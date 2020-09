PHILADELPHIE (AP) Bobby Dalbec avait besoin d’un peu de bois de prêt pour aller sur une séquence record de la recrue des Red Sox.

Dalbec a réussi son quatrième match consécutif, son tir de deux points en sixième manche suffisamment pour aider les Red Sox de Boston à battre les Phillies de Philadelphie 5-2 mardi soir et à se séparer d’un double.

Alec Bohm a réussi un simple avec deux retraits et deux points à la septième manche pour rallier les Phillies à une victoire de 6-5 dans le premier match.

Dalbec a fait un circuit dans les deux matchs du double, et le joueur de premier but recrue a inscrit un circuit dans cinq de ses neuf premiers matchs en carrière. Il est le premier recrue des Red Sox à faire un circuit en quatre matchs consécutifs – et il a commencé la vague en empruntant la batte de son coéquipier Jackie Bradley Jr.

Dalbec a pris le bâton lors d’une récente série contre Toronto et a dit: «Je ne pouvais pas le poser.

Maintenant, il met en place des records de recrue que même le Hall of Famers de la franchise n’a pas touchés.

«C’est fou, a dit Dalbec. «Je ne penserais jamais que j’aurais une statistique folle comme celle-là et que mon nom y figurerait. J’ai beaucoup de chance d’être à ce poste, donc c’est génial. ”

Le releveur des Phillies David Phelps, acquis à la date limite des échanges dans le but de fortifier l’enclos des releveurs assiégé, a marché Bradley sur quatre lancers pour ouvrir le sixième. Dalbec a réussi deux lancers plus tard pour le tir décisif qui a envoyé les Phillies à une perte écrasante alors qu’ils se dirigent vers un long voyage sur la route à Miami. Phelps (2-4) a accordé un circuit lors de ses trois dernières apparitions pour les Phillies.

Les Red Sox ont cloué sur une course au septième pour porter le score à 5-2, et Marcus Walden a obtenu les deux derniers retraits au neuvième pour son premier arrêt.

Chris Mazza (1-1) a accordé deux points en cinq manches pour la victoire.

Bohm a continué son talent pour les coups d’embrayage, passant dans le premier match avec Philadelphie jusqu’à sa dernière frappe. La recrue a conduit en quatre points avec trois coups sûrs, y compris son vainqueur contre Matt Barnes (1-3) alors que les Phillies se disputent leur première place en séries éliminatoires depuis 2011.

«Nous savions que si Bohmer se levait, il faisait le travail, a dit le partant des Phillies Zach Eflin. «Il joue juste un super baseball. C’est vraiment cool de voir quelqu’un agir comme ça à plusieurs reprises et se faire entendre pour les garçons. ”

Bohm a frappé une mouche sacrificielle lors de la 10e manche la semaine dernière pour mener les Phillies à une victoire contre Washington. Il a également eu un coup égal à la huitième manche de la victoire de Philadelphie un jour plus tôt contre les Mets.

Les Phillies ont entamé une série de cinq matchs doubles – tous de sept matchs de manche – entre maintenant et le 22 septembre. Cela met en évidence une série de 19 matchs en 15 jours, dont sept matchs consécutifs à Miami.

«Nous allons avoir besoin de tous ces gars dans l’enclos des releveurs, a dit le gérant des Philies Joe Girardi. “ Ils ont eu des difficultés ces derniers temps. ”

Hector Neris (2-1) a lancé 1 1/3 de manches sans but pour remporter la victoire dans une série de deux matchs d’un jour seulement en 2020.

Rafael Devers a réussi deux circuits et Dalbec a poursuivi sa séquence de circuit pour les Red Sox. Alex Verdugo a également frappé l’un des quatre circuits en solo de Boston.

Dalbec est allé en profondeur dans le cinquième off Tommy Hunter pour le quatrième circuit solo de Boston qui a égalé le score à 4. Devers a admiré un tir profond de Hunter qui s’est terminé sur le mur et un doublé RBI pour une avance de 5-4.

«Ça fait du bien d’avoir une bonne routine en ce moment et de continuer à rouler, a dit Dalbec.

Le sixième circuit de Didi Gregorius de la saison était un tir en solo de Martin Perez dans le deuxième pour une avance de 1-0. Devers a égalisé le score avec son huitième circuit de l’année sur une doublure à droite.

Verdugo et Devers sont allés dos à dos dans le cinquième pour porter le score à 4-3.

«Nous sommes revenus sur eux et avons pris les devants et avons fait savoir aux gens que nous voulions terminer le match, a dit le manager des Red Sox, Ron Roenicke. ” Cela n’a pas fonctionné. ”

DOUBLE DIP

Les Phillies joueront en double vendredi et dimanche à Miami, le 18 septembre contre Toronto et le 22 septembre à Washington. Les Phillies joueront leur première série de sept matchs depuis 1930 (8 / 16-20 vs Chicago).

«Nous avons assez de lancers pour gérer tous ces doubles, a dit Girardi.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Red Sox: Transfert d’Andrew Benintendi (côtes) sur la liste des blessés de 45 jours. … Ajout d’INF Christian Arroyo à la liste de 40 joueurs. … Le LHP Matt Hall a été choisi sur le site de formation alternatif.

SUIVANT

Philadelphie envoie RHP Jake Arrieta (3-4, 5,67 ERA) au monticule pour le premier match d’une série de sept matchs qui débutera jeudi à Miami.

Les Red Sox ouvrent une série à Tampa Bay jeudi et n’ont pas annoncé de lanceur partant.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports