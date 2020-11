Jeudi dernier, le 5 novembre, la dernière réunion du réduction de salaire parmi les avocats du personnel du Club de football de Barcelone et les dirigeants de l’entité qui commandent désormais le conseil d’administration qui a pris le contrôle après la démission de Josep María Bartomeu de la présidence, avec Carlos Tusquets à la tête. Ce sont des jours de tension dans les bureaux culés, des jours de nombreuses conversations pour tenter de faire taper les 30% de ciseaux sur les contrats des joueurs pour adapter leurs émoluments aux revenus réels de cette saison.

La réunion s’est terminée sans grand progrès, la majeure partie de l’effectif n’accepte toujours pas la proposition amicale du club d’adapter ses salaires à la réalité économique actuelle de l’entité, bien en deçà de celle attendue du fait de la pandémie et de ses ravages financiers et de revenus ( billetterie, merchandising, musées, visites …).

Les deux parties, les avocats des footballeurs et le Barça ont décidé de une trêve quelques jours pour reconsidérer et prendre des décisions après ce qui a déjà été discuté. Pour le moment, la marge qu’ils se sont donnée pour réfléchir et réfléchir est d’environ cinq jours, mercredi prochain il aura une nouvelle réunion dans lequel l’accord amiable tant attendu doit être conclu, sinon l’entité pourrait être forcé d’exercer un ajustement de salaire par la force, unilatéralement, affectant ainsi tous les employés de l’entité.

Cette dernière mesure est ce que Barcelone essaie d’éviter par tous les moyens, car entraînerait différents problèmes juridiques avec ces joueurs et ouvriers opposés à la coupe et cela pourrait poser d’autres problèmes, non seulement économiques, mais aussi sportifs. Il est possible que les footballeurs puissent partir totalement libres après avoir pris cette mesure.

Il y a une certaine harmonie ces dernières semaines entre les avocats des joueurs, représentés par le Cabinet d’avocats Antràs selon Mundo Deportivo, et le nouveau conseil d’administration du club. Tous deux comprennent qu’un accord doit être atteint dans les prochains jours pour éviter des dommages plus importants, que tous deux devront abandonner de leur côté de la corde. Mercredi est la date clé pour parvenir à cet accord qui permet à Barcelone de réduire quelques 190 millions d’euros en termes de dépenses salariales, les 30% du total des émoluments de l’équipe culé.

Certains joueurs aiment Piqué, Lenglet, De Jong et Ter Stegen Ils ont déjà conclu un accord avec le club pour accepter leurs renouvellements et recevoir ce qui est stipulé dans leurs contrats dans une période plus longue, prolongeant ainsi leur relation avec le club pour plus de saisons. C’est l’une des mesures étudiées par le Barça pour le reste de la population active, ainsi que le report des paiements à de meilleures étapes. Mercredi, résolution possible du désordre.