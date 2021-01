Chivas de Guadalajara contre. Toluca des visages sont vus (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE) dans le match de la deuxième journée du Tournoi Clausura 2021 du Ligue MX, ce samedi 16 janvier à 18h00 (heure péruvienne) au stade AKRON. Suivez minute par minute et tous les incidents du match de Depor, ainsi que la transmission du duel via TUDN, Chivas TV, Afizzionado, Las Estrellas et Azteca 7.

Le «Sacred Flock» partira à la recherche de sa première victoire, résultat insaisissable lors de l’ouverture de la compétition. La semaine dernière, l’équipe dirigée par l’expérimenté Víctor Manuel Vucetich a fait match nul 1-1 à Puebla.

Après la présentation sur le terrain du ‘Strip’, les roux ont montré qu’il y a encore des aspects à améliorer s’ils veulent revenir en championnat. Dans l’antichambre, le milieu de terrain Jesús Angulo a analysé l’équipe de Guadalajara.

«Il y a des choses à améliorer, mais le schéma et l’approche sont les mêmes, il y a des joueurs de qualité qui peuvent aider davantage l’équipe et maintenant nous devons jouer la finale. Il va être important que nous nous fassions confiance pour aller plus loin », a-t-il déclaré.

Où voir Chivas de Guadalajara vs. Toluca pour la Liga MX?

TUDN et Chivas TV sont les signaux activés pour regarder le match de Liga MX qui présentera des variantes de planification de Chivas par rapport aux onze qui ont été mesurés à Puebla. Les nouvelles dans l’équipe viendront après la récupération d’hommes importants.

Ainsi, Vucetich alignerait Isaac Brizuela dans le secteur intermédiaire, pour accompagner Eduardo Torres et provoquer le départ de Fernando Beltrán. Alors qu’Alexis Vega serait l’avant-centre au cas où José Juan Macías continuerait à être testé positif au coronavirus.

De son côté, Toluca a battu Querétaro (3-1). Malgré le résultat, DT Hernán Cristante estime qu’ils peuvent encore mieux performer. “L’équipe retrouvera sa meilleure forme après les cinq premiers tours, mais nous devons trouver un moyen de gagner”, a-t-il reconnu.

Tout de suite, le coach a évoqué l’influence de son collègue sur Chivas. «Vucetich triple mon expérience, il est l’un des entraîneurs les plus gagnants et il a un parcours. On peut changer les sentiments d’une équipe à tout moment, mais on peut le faire aussi », a-t-il conclu.

Quelle heure est Chivas de Guadalajara vs. Toluca pour la Liga MX?

Mexique – 17h00

Pérou – 18h00

Colombie – 18h00

Equateur – 18h00

Bolivie – 19h00

Venezuela – 19h00

Argentine – 20h00

Chili – 20h00

Paraguay – 20h00

Uruguay – 20h00

Brésil – 20h00

Espagne – 12h00 (17 janvier)

Où est Chivas de Guadalajara vs. Toluca pour la Liga MX?

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER