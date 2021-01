▲ Le mexicain Hirving Lozano a créé un danger dans le but de l’équipe locale Photo Ap

Journal La Jornada

Lundi 4 janvier 2021, p. 3

Rome. Hirving Lozano a accueilli 2021 avec un objectif de plus sur son compte chez Calcium. À 74 minutes, le Mexicain a sauvé un ballon dans la surface pour signer son septième but du tournoi et contribuer à la victoire 4-1 avec laquelle Naples a battu Cagliari. Dans une journée où l’AC Milan ressemble au leader en battant Benevento 2-0 et Cristiano continue imparable avec un doublé, ce qui lui a également permis de surpasser Pelé en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire, pour la Juventus 4-1 contre l’Udinese.

Le Mexicain avait frappé à la porte avec un pied gauche qui a obligé le gardien rival à voler de son côté, mais le tir est passé très près du poteau. Le but de Lozano est intervenu après une dispute pour le ballon dans la surface et avec un rebond sur le dos d’un défenseur, alors que le ballon était à quelques centimètres de la ligne, le tricolore l’a sauvé pour l’envoyer à l’arrière de la cabine. A la minute 64, une faute sur Lozano a provoqué l’expulsion d’un rival.

Chucky est au septième rang du tableau des scores et est le meilleur buteur de son équipe.

De son côté, l’AC Milan semblait prêt à affronter la Juventus en milieu de semaine, engagement auquel ils arriveront invaincus. Les Rossoneri ont gagné 2-0 lors de leur visite à Benevento, bien qu’ils aient joué la majeure partie du match avec 10 hommes, et sont revenus au sommet de la Serie A.

Milan, sans l’attaquant blessé Zlatan Ibrahimovic, est resté la seule équipe invaincue dans les cinq grandes ligues européennes. L’équipe de Stefano Pioli a de nouveau placé un point au-dessus de l’Inter, qui des heures auparavant avait battu Crotone 6-2 en tant que visiteur grâce à trois entrées de l’Argentin Lautaro Martínez.

Les 20 clubs de Serie A ont joué hier à la date 15, dans la reprise des activités de football italien après la trêve hivernale.

De son côté, la star Cristiano Ronaldo a marqué deux buts et mis une passe pour un autre, de Federico Chiesa, lors de la victoire 4-1 que la Juve a donnée à l’Udinese.

La Juventus a été placée à la cinquième place, 10 points derrière Milan, mais avec un match de moins.

Cristiano a atteint 758 buts et surpassé Pelé, dont le record est de 757 dans l’histoire du football. La première place est détenue par l’austro-tchèque Josef Bican avec 759 cibles.

Dans d’autres duels, la Roma a battu la Sampdoria 1-0, Turin a battu Parme 3-0, Spezia s’est inclinée 1-0 contre Hellas Verona, Gênes a sauvé 1-1 contre la Lazio, tandis que la Fiorentina et Bologne ont fait match nul.