Josh Gordon a eu de nombreuses occasions de jouer le receveur large pour les Browns, les Patriots et maintenant les Seahawks (encore une fois). Toujours suspendu pour avoir enfreint la politique de la NFL en matière de toxicomanie pour la cinquième fois de sa carrière (sixième suspension au total), il est presque vide sur ses chances.

Gordon a vu son temps sur les montagnes russes avec Cleveland se terminer après six saisons intermittentes lorsqu’il a été échangé en Nouvelle-Angleterre en 2018. Après que les Pats l’aient coupé l’an dernier, les Seahawks l’ont récupéré. Cette expérience a duré environ un mois et demi avant que Gordon ne soit de nouveau suspendu.

Maintenant, Gordon est de retour avec Seattle et espère être réintégré à nouveau par la NFL.

Voici un aperçu de tous les événements remontant à 2010 – de ses jours à Baylor qui ont commencé à le faire dérailler jusqu’à ses rechutes constantes dans la NFL – qui ont conduit à ce point de non-retour à Cleveland, ainsi qu’à ses derniers numéros en Nouvelle-Angleterre. et maintenant Seattle.

Chronologie de Josh Gordon

7 octobre 2010 – Gordon, un étudiant en deuxième année à Baylor, est retrouvé endormi dans le siège passager d’une voiture appartenant à son coéquipier Willie Jefferson, qui est également retrouvé évanoui, à l’extérieur d’un Taco Bell. Gordon et Jefferson sont tous deux cités pour des accusations de possession de drogue après la découverte de marijuana dans la voiture. Jefferson est expulsé de l’équipe avec sa deuxième violation. (Les charges ont ensuite été abandonnées contre Gordon.)

25 juillet 2011 – Gordon est suspendu indéfiniment du programme par l’entraîneur de Baylor Art Briles pour une violation des règles de l’équipe. Il est rapporté plus tard que Gordon avait échoué à un test de dépistage de drogue, car il s’est révélé positif pour la marijuana.

25 août 2011 – Gordon décide de transférer de Baylor à Utah. “Nous pensions qu’il méritait une deuxième chance, et nous lui avons donné cela”, a déclaré l’entraîneur des Utes, Kyle Whittingham. Avant de rater la date limite, Gordon avait pensé sabout entrer dans le repêchage supplémentaire de la NFL cet été. Il ne jouerait pas un contre pour l’Utah.

12 juillet 2012 – Gordon entre dans le repêchage supplémentaire de la NFL, les Browns utilisent un choix de deuxième tour pour le sélectionner.

16 juillet 2012 – Gordon a signé son premier contrat avec la NFL, un contrat de 5,3 millions de dollars sur quatre ans avec les Browns.

5 sept.-Déc. 30, 2012 – Gordon joue dans les 16 matchs pour les Browns et commence 13 en tant que recrue impressionnante. Il enregistre 50 attrapés pour 805 verges et 5 touchés.

7 juin 2013 – Gordon tire sa première suspension de la NFL pour avoir enfreint la politique de la ligue sur la toxicomanie. Il est obligé de rater les deux premiers matchs des Browns de la saison.

24 nov.-déc. 1, 2013 – Gordon devient le premier joueur de la NFL à remporter des matchs consécutifs de 200 verges, déchirant les Steelers pour 237 puis en accumulant 261 de plus contre les Jaguars.

27 décembre 2013 – Gordon est nommé au Pro Bowl pour avoir mené la ligue avec 1646 verges sur réception. Il gagne également la première équipe All-Pro pour cette saison d’évasion.

5 juillet 2014 – Gordon est arrêté pour suspicion de conduite avec facultés affaiblies à Raleigh, Caroline du Nord Il a été signalé que Gordon excès de vitesse et avait une teneur en alcool dans le sang de 0,09, au-dessus de la limite légale.

27 août 2014 – Gordon tire sa deuxième suspension de la NFL pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière de toxicomanie, cette fois pour une année complète.

19 septembre 2014 – Gordon voit sa suspension réduite à 10 matchs en vertu de la nouvelle politique de la NFL.

17 novembre 2014 – Gordon est réintégré par la NFL. Cette semaine-là, à son premier match, il brûle les Falcons pour huit attrapés et 120 verges sur réception.

27 décembre 2014 – Gordon est suspendu par les Browns pour un match, leur finale de la saison contre les Ravens, pour une violation des règles de l’équipe.

