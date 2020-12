Barcelone a facilement battu Ferencvaros 0-3 dans un jeu où, après une demi-heure de jeu, tout le poisson était déjà vendu. Ceux de Ronald Koeman ont traversé Budapest sans Leo Messi mais laissant de grands sentiments qui invitent à l’optimisme pour l’avenir. Griezmann, Braithwaite et Dembélé ont marqué les buts de l’équipe de Barcelone.

Avec la classification mathématiquement obtenueLes hommes de Ronald Koeman n’avaient besoin que de la première place dans leurs poches pour être classés au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Contre Ferencvaros, un rival a priori abordable, l’entraîneur néerlandais de Barcelone s’est permis le luxe de laisser Leo Messi, Ter Stegen et Philippe Coutinho à Barcelone. Heureusement pour eux trois d’avoir raté le froid à Budapest au moment du match.

Pour tenter d’obtenir les trois points, l’équipe du Barça est sortie avec l’une des meilleures équipes possibles que Koeman puisse présenter. Donc, Net formé dans le but et Sergiño Dest et Jordi Alba agi sur les côtés, étant Lenglet et Mingueza sur l’axe de l’arrière. Devant eux, sur le double pivot, Sergio Busquets et Miralem Pjanic, étant les gardes du corps de la ligne suivante formée par Dembélé, Griezmann et Trincao. Martin Braithwaite, qui vient de marquer lors des deux derniers matchs, a agi comme avant-centre pour l’équipe culé.

Barcelone est sorti de la première minute à la recherche du but et se presser pour compliquer la vie de l’équipe hongroise. Ferencvaros n’a pas pu résister à l’insistance de l’équipe du Barça – bien qu’ils soient vêtus de jaune dans ce match – et ils ont perdu tous les ballons en essayant de sortir de leur terrain. À la minute, c’est la première chance pour les Catalans après un centre au poteau proche de Sergiño Dest que Martin Braithwaite a envoyé. Toute l’équipe locale était derrière le ballon, sauf Nguen, qui restait debout en attendant un contre ou un ballon.

La sentence du Barça par la voie rapide

Sans Messi, le football c’est moins le football, et Barcelone moins le Barça, mais la qualité est superflue dans l’équipe de Ronald Koeman et voyant comment l’accident se déroulait, il ne fallut pas longtemps pour que le premier de la nuit arrive. L’un des footballeurs les plus actifs était Jordi Alba, qui était un vrai poignard sur l’aile gauche. Un bon jeu de scribbler auquel Dembélé, Griezmann et Braithwaite ont pris part s’est terminé avec le côté seul devant le gardien de but. Il a raté son tir, mais le jeu a été annulé pour hors-jeu. Cela a servi de premier avertissement.

À la seconde la boîte culé n’a pas pardonné. Une autre combinaison de luxe entre Dembélé et Jordi Alba s’est terminée avec l’international espagnol mettant un centre qui Griezmann a terminé avec un éperon et l’a mis entre les jambes du gardien. Le but de la Gaule et la petite danse habituelle d’Antoine, qui compte déjà trois buts lors des trois derniers matchs, comme Martin Braithwaite, qui quelques minutes plus tard continuerait également sa séquence de but. Cette fois, l’assistant était Ousmane, qui, depuis le couloir gauche, a laissé son marqueur derrière et a mis le ballon dans la petite zone, où l’attaquant danois a tendu la main pour mettre son pied et pratiquement condamner le match à 20 minutes.

Mais ça n’allait pas s’arrêter là, les Catalans en voulaient plus. Jordi Alba n’est pas le meilleur partenaire de Leo Messi, il est le meilleur allié de tous. L’arrière gauche l’a laissé à un Trincao qui n’a pas bien frappé du point de penalty et le cuir est allé à la ligne du bas. De la même position du point de cal finirait par mettre le 0-3 dans le 26 ′ Ousmane Dembélé. La course de Braithwaite avec laquelle il bat Frimpong mais finit par être renversé à l’intérieur de la zone par le défenseur de Ferencvaros. L’ex du Dortmund a assumé la responsabilité et, avec sa jambe droite, a trompé le gardien rival et condamné, encore plus, le parti.

Barcelone a continué à chercher un quatrième but, mais la mauvaise fortune s’est emparée de Braithwaite. L’ex de Leganés marro un heads-up très clair avec un coup il était très dévié. Quelques minutes plus tard, le Danois rencontrait le gardien de but de Ferencvaros, qui a mis ses poings pour refuser un but à l’attaquant de Barcelone. La défense de l’équipe hongroise était très faible, elle était surpassée à chaque attaque par culé et ils pouvaient s’endormir en perdant beaucoup plus.

En pensant à la Ligue

Autour du vestiaire, il y a eu deux changements: Junior et Frenkie de Jong sont entrés pour Jordi Alba et Busquets. La première occasion était de Ferencvaros. Sigér, du croissant de la zone a lancé un tir placé mais qui est arrivé à un mètre du but. Peu de travail pour Neto, qui dans le seul qu’il a dû intervenir dans la première partie a été annulé pour hors-jeu. La réponse est venue rapidement d’Ousmane Dembélé, qui a battu un adversaire et a tiré directement sur le côté du filet. Barcelone avait perdu deux marches, alors Ferencvaros est venu un peu plus haut à la recherche du but d’honneur.

Le départ de Jordi Alba a été remarqué. Barcelone a moins attaqué sur l’aile gauche et cela a fait des ravages. Vous deviez tourner et vous reposer en pensant à la Ligue et, par conséquent, Ronald Koeman a également fait un autre double changement au moment du match. Riqui Puig et Aleñá sont entrés sur le terrain de jeu et Lenglet, blessé contre Osasuna, et Antoine Griezmann sont partis. C’est Ousmane Dembélé qui, tentant de convaincre le sélectionneur néerlandais, a pris des responsabilités offensives derrière son dos. L’ex de Dortmund a profité des facilités que les défenseurs rivaux ont mis pour créer des occasions qui ne se sont pas terminées avec le but.

En réalité, Ferencvaros commençait déjà à profiter d’occasions de rattraper le résultat, mais il y avait Neto. Le meilleur est venu après une tête de Roko Baturina, mais le gardien brésilien de Barcelone a volé pour bloquer la tête du Croate. Si Dembélé a mené l’attaque des Catalans, Trincao voulait son premier but en tant que footballeur du Barça. Le Portugais a tenté sa chance sans succès et aussi Pjanic avec un puissant coup de pied du front. Aucun d’entre eux ne s’est terminé sur un but et l’un des buteurs de la nuit est parti dans une dizaine de minutes, Martin Braithwaite a quitté le terrain pour faire place à Konrad de la Fuente.

Le glaçage pourrait être mis par Riqui Puig, qui a lancé un comptoir de luxe dans lequel il a fini par faire passer la mort avec Dembélé. Le Français a voulu être généreux et a essayé de le rendre au jeune joueur de l’équipe qui a passé un si mauvais moment ces mois-ci, mais avec une telle mauvaise fortune qu’un défenseur a semblé couper cette dernière passe. Neto a dû intervenir à une autre occasion, mais l’électronique n’allait plus bouger et Barcelone est, à l’exception d’une catastrophe en une semaine contre la Juventus, première de son groupe.