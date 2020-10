Mis à jour le 29/10/2020 à 17:37

Tableau des positions. La phase 2 de la Ligue 1 a débuté ce vendredi et Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal et les autres équipes du tournoi local reviennent sur les courts pour tenter de garder les trois premiers points en jeu dans cette seconde moitié du championnat.

Université des sports Il sera mesuré contre Alianza Universidad avec le slogan de maintenir la séquence de victoires et de se rapprocher de plus en plus de l’objectif du championnat national. Les crèmes sont arrivées à cette confrontation après avoir remporté la phase 1 avec un large avantage sur leurs rivaux et ont continué avec la bonne séquence, puisque le match qui a marqué leurs débuts en phase 2 était 2-1 en faveur de l’équipe d’Ángel Comizzo sur l’Atlético. Grau.

Cristal sportifDe son côté, il affrontera Carlos Stein. Le match aura lieu vendredi à partir de 15h30. L’équipe dirigée par Roberto Mosquera tentera d’atteindre le duel contre Universitario avec le maximum de points et espère ne pas se perdre.

Finalement, Alliance de Lima se mesurera avec le Deportivo Municipal dans un duel compliqué, le même qui retrouve les deux équipes traditionnelles engagées sur la question de la relégation.

N’oubliez pas que les matchs de la phase 2 seront diffusés via GOLPERU ou DIRECTV, selon la chaîne avec laquelle les équipes qui combattent à domicile ont un contrat. Mais Depor.com vous aurez la minute par minute, les buts et tous les incidents.

Résultats de la date 2 de la phase 2

DATE

TEMPS

LOCAL

CONTRE.

VISITEUR29/10

FINAL Cusco FC

2-0 Mannucci 10/30

11h00 Garçons de sport

contre. Sport Huancayo 10/30

11h00 Cantolao

contre. Athlétique Grau 10/30

13 h 15 Alliance de Lima

contre. Municipale 10/30

15h30 Cristal sportif

contre. Carlos Stein 30/10

15h30 Cesar Vallejo

contre. Llacuabamba 10/31

11h00 Scienceno

contre. UTC 31/10

13 h 15 San Martin

contre. Binaire 26/10

15h30 Alliance universitaire

contre. Université 10/31

18h00 Ayacucho

contre. Melgar

Classement Groupe A – Date 2

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 UTC 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Sporting Cristal 1 0 0 0 3 2 1 3 3 Carlos Stein 1 1 0 0 2 1 1 3 4 Université 1 1 0 0 2 1 1 3 5 San Martín 1 1 0 0 1 0 1 3 6 Cantolao 1 0 0 1 1 2-1 0 7 Cienciano 1 0 0 1 2 3-1 0 8 Atlético Grau 1 0 0 1 1 2-1 0 9 Alianza Universidad 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 Binational 1 0 0 1 0 2-2 0

Classement du groupe B – Date 2

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Cusco FC 2 2 0 0 5 1 4 6 2 Llacuabamba 1 1 0 0 3 0 3 3 3 César Vallejo 1 1 0 0 3 2 1 3 4 Ayacucho FC 1 1 0 0 2 1 1 3 5 Municipal 1 0 1 0 0 0 0 1 6 Sport Huancayo 1 0 1 0 0 0 0 1 7 Alianza Lima 1 0 0 1 1 2-1 0 8 Melgar 1 0 0 1 1 3 -2 0 9 Carlos A. Mannucci 2 0 0 2 2 5-3 0 10 Sport Boys 1 0 0 1 0 3-3 0

Tableau des positions cumulées de la Ligue 1

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Université

20 14 4 2 20 19 21 45 2 Sporting Cristal 20 10 6 4 41 25 16 36 3 César Vallejo 20 9 9 2 28 17 11 36 4 Sport Huancayo 20 10 6 4 23 15 6 36 5 UTC 20 8 8 4 27 19 8 32 6 Ayacucho FC 20 8 6 6 30 22 8 30 7 C. Mannucci 21 7 8 6 30 27 3 29 8 Alianza Universidad 20 8 5 7 21 18 3 29 9 FBC Melgar 20 7 7 6 24 23 1 28 10 Cienciano (* *) 20 8 3 9 29 26 3 27 11 Cusco FC 21 7 6 8 31 32-1 27 12 San Martín 20 5 6 9 21 27-6 24 13 Binational 20 6 5 9 24 32-8 23 14 Alianza Lima (* **) 20 5 7 8 20 22-2 22 15 Cantolao 20 6 4 10 22 35-13 22 16 Deportivo Municipal 20 4 10 6 20 24-4 22 17 Carlos Stein (****) 20 5 6 9 20 29 -9 20 18 Sport Garçons

20 5 5 10 24 36-12 19 19 Atlético Grau (**) 20 3 8 9 18 29-11 17 20 Deportivo Llacuabamba (*****) 20 3 5 12 28 42-14 14

Un point lui a été déduit par la CL-FPF.

(**) CJ-FPF a accordé à Cienciano les trois points du duel contre l’Atlético Grau.

(***) CJ-FPF a accordé à Alianza Lima les trois points du duel contre Binacional.

(****) Il a attribué à Carlos Stein les points du duel contre le Cusco FC

(*****) Un point a été déduit du Deportivo Llacuabamba

