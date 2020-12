Afp

Journal La Jornada

Lundi 21 décembre 2020, p. 3

Rome. L’AC Milan a conservé la tête de la Serie A grâce à une victoire 2-1 au domicile de Sassuolo ce dimanche alors que le match 13 se poursuivait, tandis que l’Inter Milan restait à la deuxième place, à un point de ses voisins, en s’imposant par résultat identique à Spezia.

À son tour, Napoli a perdu 2-0 lors de sa visite à la Lazio et le Mexicain Hirving Chucky Lozano s’est blessé à la cheville gauche.

Le match de Milan restera dans les mémoires car le Portugais Rafael Leao a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, à six secondes. Leao a commencé en raison des pertes de blessures de Zlatan Ibrahimovic et Ante Rebic.

À la 9e minute, le turc Hakan Calhanoglu a été déclaré hors de propos. Le deuxième but est passé à 26 grâce au Belge Alexis Saelemaekers. En 89, Domenico Berardi a raccourci pour Sassuolo, mais son équipe n’a plus pu éviter la défaite.

Milan compte 31 points et reste invaincu avec une unité de plus que l’Inter, qui s’est également imposé 2-1 à domicile contre Spezia (17). Achraf Hakimi a marqué à la 52e, de Lautaro Martínez, et à la 71e, Romelu Lukaku a condamné un penalty. Roberto Piccoli a signé le but d’honneur pour Spezia à 90 + 4.

Dans le tableau des meilleurs buteurs, Lukaku est deuxième avec 11 buts, devant l’un des leaders, le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus), qui en compte 12.

La Juve, troisième avec 27 points, avait pressé sa victoire samedi (4-0 sur Parme), mais Milan et l’Inter, avec leurs triomphes, ont maintenu leur avantage sur les champions en titre.

De son côté, l’Atalanta a battu la Roma 4-1. Le Bosniaque Edin Dzeko a donné l’avantage à la Roma à la troisième minute, mais l’Atalanta est revenu avec des buts des Colombiens Duván Zapata (59) et Luis Muriel (72), de l’Allemand Robin Gosens (70) et du Slovène Josip Ilicic (85).

Naples (5) a non seulement pris la défaite contre la Lazio (8) du stade olympique, mais Lozano a également été blessé. À la minute 70, Chucky a eu un contact fort avec Stefan Radu. Il a quitté le terrain aidé par les médecins qui ont appliqué de la glace sur sa jambe gauche.

Gênes a perdu 2-0 à Benevento. Il y a eu des matchs nuls 1-1 entre Turin et Bologne, ainsi qu’entre Cagliari et Udinese.