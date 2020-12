Une autre idée simple est celle présentée par le documentaire “La Grande Muraille de Chine vue de l’Air” sur le Canal Viajar, qui nous emmène dans un voyage sur plus de deux mille kilomètres de la Mer Jaune au désert de Gobi suite à l’imposante présence de La Muralla China, sans commentaires et avec son ambiant. Un très beau vol qui rappelle parfois certaines séquences de “Le Seigneur des Anneaux” et qui n’est interrompu que par quelques signes qui offrent des données historiques, des curiosités (les archéologues ont découvert que le mortier du Mur contenait de la pâte de riz) et même des citations d’écrivains comme Somerset Maugham. Le silence de “La Grande Muraille de Chine vue de l’Air” peut-il rivaliser avec les cris dégoûtants de “L’île des tentations”? Bien sûr. Et Zorba continuerait à danser le sirtaki.

Prenons notre chance et parlons de football. Que se passerait-il si nous mélangions dans la diffusion d’un match de football l’idée de “Que c’est grand le cinéma!” avec l’idée de “La Grande Muraille de Chine vue des airs”? Eh bien, nous verrions le jeu depuis les airs, sans commentaires et avec le son ambiant des cris des footballeurs et des entraîneurs. Après le match, les commentateurs analysaient les meilleurs (et les pires jeux), affinaient les stratégies, pratiquaient l’autopsie sur les modifications apportées et mettaient le scalpel dans l’âme même du VAR.

Le silence d’un jeu sans public peut-il rivaliser avec l’atmosphère fantastique de San Mamés ou de Sánchez Pizjuán? Les rassemblements de football peuvent-ils rivaliser, ces fans de football qui aiment le football comme les talk-shows du programme de Garci ont adoré le cinéma, avec les cris insupportables des programmes de pseudo-football comme «El chiringuito de Jugones»? Presque certainement pas, mais peut-être. Et n’est-ce pas ce qui se passe dans cette ligue aussi rare que la combinaison de couleurs du deuxième kit du Barça? Ne pourrait-on pas voir dans le football sans public dans les tribunes, au-delà de son infinie tristesse, une sorte de voyage silencieux le long du mur chinois assaisonné des commentaires cinéphiles d’un footballeur José Luis Garci? Malheureusement, ce qui aurait pu être un beau voyage à travers la Chine avec un dernier rassemblement est laissé dans un football artificiellement bruyant à cause de ces enregistrements détestables avec les acclamations des fans, qui comprend un supplément de bruit produit lors des rassemblements sociaux en ceux qui ne se soucient pas du football mais de leur situation la plus merdique et la plus toxique. Ouais, alors quoi? Pouvez-vous danser le sirtaki? Mettez vos mains sur l’épaule de votre voisin de canapé et alignez-vous. Avec le pied droit, pointe du talon. Comptez quatre. La même chose avec le pied gauche. Avancez avec votre pied droit, et croisez devant votre droit avec votre pied gauche… Et profitez du football depuis les airs en attendant le retour du football classique.