25 janvier 2015 – Gordon fait face à une deuxième suspension d’un an de la NFL après avoir été testé positif pour consommation d’alcool.

3 février 2015 – Gordon est suspendu par la NFL pendant un an à nouveau sans salaire et n’est pas éligible pour revenir avant le début de la saison 2016.

20 janvier 2016 – Gordon demande la réintégration dans la NFL.

12 avril 2016 – La demande de réintégration de Gordon est rejetée parce qu’un autre test de dépistage de drogues a échoué.

25 juillet 2016 – Gordon est réintégré par la NFL sous la condition qu’il puisse participer au camp d’entraînement mais reste suspendu pour les quatre premiers matchs de la saison régulière.

29 septembre 2016 – Gordon décide d’entrer dans un centre de réadaptation plutôt que d’essayer de revenir de sa dernière suspension. «C’est la bonne décision pour moi et j’espère qu’elle me permettra de prendre le contrôle total de ma vie et de continuer sur la voie de mon plein potentiel en tant que personne», a déclaré Gordon dans le cadre de sa déclaration de suivi. “J’apprécie le soutien de la NFL, de la NFLPA, des Browns, de mes coéquipiers, de mon agent et de la communauté à travers ce processus extrêmement difficile.”

30 octobre 2016 – Gordon est libéré de la cure de désintoxication après 30 jours mais reste sur la liste de réserve de la NFL / suspendu par la liste des commissaires.

1 mars 2017 – Gordon demande à nouveau la réintégration dans la NFL.

29 mars 2017 – Le directeur général des Browns, Sashi Brown, déclare que l’équipe n’a pas exclu de ramener Gordon chaque fois qu’il est réintégré. “Nous ne sommes pas en position au receveur large pour refuser un gars comme Josh si nous sentons qu’il s’est installé”, a déclaré Brown. “Josh va avoir l’occasion de présenter une nouvelle demande dans la NFL et à ce moment-là, nous prendrons une décision lorsque nous saurons ce qui se passe.”

11 mai 2017 – La dernière pétition de Gordon pour la réintégration est rejetée par la NFL.

1 novembre 2017 – Gordon est réintégré dans la NFL sur une base conditionnelle avec une chance de revenir jouer pour les Browns à la semaine 13.

30 novembre 2017 – Gordon est officiellement activé sur la liste d’exemption du commissaire et devient éligible pour jouer.

3 décembre 2017 – Gordon est visé 11 fois lors de son retour contre les Chargers. Il attrape 4 passes pour 85 verges dans une défaite de 19-10.

10 décembre 2017 – Gordon marque son premier TD en quatre saisons dans le match contre les Packers. Il attrape 3 passes pour 69 verges dans une défaite de 27-21.

31 décembre 2017 – Gordon attrape 4 passes pour 115 verges contre les Steelers. C’est son premier match de réception de 100 verges depuis ’14 contre les Falcons.

13 mars 2018 – Gordon a signé un contrat d’un an de 790 000 $ par les Browns.

18 août 2018 – Gordon, après avoir pris un peu de temps personnel, se présente au camp d’entraînement des Browns après avoir manqué trois semaines.

24 août 2018 – Gordon est autorisé à participer aux soluces d’équipe.

25 août 2018 – Gordon est activé à partir de la liste des blessures de réserve / non-football des Browns.

27 août 2018 – Gordon, aux prises avec une blessure aux ischio-jambiers, est déclaré prêt à jouer mais ne commence pas par l’entraîneur Hue Jackson. On s’attend à ce que Gordon soit sur un “décompte” de clichés contre les Steelers dans la semaine 1.

9 septembre 2018 – Gordon joue 69 des 89 clichés offensifs lors de la semaine 1 contre les Steelers, transformant sa seule prise en un touché de 17 verges.

11 septembre 2018 – Gordon est répertorié comme partant pour la semaine 2 chez les Saints.

15 septembre 2018 – Gordon est exclu pour la semaine 2 à la Nouvelle-Orléans en raison d’une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il n’a pas manqué d’entraînement toute la semaine. Gordon se serait blessé lors d’une séance photo en dehors de l’équipe et NFL Network a également rapporté que les Browns avaient des problèmes de confiance liés à son arrivée tard samedi.

15 septembre 2018 – Gordon est sur le point d’être échangé ou libéré par les Browns, rapporte Adam Schefter d’ESPN. Les Browns prévoient de s’éloigner de lui car ils sont préoccupés par une rechute, selon plusieurs rapports.

