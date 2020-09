HOUSTON (AP) George Springer et Martin Maldonado ont réussi un circuit, Alex Bregman a réussi un simple de deux points en septième manche et les Astros de Houston ont remporté la victoire 4-1 contre les Rangers du Texas mardi soir.

Les Astros, qui ont deux matchs d’avance sur Seattle pour la deuxième place de l’AL West avec les deux meilleures équipes, ont assuré une place en séries éliminatoires, ont ouvert un match à domicile de six matchs après avoir perdu 9 matchs sur 11 lors de leur récent voyage sur la route.

«C’était un bon pas dans la bonne direction, a dit Bregman. «Nous devons commencer une bonne séquence de bien jouer. Nous n’avons pas eu le meilleur la semaine dernière ou deux semaines, alors j’espère que nous pourrons bâtir sur cela. ”

Leur victoire a été tempérée par une blessure à l’arrêt-court Carlos Correa, qui a dû être aidé hors du terrain après avoir touché un ballon sur sa cheville gauche. Les radiographies étaient négatives et le directeur Dusty Baker a déclaré qu’il avait une ecchymose osseuse à la cheville gauche. L’équipe devrait en savoir plus sur son statut mercredi.

Le partant de Houston, Jose Urquidy (1-1), a accordé trois coups sûrs et un point en sept manches pour sa première victoire à son troisième départ de la saison. Il a raté les six premières semaines de la saison après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Ryan Pressly a accordé un coup sûr dans un neuvième sans but pour son 10e arrêt.

Le match était à égalité sans retrait à la septième manche lorsque Nick Goody (0-1) a accordé un doublé à Maldonado avant de marcher Springer et Jose Altuve pour charger les bases et terminer sa soirée. Jonathan Hernandez a pris le relais et Michael Brantley s’est retrouvé dans une force qui a laissé Maldonado à la maison.

Bregman a ensuite fait un simple sur une balle qui est tombée près du coin gauche du terrain pour envoyer deux points à la maison et mettre les Astros en avant 3-1. Altuve, qui a été activé à partir de la liste des blessés avant le match après s’être absenté depuis le 4 septembre avec une entorse au genou droit, a semblé rapide sur le jeu, rattrapant presque Springer alors que les deux se précipitaient à la maison.

Baker était soulagé de voir les Astros percer au septième après avoir laissé plusieurs coureurs bloqués plus tôt dans le match.

«Vous devez maintenir cette pression sur eux et vous devez rester positif, a dit Baker. “ Si vous les publiez et continuez à les diffuser, tôt ou tard, quelque chose va se passer. ”

Les Rangers n’ont réussi que quatre coups sûrs, tous en simple, et sont tombés à 4-18 sur la route. Ils ont perdu sept matchs consécutifs sur la route, leur plus longue séquence de ce genre depuis qu’ils en ont également perdu sept d’affilée en 2014.

Les Astros ont pris rapidement les devants lorsque Springer a frappé son troisième circuit de tête de la saison. Houston a chargé les buts sans retrait dans la deuxième manche avec des simples de Kyle Tucker et Yuli Gurriel et une marche de Correa. Mais ils sont repartis vides lorsque Josh Reddick a réussi un double jeu avant que le partant Kyle Cody ne retire Maldonado pour terminer la manche.

Urquidy a retiré ses 13 premiers frappeurs avec cinq retraits au bâton avant que Nick Solak ne remporte un seul retrait en cinquième manche. Rougned Odor a fait un simple après cela avant qu’un simple de Ronald Guzman avec deux retraits ne marque Solak pour égaler à 1.

Cody a accordé quatre coups sûrs et une course avec deux marches en trois manches à sa sixième apparition et troisième début de la saison.

Le directeur Chris Woodward croit que Cody grandit à mesure qu’il acquiert de l’expérience.

“Je ne veux pas qu’il lutte, mais il n’a pas eu beaucoup d’adversité à ce stade en tant que ligueur majeur”, a déclaré Woodward. “ Donc, pour voir ce jam chargé de bases ou même le circuit pour commencer le match, (je voulais) voir si cela ferait boule de neige, mais il l’a recomposé et a obtenu trois retraits. ”

Le circuit de Maldonado est venu avec deux retraits en huitième manche pour prolonger l’avance à 4-1.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rangers: OF Willie Calhoun a été activé à partir de la liste des blessés de 10 jours avant le match. Il est sorti depuis qu’il s’est tendu les ischio-jambiers le 19 août.

Astros: RHP Justin Verlander (souche de l’avant-bras droit) lancera aux frappeurs mercredi pour la première fois depuis qu’il a été blessé. Le droitier, qui n’a pas lancé depuis le premier match de la saison le 24 juillet, devrait lancer 50-60 lancers contre une poignée de joueurs de réserve de l’équipe.

UN EST LE NUMÉRO LE PLUS SOLIDE

Mardi était la neuvième fois que les Rangers marquaient un seul point cette saison, ce qui mène la Ligue américaine et est à égalité avec Milwaukee et Pittsburgh pour la plupart dans les majeures.

SUIVANT

Le Houston’s Lance McCullers Jr. (3-2, 5.79 ERA) reviendra de la liste des blessés pour opposer le droitier Kyle Gibson (1-5, 6.14) lorsque la série se poursuivra mercredi soir. Gibson a une fiche de 0-3 avec une MPM de 8,10 et a accordé huit circuits à ses cinq derniers départs. McCullers est sorti depuis le 6 septembre avec une irritation nerveuse dans le cou.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports