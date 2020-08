Avec chaque semaine qui passe, le mercato d’été 2020 devient de plus en plus excitant.

La semaine dernière, nous avons vu Chelsea poursuivre sa frénésie de dépenses estivales en signant Ben Chilwell pour 50 millions de livres sterling, tandis que Thiago Silva et Malang Sarr sont arrivés avec des offres gratuites.

Twitter @ChelseaFC

L’arrière latéral anglais Ben Chilwell a rejoint Chelsea depuis Leicester pour 50 millions de livres sterling

Pendant ce temps, Leeds a fracassé les frais de transfert record du club pour faire débarquer Rodrigo de Valence pour 27 millions de livres sterling ce week-end.

Cette semaine s’annonce encore plus passionnante, avec plusieurs énormes transferts à prévoir, dont un pour une certaine superstar de Barcelone…

Kai Havertz à Chelsea

Beaucoup s’attendaient à ce que cet accord soit conclu la semaine dernière après que les Bleus aient accepté des frais initiaux de 72 millions de livres sterling avec Bayer Leverkusen, qui pourraient atteindre 90 millions de livres sterling avec des add-ons.

Il est entendu que les discussions sur la date de paiement de ces add-ons ont entraîné des retards.

Cependant, les Bleus ont reçu un coup de pouce dans leur déménagement pour Havertz.

Donny van de Beek à Man United

Manchester United est sur le point de sceller la signature de 35 millions de livres sterling de Van de Beek de l’Ajax.

Le joueur de 23 ans avait été lié au Real Madrid et à Barcelone, tandis que Tottenham était également crédité d’un intérêt pour le Néerlandais.

Mais talkSPORT comprend que United est maintenant sur le point d’obtenir sa signature pour un montant initial de 35 millions de livres sterling, avec divers add-ons qui pourraient potentiellement porter l’accord jusqu’à 40 millions de livres sterling.

Van de Beek a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et devrait subir un examen médical en début de semaine.

. – .

United a repoussé l’intérêt de Tottenham Lionel Messi à Man City

Ils ne pouvaient pas, non?

Messi a sauté son test COVID-19 prévu à Barcelone dimanche matin, renforçant son désir de quitter le club cet été.

LaLiga a confirmé que sa clause de libération de 630 millions de livres sterling restait active, malgré la conviction de Messi qu’il pouvait partir gratuitement.

Il y avait une clause dans son contrat qui lui permettait de partir pour rien, mais qui est devenue caduque fin mai.

Messi et ses représentants faisaient valoir qu’il aurait dû être prolongé jusqu’à la fin du mois d’août en raison de la pandémie de coronavirus.

Néanmoins, Man City reste le favori pour débarquer le joueur de 33 ans cet été et Pep Guardiola a déjà été en contact avec son ancienne superstar.

Le Daily Star rapporte qu’ils sont prêts à payer à Messi 450 millions de livres sterling de salaire pour l’amener à l’Etihad, dans le cadre d’un accord qui verrait également l’Argentin rejoindre le club frère du New York City FC plus tard.

. OU CONCÉDANTS

Messi a marqué 634 buts incroyables pour Barcelone, mais veut maintenant sortir James Rodriguez à Everton

Everton est devenu une destination surprise pour Rodriguez du Real Madrid plus tôt cette semaine et maintenant les Merseysiders sont sur le point de conclure un contrat de prêt d’une saison, avec un examen médical prévu au début de la semaine.

Le Colombien, 29 ans, n’est pas recherché par le patron du Real Zinedine Zidane et les géants espagnols ont hâte de l’expédier cet été.

Rodriguez n’a fait que huit apparitions en Liga la saison dernière, après avoir passé les deux campagnes précédentes en prêt au Bayern Munich.

Il est en rupture de contrat l’été prochain et le Real veut qu’il se débarrasse de la masse salariale le plus tôt possible.

Galatasaray poursuit également le joueur, mais la relation étroite de Carlo Ancelotti avec Rodriguez semble l’avoir convaincu de déménager à Everton.

. – .

James Rodriguez n’a pas réussi à assurer une place régulière dans l’équipe du Real Madrid Gabriel Magalhaes à Arsenal

Arsenal devrait finaliser la signature de 27 millions de livres sterling de Gabriel Magalhaes de Lille cette semaine.

Magalhaes, 22 ans, signera un contrat de cinq ans dans le nord de Londres après avoir snobé l’intérêt de Naples, du Paris Saint-Germain et de Manchester United.

Il est entendu que le défenseur brésilien a terminé son examen médical à Arsenal la semaine dernière, et l’accord doit seulement être finalisé.

En ce qui concerne l’accord, le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré la semaine dernière: «Eh bien, tout va bien quand les deux parties signent, et le joueur accepte les termes et il passe par le médical – parfois, dans les étapes finales, ce n’est pas aussi facile que ça. regards.

«Mais nous sommes assez convaincus que nous pouvons le faire.»

Icône Sport – .

Le déménagement de Gabriel à Arsenal est en cours de finalisation