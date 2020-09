Les Braves ont commencé à frapper dans la deuxième manche mercredi et ne se sont jamais vraiment arrêtés. Ils ont marqué l’histoire avec toute cette offense.

Atlanta a raté Miami 29-9 à Truist Park derrière Adam Duvall et Freddie Freeman, qui ont représenté à eux seuls la moitié de la production offensive de l’équipe. Les 29 courses ont établi un record de franchise et établi un standard de la Ligue nationale moderne (depuis 1900, selon MLB.com). La franchise joue depuis 1876.

Malheureusement pour les Braves, ils n’ont pas réussi à égaler la marque MLB moderne des Rangers. Le Texas a battu Baltimore 30-3 lors du premier match d’un double à Camden Yards le 23 août 2007. Un des entraîneurs des Braves et l’un de leurs joueurs se souviennent bien de ce match.

@Nadeler me rappelle: Ron Washington a réussi la victoire 30-3 des Rangers sur Baltimore. Il est le troisième entraîneur de base ce soir pour Atlanta. – Evan Grant (@Evan_P_Grant) 10 septembre 2020

Comme toujours dans des jeux comme ceux-ci, il y a beaucoup de plaisir à avoir avec les nombres. Commençons par cette bizarrerie: il s’agit du premier score final 29-9 de l’histoire de la MLB, selon Jeremy Frank à @MLBRandomStats.

En utilisant 1871 comme date de début de la MLB, 29-9 est le premier Scorigami de la MLB (nouveau score final) en plus de 20 ans! Avant aujourd’hui, le dernier Scorigami était le 19 mai 1999 lorsque les Reds ont battu les Rocheuses 24-12 @ jon_bois https://t.co/D1w4kmN5tJ – Jeremy Frank (@MLBRandomStats) 10 septembre 2020

Voici cinq autres chiffres qui ont retenu notre attention:

Duvall frappe à neuf

Duvall a fait son travail avec trois circuits – un tir de deux points, un souffle de trois points et un grand chelem, dans cet ordre. La progression est une première, selon STATS. Il était un circuit solo timide du cycle.

Cette sortie rend la nuit à six RBI de Freeman légère.

“Je savais que les circuits arrivent par groupes, mais quelque chose comme ça est assez spécial”, a déclaré Duvall, par Associated Press. “Je vais profiter de celui-ci ce soir.”

Duvall est également devenu le premier Brave avec deux matchs de trois circuits, et il l’a fait en huit jours. Il a couru trois fois contre les Red Sox le 2 septembre.

Il est également le premier Brave en 54 ans à frapper neuf dans un match. Le dernier gars à le faire était un lanceur:

Duvall a maintenant 13 circuits en 125 at-bats cette saison.

Atlanta met en place une 11 place

Les Braves ont été tenus sans but dans le premier par le partant des Marlins Pablo Lopez. Ils se sont manifestement offensés en envoyant 14 frappeurs au marbre dans le second.

Atlanta a marqué neuf des points avec deux retraits après une révision de la relecture en faveur des Braves – cela aurait été un double jeu de fin de manche si c’était allé dans l’autre sens – et a maintenu le cadre. Une marche et sept coups sûrs consécutifs, y compris le premier circuit de Duvall, ont fait les dégâts. Duvall a frappé pour la deuxième fois dans la manche parce qu’il a été jugé sûr sur un jeu de balises bang-bang à la troisième, ce qui a été confirmé par la suite après examen. Les Marlins pensaient que les replays montraient que Duvall était absent.

“Cela nous a coûté 10 courses ici, honnêtement”, a déclaré le manager de Marlins, Don Mattingly, à propos de l’examen, par MLB.com. “C’était frustrant, mais après cela, le jeu est devenu incontrôlable. Nous aurions pu faire des lancers pour nous en sortir.”

Yamamoto sert une douzaine de boulanger

Le droitier de Miami Jordan Yamamoto méritait une boisson froide après en avoir pris une pour l’équipe. Il est venu pour Lopez dans le deuxième et est parti après le quatrième. Entre les deux, il a rendu 13 points (12 mérités), a permis quatre dingers et a lancé 94 lancers. Plus important encore, il a aidé les Marlins à utiliser seulement cinq pichets.

“Une fois qu’il est sorti de la deuxième manche, je lui ai dit que j’allais le chasser des terrains”, a déclaré Mattingly, par MLB.com.

La bonne nouvelle? Le jeu est terminé. Les mauvaises nouvelles? L’ERA de Yamamoto est maintenant de 18,26 et il est susceptible d’être envoyé sur le site alternatif car il ne sera pas disponible pendant cinq jours.

13 courses de support, pas de victoire pour Milone

La 11e place était la deuxième manche à deux chiffres d’Atlanta avec le partant Tommy Milone sur le monticule depuis qu’Atlanta a acquis le gaucher des Orioles fin août. Les Braves en ont inscrit 10, également en deuxième manche, aux Phllies le 30 août.

Dans chaque match, Milone n’a pas failli se qualifier pour la victoire. Contre les Phillies, il a été éliminé en troisième manche et a fini par être accusé de sept points. Contre les Marlins, même après avoir obtenu deux courses supplémentaires de soutien, il n’a duré que dans le quatrième et a été chargé de huit points. Oui, il a rendu le match de mercredi compétitif pendant une minute.

Wilson obtient 12 retraits pour la sauvegarde

Règle des règles de notation du baseball. Le droitier d’Atlanta Bryse Wilson a eu la meilleure performance de lancer de la soirée, permettant une course sur quatre coups sûrs et deux marches au cours des quatre dernières manches. Et parce qu’il est entré avec une avance et a lancé au moins trois manches, il a quitté le monticule avec son premier arrêt en carrière.

Alors, qui a remporté la victoire? Grant Dayton, qui a obtenu cinq retraits pour soulager Milone.