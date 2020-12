▲ Le mexicain Hirving Lozano a collaboré avec un objectif pour la victoire napolitaine à la date 10 de Serie A. Photo Ap

Afp

Journal La Jornada

Lundi 7 décembre 2020, p. 4

Rome. L’AC Milan a été confirmé à la première place de Serie A en battant la Sampdoria 2-1 ce dimanche à Gênes, malgré l’absence de son attaquant Zlatan Ibrahimovic, blessé à la jambe gauche.

L’équipe lombarde ne montre aucun signe de faiblesse après 10 dates et est en tête avec 26 points, cinq devant l’Inter Milan et six devant un duo composé de Naples (3) et de la Juventus (4) de Turin.

Franck Kessié, sur penalty à la 45e minute, et l’Espagnol Samuel Castillejo, à 77 ans, juste après son entrée sur le terrain, ont concrétisé la domination milanaise. Mais les élèves de Claudio Ranieri ont gardé l’incertitude jusqu’au bout grâce au but du Suédois Albin Ekdal, à 82 ans.

Quelques heures plus tôt, Napoli a atteint la Juventus dans le tableau, tous deux avec 20 points, en s’imposant 4-0 sur le bas Crotone, qui a joué 40 minutes avec 10 joueurs.

Une fois de plus vêtus de leur maillot argentin, à rayures verticales bleues et blanches, en hommage à Diego Armando Maradona, les Napolitains ont déverrouillé le match à la 31e minute avec une jolie frappe de leur capitaine Lorenzo Insigne.

Après l’expulsion à la 50e minute du demi calabrais Jacopo Petriccione, la tâche était très simple pour Napoli, qui a inscrit trois buts supplémentaires grâce au Mexicain Hirving Lozano (58), Diego Demme (76) et Andrea Petagna (90 + 1).

Le but de Chucky Lozano est venu après avoir reçu un excellent service d’Insigne et de la zone qu’il a définie avec un pied gauche formidable. C’était son cinquième but cette saison en Serie A.

Avant, Sassuolo (5) et Roma (6) faisaient match nul et vierge. Pour la Roma, c’était une bonne occasion de vaincre les neroverdi et, accessoirement, d’accéder aux places de la Ligue des champions, alors que les visiteurs avaient besoin de la victoire pour regagner la troisième place que la Juventus leur avait arrachée la veille, après avoir battu 2-1 Torino.

En fin de compte, ni une chose ni une autre. Malgré les nombreuses opportunités des deux équipes, et en raison de l’intervention du VAR, qui a annulé un but à chacun, le résultat n’a pas bougé dans les 90 minutes.

Dans le même temps, Parme et le Bénévent nouvellement promu ont également quitté le stade sans ouvrir le tableau d’affichage. Un troisième match était prévu à la même heure, Udinese-Atalanta, mais de fortes pluies l’ont obligé à être reporté.

Ce report offre un répit à l’Atalanta car de nombreux joueurs clés ont montré des signes de fatigue pendant quelques semaines avant de se rendre à Amsterdam mercredi pour leur match décisif de Ligue des champions contre l’Ajax. Le Dea a besoin d’un match nul ou d’une victoire pour sceller sa passe au deuxième tour.