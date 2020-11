Afp et Ap

Journal La Jornada

Lundi 9 novembre 2020, p. 4

Rome. Le Mexicain Hirving Lozano continue de transpirer son maillot pour convaincre son entraîneur Gennaro Gattuso. Lors de la victoire 1-0 de son équipe, Naples, sur Bologne, Chucky a été l’architecte de ce but après un grand jeu individuel, tout à fait dans son style, qui a abouti à un centre précis et à la tête du Nigérian Victor Osimhen. .

Après le match, Lozano a parlé sur un ton plus calme que les mois passés lorsqu’il avait subi la pression de son entraîneur. La situation a beaucoup changé pour moi; J’ai parlé avec Gattuso et tout va bien, dit Chucky; “Ca va bien. Travailler m’a beaucoup apporté.

Je dois m’améliorer défensivement; Je peux faire un peu plus, mais cela se passe jour après jour, semaine après semaine, maintenant on passe à la sélection, on retourne travailler.

Pendant ce temps, le leader de la Serie A, l’AC Milan, a fait match nul 2-2 sur son terrain avec Hellas Verona et a raté l’occasion de se distancer de la Juventus et de l’Inter, qui ont également fait match nul lors de la septième journée.

L’Inter Milan a perdu deux précieux points contre un rival direct, l’Atalanta, qui a fait match nul 1-1 dans la dernière ligne droite à Bergame.

Un but de l’Equatorien Felipe Caicedo dans le temps additionnel a permis à la Lazio d’égaliser avec la Juventus également 1-1, lorsque l’équipe turinoise semblait commencer avec trois points lors de sa visite à Rome, après un but de Cristiano Ronaldo.

En Premier League d’Angleterre, le Mexicain Raúl Jiménez n’a pas passé une bonne journée, Wolverhampton s’inclinant 1-0 contre Leicester, sur un penalty de Jamie Vardy. Avec sa troisième victoire consécutive, Leicester est le seul leader.

Liverpool a fait match nul 1-1 avec Manchester City. Pendant ce temps, Harry Kane a marqué son 150e but en Premier League pour Tottenham pour battre West Bromwich 1-0 et maintenir son record de saison à l’extérieur. De plus, Aston Villa a surpris Arsenal 3-0.