Mis à jour le 30/10/2020 à 15:57

Scienceno contre. UTC LIVE | LIVE | GRATUIT | EN LIGNE pour la deuxième journée de la phase 2 de la Ligue 1. Les deux équipes se battent pour les trois points en jeu afin de continuer à occuper les premières places du classement du Groupe A, où il y a aussi des équipes comme Sporting Cristal et Universitario des sports.

Cienciano c. UTC Ils s’affronteront samedi à partir de 11h00 au stade Iván Elías Moreno. Le duel sera transmis par le signal GOLPERU, mais rappelez-vous que sur Depor.com vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

Scienceno vient à ce duel après avoir chuté 3-2 contre le Sporting Cristal, l’une des équipes qui occupe les premières places dans le tableau des positions cumulées. Malgré la livraison de l’équipe de Cusco pendant les 90 minutes de jeu, l’équipe bleu ciel a réussi à s’imposer dans les dernières minutes et a remporté une importante victoire.

UTCEn revanche, il a réalisé une meilleure performance dès le premier jour et a pu s’imposer face à l’actuel champion de Liga 1, Deportivo Binacional. Le match était 3-0 et les responsables de marquer les buts étaient Maruro Guevgeozián, Erinson Ramírez et Emiliano Trovento.

«Nous savions qu’il y a plusieurs matchs nous n’avions pas gagné, mais nous avions une régularité dans notre match. Ce furent tous des matchs intenses, mais nous avons des choses à corriger et à améliorer. Aujourd’hui a commencé un nouveau tournoi et il reste huit dates pour tout le monde. Il est essentiel de gagner au départ, d’autant plus à cause d’une bonne différence », a déclaré Franco Navarro après la victoire à GOLPERU.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Gianluca Lapadula a commencé à suivre Paolo Guerrero sur Instagram

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER