Lundi 14 décembre 2020, p. 2

Milan. Dans les gradins, une immense image du visage de Diego Armando Maradona a été témoin du triomphe de Naples et d’une performance mémorable de Hirving Lozano. Le Mexicain a non seulement marqué sept minutes après son entrée sur le terrain pour le match nul, mais il l’a également joué et, depuis les limites de la ligne de chaux, a envoyé un service à son coéquipier Andrea Petagna, qui a marqué le deuxième de la victoire 2 -1 sur la Sampdoria en Serie A.

Dans une ligue où les meilleurs marqueurs sont deux grandes figures comme la Juventus Cristiano Ronaldo et l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, tous deux avec 10 buts, le Mexicain est à quelques pas, à la quatrième place, avec six touchés. Un luxe que Chucky se permet de figurer sur la liste avec deux des artilleurs les plus célèbres du football international.

Sampdoria a pris la tête avec un but du Tchèque Jakub Jankto à la 20e minute. Napoli a souffert sur son propre terrain et ce n’est qu’en seconde période que l’entraîneur napolitain Gennaro Gattuso a envoyé le Mexicain sur le terrain.

Sept minutes plus tard, dans une élaboration très bien tissée par plusieurs joueurs, Dries Mertens a envoyé un centre que Chucky a attrapé presque en vol et attrapé à la taille par un défenseur. Le but a dû attendre la révision du VAR en raison des affirmations de la Sampdoria, bien que l’arbitre ait fait signe que le score était évident, à 53. Après un moment d’attente, le verdict a fait de la sixième cible du Mexicain une réalité.

Chucky a été ravi de son sixième but de la saison et était implacable. Après 15 minutes de score, il s’est échappé sur la voie de droite, tout à fait dans son style, et avant une marque fermée, il a osé se diriger vers la zone et, presque à la ligne de fond, a servi le centre que Petagna a dirigé dans les filets pour le deuxième de Naples, à 68 ans.

Après le match, les spéculations avec Lozano ont éclaté. Si auparavant c’était à cause du peu d’appréciation que Gattuso a montré, maintenant les buts sont listés et certains disent qu’il y a un intérêt de Manchester United pour la Ligue d’Angleterre.

La vérité est que la victoire permet à Napoli de rester en troisième position du tableau, avec 23 points, le même que la Juve.

De son côté, l’AC Milan, leader de la Serie A, a réagi après avoir perdu de deux buts et sauvé le nul 2-2 à domicile contre Parme pour maintenir sa marche invaincue.

Milan est toujours en tête, mais son avance s’est réduite à trois points sur l’Inter Milan. Son poursuivant immédiat a marqué trois buts dans le dernier quart d’heure pour sortir victorieux 3-1 à Cagliari.

Milan a raté un certain nombre de repères, dont Ibrahimovic, et a perdu un autre jeton en début de match lorsque le défenseur Matteo Gabbia a dû être remplacé par Pierre Kalulu.

Pendant ce temps, l’Inter s’est réconforté après une semaine fatidique; Il l’a fait avec une rafale de trois buts dans la dernière ligne droite pour porter le score à 3-1 sur Cagliari.

Nicolo Barella, Danilo D’Ambrosio et Romelu Lukaku ont marqué dans les 15 dernières minutes après que Riccardo Sottil ait donné l’avantage aux locaux peu avant la mi-temps.

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a commémoré ses 100 matchs avec la Juventus en convertissant à nouveau deux pénalités qui ont aidé son équipe à battre Gênes 3-1.