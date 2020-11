Afp et Ap

Journal La Jornada

Dimanche 22 novembre 2020, p. a11

Compte tenu de la rumeur selon laquelle Barcelone serait intéressée par l’acquisition des services de Hirving Lozano, il semble que la négociation ne se concrétisera pas, selon Simone Canovi, visionneuse de joueurs pour la Roma et l’agent de la FIFA, qui voit le Mexicain de plus près en Premier League. ou la Bundesliga.

Canovi voit également à distance la possibilité que Chucky quitte l’équipe sur le marché d’hiver. Si quoi que ce soit, nous pourrions parler en juin. Avec (Aurelio) De Laurenttis (propriétaire de Naples), tout peut toujours arriver et c’est donc une éventualité qui ne doit pas être exclue, a-t-il déclaré à Il Sussidiario.

Napoli, quatrième du classement, affronte aujourd’hui le leader milanais de la Serie A italienne, traqué par la Juventus qui s’est classée hier deuxième et un point après la victoire 2-0 contre Cagliari.

L’équipe entraînée par Andrea Pirlo a facilement battu Cagliari (11) grâce à deux bonnes choses de Cristiano Ronaldo: le premier but était un fouet de l’intérieur de la surface partant de sa position favorite, tir à gauche (38), et quatre minutes plus tard il a marqué le deuxième avec son talon.

Avec son doublé, CR7 a atteint 748 buts au total et surpasse Ferenc Puskás dans la liste des meilleurs briseurs de réseau de l’histoire. De même, il atteint huit buts cette saison et atteint la tête du classement des meilleurs buteurs en Italie face au Suédois Zlatan Ibrahimovic.

Ciro Immobile a célébré sa guérison du coronavirus avec un but et la Lazio a battu Crotone 2-0. L’Argentin Joaquín Correa a marqué le deuxième but pour la Lazio, qui a grimpé à la cinquième place du classement. Le jeu était sur le point d’être reporté en raison d’une averse torrentielle.

La huitième journée s’est poursuivie avec le match nul et vierge entre Atalanta et Spezia.