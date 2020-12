Séville a clôturé la phase de groupes de la Ligue des champions par une victoire formelle et retentissante contre le Stade rennais (1-3). L’équipe de Séville a léché les blessures des deux derniers matchs avec une victoire solvable grâce aux buts de Kooundé Oui En-Nesyri, qui a fait un double. Dans la dernière ligne droite, il a réduit les différences Rutter du point de penalty. Avec tout décidé dans le groupe E, la seule chose qui était en jeu était le prix économique de trois millions d’euros, qui ira dans les caisses de Sánchez-Pizjuán et qui ne va pas du tout mal au milieu de la crise économique en raison de la baisse considérable. des revenus dans lesquels les clubs sont immergés.

Après des critiques pour les rotations de la cinquième journée, au cours de laquelle les hommes de Lopetegui ont joué pour la tête du groupe et sont tombés 0-4, l’entraîneur a réintroduit sept changements par rapport à votre habituel. Son projet de réserver des joueurs pour le match contre le Real Madrid ne s’est pas bien passé, mais le résultat n’a pas changé ses plans pour le match contre Rennes. Sergi Gómez, Rekik, Óliver Torres, Gudelj, Idrissi, En-Nesyri et Suso sont entrés dans le onze.

Dans le sport, il n’y avait rien en jeu. Les supporters de Séville seraient deuxièmes quoi qu’il arrive, tandis que les Français n’avaient aucune option pour terminer troisième, après être tombés à Krasnodar la veille. Cependant, cherchant à fermer sa présence dans cette édition de la Ligue des champions avec sa première victoire, les Gaulois sont sortis à la recherche du but dès les premières minutes.

Dirigé par Eduardo Camavinga au centre du terrain, Rennes a traqué le but de Bono et ils étaient sur le point d’atteindre l’objectif. Le danger était constant dans les premières mesures du match et était sur le point de se matérialiser à la 8e minute. Puis, un tir de Niang s’est écrasé dans le bois.

Séville n’a pas réagi, ce qui a été assez surmonté dans la première demi-heure de jeu. Ils avaient besoin d’un deuxième avertissement clair de Niang pour entrer dans le match. Un embarquement de Doku dans la zone s’est terminé par une passe arrière pour le Sénégalais, qui l’a placé au poteau. Bono est apparu, cette fois sûr pour punt, pour se détourner vers le coin.

Dès lors, l’équipe de Séville a réagi. Les hommes de Lopetegui sont venus et ont trouvé le but pratiquement à la première occasion dont ils avaient. Rekik a envoyé une croix au-delà de la boîte qu’Idrissi a lâchée. Il n’a pas réussi à contrôler le Marocain et le ballon est tombé sur le front, où Kooundé semblait envoyer un tir pompé à l’équipe du but.

Après une demi-heure de jeu, Séville a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord. Depuis lors, les habitants de Séville se consacrent au contrôle du ballon, profitant de la récession que cela a signifiée pour les Français. Le Stade rennais avait fait de gros efforts, mais leur manque d’efficacité a conduit à une punition qui les a fait baisser les bras.

En-Nesyri remplit les coffres de Séville

Séville a clairement dominé, cherchant plus le chronomètre à courir que le deuxième but, quand En-Nesyri mettez la tranquillité. Sur le dernier jeu de la première mi-temps, Idrissi l’a donné à Oliver au milieu de terrain. L’Espagnol a mené le groupe, qui a lutté contre deux rivaux et a obtenu un centre précis que l’attaquant a très bien lu. Il a anticipé le premier poteau pour envoyer le ballon au fond des filets avec une tête formidable.

Séville a joué avec le tableau de bord pendant la seconde période, pensant davantage à réserver pour la Ligue. Cela pourrait leur coûter cher. Au fil des minutes, Rennes a pris le ballon et a remis la défense sévillane dans ses engagements. Mais quand ils allaient mieux, le troisième arriva, le laissant condamné, sinon déjà, à la rencontre.

Ocampos, qui venait d’entrer, a profité d’un échec dans un dégagement au centre du terrain. Après une brève conduction, il a joué pour Óscar Rodríguez. L’équipe de jeunes du Real Madrid a vu le En-Nesyri décrocha et mit une balle dans l’espace. Le Marocain l’a contrôlé et l’a traversé à Salin, qu’il ne pouvait rien faire pour éviter le but.

Le match étant déjà résolu, le but rennais est venu. L’arbitre a souligné un manque de Franco Vázquez en dehors de la surface, mais il est allé à l’appel du VAR. Juste après cette action, toujours avec le ballon en jeu, Diego Carlos a renversé un Camavinga flou dans la zone. La peine maximale a été convertie par Rutter.

Le match s’est terminé après quatre minutes supplémentaires avec une victoire balsamique pour Séville. Sans pratiquement aucun gâchis, ils ont battu l’un des adversaires qui menaçait avant d’entamer la phase de groupes pour compliquer leur classement. À la fin, Les hommes de Lopetegui terminent deuxième, avec 13 points, après avoir perdu seulement contre Chelsea. De plus, ils gagnent de l’argent grâce à En-Nesyri et ils prennent trois millions d’euros grâce à la victoire.