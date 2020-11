le Barcelone Il semble avoir atteint le fond samedi soir et le projet de Koeman commence à faiblir au premier changement. le Métropolite Wanda il a été témoin de l’une des pires versions de la peinture culé depuis longtemps. Le résultat, 1-0, ne reflétait pas la supériorité, la sécurité et la solvabilité que le Athlète de Madrid contre les Catalans. Les rojiblancos étaient clairement et largement supérieurs et les culés n’étaient qu’un mirage du jeu qui, il n’y a pas longtemps, a étonné tout le monde.

Les de Ronald Koeman ils sont revenus à zéro. Barcelone a accumulé sa troisième défaite de la saison dans le Ligue Santander en seulement huit matchs. En fait, sur les 18 derniers points que l’équipe culé avait en jeu, ils ont réussi à en ajouter cinq … 5 sur les 18 derniers points! Ce sont des nombres pauvres, très pauvres, qui placent actuellement Barça dixième Oui neuf points derrière l’Atlético de Madrid (20) qui, comme eux, doivent encore jouer les deux premiers tours reportés. le Madrid, avec un match de plus que les deux, ajoute 17 points.

Au Barcelone la capitale espagnole s’étouffe pour le moment. Leurs trois défaites cette saison en Ligue étaient contre des équipes madrilènes. Tombé avant Getafe au Coliseum Alfonso Pérez (1-0), perdu en Classique contre le Réel Madrid (1-3) et sur ce match contre Sportif de Madrid dans le Wanda Metropolitano (1-0). Ils ont également abandonné les nuls contre Séville (1-1) et Alavés (1-1).

Où est Messi?

le Barcelone de Koeman ne gagne ni ne convainc. Après presque deux mois de compétition, les culés continuent de laisser mille et un doutes. Et, loin de régler la situation, il semble que les problèmes continuent de s’accumuler. Le Néerlandais n’a pas trouvé le schéma idéal pour ses joueurs. Vous ne trouvez pas comment tirer le meilleur parti de Leo Messi et ni où s’aligner sur Griezmann pour que leur football coule. A une foi aveugle dans les jeunes comme Pedri Oui De Jong et le reste des signatures récentes ont été dégonflées au fil des semaines. Pour couronner le tout, les blessures de Busquets ou Piquer…

Le jeu de Barcelone c’est inoffensif. Contre l’Atlético, les Catalans se sont montrés à des années-lumière de désir et d’intensité. Jusqu’aux dernières mesures du match, lorsque les rojiblancos ont arrêté d’appuyer et ont pris du recul pour sécuriser le score, c’est lorsqu’ils se sont montrés plus proches de la zone Oblak, bien que toujours avec des doutes. Ni Messi, ni Griezmann ni Dembélé Ils allaient bien malgré les tentatives. Koeman il ne trouve toujours pas la clé avec ses joueurs, ni avec le schéma ni avec la direction à suivre. Alors que, La Ligue leur échappe.