16 septembre 2018 – Gordon est confirmé ne faire face à aucune autre mesure de suspension de la NFL, selon un rapport de Jay Glazer de l’Athletic.

17 septembre 2018 – Gordon est échangé aux Patriots en échange d’un choix de cinquième ronde. Les Browns ont répondu aux appels de huit à dix équipes intéressées à conclure un accord pour la controverse.

30 septembre 2018 – Gordon fait ses débuts pour les Patriots. Il attrape deux passes pour 32 verges lors de la victoire 38-7 de la Nouvelle-Angleterre contre Miami. “Je ne doute pas que je vais profiter de cette opportunité”, a déclaré Gordon après la victoire (via Boston.com). «Je suis plus que béni, je suis extrêmement reconnaissant d’être mis dans ce scénario. Je pense que la seule chose que je dois faire est d’en profiter pleinement. »

29 octobre 2018 – Les Patriots disciplinent Gordon pour son retard, le mettant au banc pendant environ un quart de leur match de la semaine 8 avec les Bills. La décision de la Nouvelle-Angleterre découle de l’arrivée tardive de Gordon au stade Gillette dimanche avant le départ de l’équipe pour Buffalo, selon ..

20 décembre 2018 – Gordon annonce qu’il «s’éloigne un peu du terrain de football pour se concentrer sur (sa) santé mentale.» Quelques heures plus tard, la NFL annonce que le receveur des Patriots a de nouveau été suspendu indéfiniment pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière de toxicomanie. Il est là pour aider les Patriots à remporter le Super Bowl 53 sur les Rams, ses solides contributions à leur saison régulière recevant une production de 40 attrapés, 720 verges et 3 touchés. Il est récompensé par une bague.

12 mars 2019 – Gordon reçoit une offre de deuxième tour des Patriots, assurant qu’ils voulaient le garder lors de sa réintégration dans la ligue.

28 mars 2019 – Gordon est un sujet de conversation pour le commissaire Roger Goodell lors de son presser lors de la réunion de printemps de la NFL en Arizona, dans laquelle il admet que les responsables de la ligue espèrent que Gordon sera bientôt autorisé à revenir à l’action sur le terrain.

26 août 2019 – Gordon, après une longue période de délibérations, est officiellement rétabli par la NFL. Les Patriots apprennent qu’il peut être disponible pour eux à partir de la semaine 1.

8 septembre 2019 – Gordon livre immédiatement son premier match contre les Patriots, brûlant les Steelers pour 3 attrapés, 73 verges et un touché dans une victoire de 33-3.

10 octobre 2019 – Gordon souffre d’une blessure au genou contre les Giants; cela se produit alors qu’il tente de faire un tacle contre le secondeur new-yorkais Markus Golden après une interception de Tom Brady.

23 octobre 2019 – Gordon atterrit sur la réserve blessé avec sa blessure au genou.

31 octobre 2019 – Gordon est dispensé d’IR pour saisir des opportunités avec d’autres équipes. Les Patriots, malgré quelques problèmes au receveur large même à la suite d’un échange pour Mohamed Sanu, n’ont donné aucun motif réel pour la décision de passer de Gordon.

1 novembre 2019 – Gordon est réclamé des dérogations tard dans le processus par les Seahawks à la demande de leur quart-arrière, Russell Wilson. (Seattle était l’équipe n ° 28 dans l’ordonnance de dérogation.)

4 novembre 2019 – Gordon passe son physique avec les Seahawks, le mettant sur la bonne voie pour faire ses débuts à Seattly dans un grand match NFC West à San Francisco.

10 novembre 2019 – Gordon est considéré comme une décision de temps de jeu pour le match des 49ers après avoir participé à son premier entraînement complet avec les Seahawks le vendredi avant le match.

16 décembre 2019 – Gordon est suspendu indéfiniment sans salaire par la NFL pour avoir enfreint les politiques de la NFL sur les substances améliorant les performances et les substances abusives. C’est sa sixième suspension dans la NFL depuis 2013.

18 juin 2020 – Gordon demande sa réintégration dans la NFL. Goodell supervisera la réintégration du receveur large et prendra la décision finale.

3 septembre 2020 – Les Seahawks re-signer Gordon pendant que sa demande de réintégration est examinée par la NFL. L’équipe est convaincue que Gordon sera réintégré et lui donne un contrat d’un an.

