrián Torre, qui a réagi à temps pour envoyer le ballon dans un corner.

À partir de ce moment, le jeu était presque un monologue de Langreo, bien qu’en première mi-temps avec presque aucune chance. Davo à la 35e minute et Xurde à la 40e minute ont réussi à marquer, mais les deux ont raté leurs tentatives sans même tirer entre les trois bâtons.

La seconde moitié était différente. Ceux d’Ángel Rodríguez sont sortis pour le crash et ont fait retirer Loyalty. À la 57e minute, Bussmann obtenait sa première main miraculeuse après le tir de Ketu à bout portant, que le gardien de but a réussi à dégager.

Et quelques minutes plus tard, à la 65e, un mauvais contrôle de René Pérez lui a fait échapper le ballon, ce que Pana, un combattant, a récupéré tout au long du match. Lorsque la pointe de Langreo se dirigeait vers le but, Pérez l’a renversé avec une prise. Il était le dernier homme, et bien que le jeu se soit déroulé à plusieurs mètres de la zone, l’arbitre lui a montré le rouge.

À partir de là, le Langreo a essayé activement et passivement, et générerait deux opportunités très claires que le but teutonique était responsable de perturber.

En 85, un centre de Marenya a laissé Davo seul, qui a terminé puissant et qu’une réaction rapide de Bussmann a ruiné. Et en 87, Allyson a réussi à se tenir seul devant le gardien de la Loyauté, et avec tout en faveur il a perdu main dans la main avec le but, au désespoir des tribunes. Le 0-0 était inévitable.