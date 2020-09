Pour la première fois depuis l’arrivée du sport dans la capitale nationale en 1937, il n’y aura pas d’insulte raciale associée au football de DC.

L’équipe de football de Washington se présente désormais comme un remplaçant pour le nom très décrié des Redskins qui a duré plus de 80 ans. Toutes les images amérindiennes, longtemps considérées comme racistes lorsqu’elles sont utilisées par l’organisation, ont été mises de côté.

Le propriétaire Dan Snyder n’a pris la décision de transformer la franchise que cet été, quelques mois seulement avant le début de la campagne 2020. Sa main était forcée par une pression extérieure qu’il ne pouvait plus ignorer.

Malgré les critiques décriant le changement de nom en réponse à une soi-disant culture politiquement correcte des années 2010, il est important de noter que les militants se sont battus contre le terme Redskins depuis au moins 1972. Il n’y a jamais eu un moment dans l’histoire américaine moderne où la franchise l’ancienne identité était universellement acceptée.

Il est vrai, cependant, que le tournant du siècle a accueilli un examen plus minutieux de l’organisation, et la perception du public de son nom a changé radicalement depuis 2000. Une combinaison de facteurs sociaux et financiers bien en dehors du champ d’application de la NFL a poussé l’équipe à enfin suivre. avec l’abandon du nom Redskins cet été.

Voici une chronologie des événements qui ont conduit au changement de nom, ainsi que des informations sur ce qui va suivre pour l’équipe de football de Washington:

Chronologie du changement de nom des Redskins de Washington

1933: L’équipe de football de Boston change son nom de Braves à Redskins.

1937: Les Redskins de Boston déménagent à DC et sont appelés les Redskins de Washington.

1972: À la demande des dirigeants amérindiens, Washington modifie sa chanson de combat pour supprimer le lyrique offensif “Scalp ‘um”.

1992: Une pétition visant à révoquer les marques déposées de l’équipe pour avoir dénigré les Amérindiens est présentée à gouvernement américain mais non résolu pendant les 17 prochaines années, quand il est finalement refusé.

1999: Daniel Snyder, un fan de longue date des Redskins, achète l’équipe de football de Washington.

2006: Une autre pétition est déposée auprès du Bureau américain des brevets et des marques pour demander l’annulation de la protection juridique du nom de l’équipe.

2013: Snyder dit tristement à USA Today que le nom des Redskins ne changera jamais sous sa surveillance, en disant: “Nous ne changerons jamais le nom. C’est aussi simple que ça. JAMAIS – vous ne pouvez utiliser de majuscules.”

25 mai 2020: L’homme noir non armé George Floyd est tué par le policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a poussé son genou sur le cou de Floyd pendant plus de huit minutes. L’incident a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière et l’injustice raciale aux États-Unis qui sont toujours en cours. Les manifestations dans toutes les grandes villes américaines contribuent à élever le débat sur la discrimination aux États-Unis, s’étendant au nom des Redskins et à son manque de respect pour la culture amérindienne.

1er juillet 2020: Des investisseurs valant plus de 620 milliards de dollars ont envoyé des lettres à Nike, Pepsi et FedEx appelant à la fin de leur parrainage de l’équipe.

3 juillet 2020: FedEx, qui détient les droits de dénomination du stade de la franchise, demande formellement aux Redskins de changer leur nom. Nike, quant à lui, tire les équipements de Washington de son site Web. L’équipe dit qu’elle révisera son nom.

13 juillet 2020: Répondant à la pression croissante pour changer son nom qui, pour la première fois, comporte des enjeux financiers importants, l’équipe annonce sa séparation du nom et du logo Redskins. Le surnom est remplacé par Washington Football Team jusqu’à ce qu’un nom permanent soit convenu et déposé.

16 juillet 2020: La populaire série de jeux vidéo “Madden” annonce qu’elle ne présentera pas les Redskins dans “Madden 21” malgré l’ancien logo dans le matériel promotionnel initial. Il promouvra plutôt l’organisation en tant qu’équipe de football de Washington.

23 juillet 2020: L’équipe de football de Washington dévoile ses uniformes 2020 mis à jour.

13 septembre 2020: L’équipe de football de Washington joue son premier match de saison régulière avec sa nouvelle image de marque contre les Eagles rivaux.