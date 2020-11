Mis à jour le 11/06/2020 à 18:38 PM

Scienceno contre. Binationale EN DIRECT ET EN DIRECT sur GOLPERU vous pouvez voir les visages, ce samedi, au stade Miguel Grau de Callao pour la quatrième journée de la phase 2 de la Ligue 1. Les deux équipes viennent d’une victoire et chercheront à continuer d’étirer la séquence pour grimper dans le groupe A, une série dirigée par Sporting Cristal.

Les deux ont quitté leurs hautes places, mais ils ont montré que sur la plaine ils sont aussi des équipes importantes, donc ce duel sera un pronostic réservé, assurant la présence de moments et de buts passionnants dans l’enceinte du port péruvien.

Cienciano c. Binationale Il est convenu de commencer à 13h15 et la réunion peut être vue via le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD). De plus, tous les détails et incidents de l’engagement seront sur Depor.com

Les impérialistes veulent montrer que leur victoire contre l’Université des Sports n’était pas une coïncidence et ils espèrent abattre les «Puissants du Sud» pour traquer ceux dirigés par Roberto Mosquera, qui affrontera l’Université de San Martín ce jour-là.

Binationale, pour sa part, a tourné la page de sa participation à la Copa Libertadores et cherchera à battre Scienceno pour s’imposer dans la zone des tournois internationaux pour la saison prochaine, dans laquelle il rêve de se venger.

Scienceno se trouve dans la sixième case du groupe A et Binationale en cinquième position, donc ce duel de rivaux directs se jouera avec les meilleurs éléments par les deux équipes, assurant un football offensif pour les personnes impliquées.

