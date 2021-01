Il Barcelone commence 2021 du bon pied … mais en souffrance. L’équipe de Ronald Koeman ils ont battu Huesca dans un match où ils ont pris les devants grâce à un but de De Jong en première mi-temps et où ils ont fini par demander le temps. L’équipe catalane est toujours en dehors des places de la Ligue des champions, cinquième à dix points de retard Athlète de Madrid avec un match de plus et huit pour le Real Madrid avec un duel de moins.

Il Barcelone a marché sur l’herbe glacée de Huesca hors des positions de Champions et le chiffre presque impossible à atteindre de 13 points avec le Athlète de Madrid. L’équipe de Koeman a été caractérisée par sa grande irrégularité au premier tour de la Ligue de Santander et est désormais condamnée à l’excellence d’ici la fin de la saison pour avoir des options pour se battre pour le championnat, ce qui semble être une utopie compte tenu de la crise sportive, économique et institutionnelle provoquée par la qui traverse un club plongé au milieu d’une année de transition.

Parce que si les bureaux sont mauvais, ils sont pires sur le terrain. La gestion économique désastreuse parrainée par Bartomeu Cela a abouti à une équipe déséquilibrée sans fond de garde-robe qui fait face à chaque match avec le sentiment qu’il peut y avoir un drame à chaque instant. Ronald Koeman n’a pas réussi à trouver la clé sur un ordinateur qui était réexaminé dans Huesca comme celui qui va à une revalidation dans le but de montrer qu’il peut à nouveau être exceptionnel. Après avoir repris le moral avec sa victoire sur Pucela, il est redevenu déprimé lors du match nul contre lui. Eibar et à Huesca, avant le dernier classé, l’occasion parfaite s’est présentée de prendre son envol. Et il l’a retracé, quoique avec des nuances.

Au secours de Barcelone, après avoir prolongé ses vacances avec l’accord du club, un Leo Messi qui est l’image vivante d’une équipe avec un immense vide émotionnel. L’Argentin a mis le bracelet pour la première fois libre de négocier avec n’importe quel club et de diriger une formation de départ en Koeman Il est revenu pour contribuer quatre pour la défense. Ça et quoi Griezmann il était à nouveau un remplaçant. Ce n’est plus d’actualité mais il est toujours surprenant que Braithwaite J’ai gagné la place d’un joueur de 100 millions qui il y a deux jours était champion du monde et aspirait à manger à la table de Cristiano et Messi. Si j’étais Dembélé à onze. Le Français, comme son équipe, peut aller n’importe où.

La domination absolue du Barça en première mi-temps

Et ça s’est bien passé à Huesca. On peut même dire qu’il était proche de la perfection. Dès la première passe, il monopolisait le contrôle du ballon et au bout de dix minutes, il en avait déjà eu deux très clair pour remettre le jeu sur les rails. D’abord Álvaro a fait un excellent arrêt avant Pedri et après Messi il a raté le but lors de son 500e match de championnat. Au cas où il y aurait des doutes, il semblait que la meilleure version de Barcelone émergeait et que le premier de l’équipe culé mijotait. Il Barcelone harcelait un Huesca dont la maxime était de chercher Rafa Mir en long ou lui donner le ballon pour qu’il puisse les concevoir comme il le pourrait Ontiveros. Cette couleur blaugrana peinte mais ces dernières années l’histoire des Catalans n’a pas appris que l’anxiété peut survenir à tout moment.

Mais cela ne semblait pas le jour de la paresse culé. Encore une fois Pedri, Dembélé ou Jordi Alba ils ont eu l’occasion de jouer à nouveau le premier pour Barcelone. Le but tombait. Et tomba. Environ une demi-heure, Messi a fui une bonne balle dans la zone et De Jong Il est venu du deuxième rang pour rendre justice au tableau de bord. Il Barcelone Il avait déjà fait le plus difficile et était sur la bonne voie pour un match dans lequel il laissait des sentiments imbattables. A César, qu’est-ce que César. La meilleure version de l’année pour Barcelone était vue à Huesca. Peut-être que le rival n’était pas de haut rang, mais des choses pires ont été observées contre des équipes d’une catégorie similaire. Le but culé n’a même pas énervé le dernier classé qui n’a pas dérangé le but de Ter Stegen. Messi pourrait faire le deuxième dans un coup franc spectaculaire mais Alvaro fait un meilleur arrêt.

Après avoir traversé les vestiaires, tout a continué à se dérouler selon les lois de la logique d’un match qui visait la victoire de la Barcelone. L’équipe de Koeman il était toujours dedans sans ménager ses efforts alors que Huesca était toujours accroupi dans la zone pour essayer de marquer un point dans les dernières minutes. Siovas gardé vivante l’illusion de Huesca après avoir pris une photo croisée de Dembélé. La condamnation culé était imminente et un Messi erratique était sur le point de la consommer, qui perdait une autre occasion en bordure de la zone.

Barcelone joue avec le feu

Jusqu’à l’occasion de Huesca, son premier de la fête. Rafa Mir a pris un corner à Araujo et l’attaquant lui-même a profité d’une agitation à l’intérieur de la surface pour terminer du talon au but. Comme d’habitude: Ter Stegen sauvé le Barcelone. Peut-être que la cravate de l’équipe de Huesca était trop injuste pour ce qui était vu sur le terrain, mais la dernière classée a mis la peur dans le corps et le revenu était minime. Dembélé Il est revenu pour avoir le but de la sentence mais n’a pas réussi contre Álvaro.

Avec la contribution de Griezmann sur le terrain le Barcelone il affronta les dix dernières minutes du duel sans souffrir mais avec respect car la dernière offensive de Huesca approchait. Et il y avait. Ceux de Míchel mettaient la peur sur la base de longues balles mais ils n’étaient pas précis face au but. Barcelone, qui méritait de gagner pour plus, a joué avec le feu dans la dernière partie du duel et est parti avec la peur dans le corps de Huesca. Cette fois, il a gagné… en demandant l’heure.