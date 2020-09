Comme si 2020 ne pouvait pas être plus étrange.

Le duo dynamique Tom Brady-Rob Gronkowski quitte le nord-est froid et se dirige vers la Floride torride dimanche, avec Brady récemment signé et Gronk non retraité prenant le terrain en tant que membres des Buccaneers de Tampa Bay.

Des 79 touchés en carrière de Gronk, 78 d’entre eux sont venus du bras de Brady, et le duo devrait augmenter ce nombre ce week-end. La loyauté de Gronkowski envers Brady n’a jamais été inébranlable, entraînant le commerce de la Nouvelle-Angleterre à Tampa Bay cette intersaison.

Alors que l’agence libre de Brady était bien documentée, la nouvelle de la non-retraite de Gronkowski a frappé rapidement, les rumeurs se transformant en nouvelles difficiles en quelques heures seulement. Gronk, maintenant âgé de 31 ans, a été absent de la saison 2019 alors qu’il laissait son corps se remettre d’années d’abus de gril, y compris plusieurs commotions cérébrales, un mal de dos et des blessures générales au bas du corps.

Pendant son absence, Gronk est resté occupé: il s’est associé à une société de CBD pour plaider en faveur de l’utilisation de la marijuana médicinale par les athlètes professionnels, s’est présenté sur “The Masked Singer” et a même vécu un rêve d’enfance de capturer un championnat de la WWE. L’homme aux nombreux talents se transforme en plusieurs pour l’un, cependant, avec son retour tant attendu dans la NFL contre les Saints dimanche.

Tout a commencé à 20 ans sur scène au repêchage de la NFL lorsque mon rêve est devenu réalité, et maintenant je suis sur le point d’avoir 30 ans dans quelques mois avec une décision qui me semble la plus importante de ma vie jusqu’à présent. Je vais prendre ma retraite du football aujourd’hui. Je suis très reconnaissant de l’opportunité que M. Kraft et l’entraîneur Belichick m’ont donnée lors de la rédaction de ma sottise en 2010. Mes expériences de vie au cours des 9 dernières années ont été incroyables sur et en dehors du terrain. Les gens que j’ai rencontrés, les relations que j’ai construites, les championnats auxquels j’ai fait partie, je veux juste remercier toute l’organisation des New England Patriots pour chaque opportunité que j’ai donnée et pour apprendre les grandes valeurs de la vie auxquelles je peux m’appliquer. mien. Merci à tous les Pats Nation du monde entier pour leur soutien incroyable depuis que je fais partie de cette organisation de première classe. Merci pour tout le monde qui accepte qui je suis et pour le dévouement que j’ai mis dans mon travail pour être le meilleur joueur que je puisse être. Mais maintenant, il est temps d’aller de l’avant et d’avancer avec un grand sourire en sachant que la New England Patriots Organization, Pats Nation et tous mes fans seront vraiment une grande partie de mon cœur pour le reste de ma vie. C’était vraiment un honneur incroyable de jouer pour une organisation aussi bien établie et capable de continuer et de contribuer à continuer à bâtir le succès. À tous mes coéquipiers actuels et passés, merci d’avoir fait de chaque année une équipe spéciale. Vous allez vraiment me manquer. Bravo à tous ceux qui ont fait partie de ce voyage, bravo au passé pour les souvenirs incroyables et un ÉNORME bravo à l’incertitude de la suite.

