San Francisco 49ers @ Jets. À part un incroyable attrapé TD de 69 verges et dirigé par Jamison Crowder, les Jets étaient terriblement incapables de déplacer le ballon contre les Bills. Les 49ers devraient avoir soif de victoire après une défaite décevante contre les Cardinals lors de la première semaine, de sorte que leur course à la passe puisse sortir et essayer de forcer Sam Darnold à faire des erreurs. Et de toute façon, ils ne devraient avoir aucun mal à accumuler des sacs après avoir abattu l’ultra-mobile Kyler Murray deux fois la semaine dernière.

Buffalo Bills @ Dolphins. Les Bills ont fait un excellent travail en limitant les Jets et ils ne devraient avoir aucun problème à faire de même avec les Dolphins. Miami n’a enregistré que 11 points la semaine dernière contre une solide défense des Patriots qui présente un profil similaire – sinon légèrement pire – que l’unité d’arrêt des Bills. Buffalo a limogé Fitzpatrick à sept reprises en un match l’an dernier et a attrapé un choix dans deux échappés forcés l’autre fois. Ce ne serait pas une surprise de voir Fitzpatrick lutter à l’issue d’un match à trois choix et faire des Bills l’un des meilleurs jeux défensifs de la semaine.

Titans du Tennessee contre Jaguars. Gardner Minshew a été prolifique dans la surprenante victoire d’ouverture de la saison des Jaguars contre les Colts, mais il n’a pas encore prouvé qu’il était constant d’une semaine à l’autre. Si les Titans peuvent forcer les Jaguars à devenir unidimensionnels en arrêtant la course ou en forçant Minshew à effectuer des passes plus difficiles que les Colts, ils auront une chance de secouer le QB de deuxième année. Avec Jeffrey Simmons et Jadeveon Clowney à la remorque, cela devrait être possible.

Vikings du Minnesota @ Colts. Les Vikings viennent d’être déchiquetés par les Packers, mais c’est un bon endroit pour rebondir. Ils affrontent les Colts qui viennent de perdre Marlon Mack et qui ont Philip Rivers au QB. Rivers a lancé deux choix contre une très jeune défensive des Jaguars, de sorte que les Vikings pourraient le forcer à commettre des erreurs et finir par être un jeu de haut niveau cette semaine également. Ne réagissez pas de manière excessive à un mauvais match des Vikings. Ils devraient être prêts à livrer une bataille aux Colts lors de la deuxième semaine.

Chiefs de Kansas City @ Chargers. La défense des Chiefs a très bien résisté à l’un des meilleurs quarts de la NFL, Deshaun Watson. Maintenant, ils doivent affronter Tyrod Taylor, qui vient de perdre 16 points sur les Bengals. Les Chiefs peuvent avoir du mal à contenir Austin Ekeler en tant que receveur de passes et sur le terrain, mais ils ont suffisamment de meneurs de jeu disponibles pour forcer Taylor à faire des erreurs, surtout si le choix recrue de quatrième ronde, L’Jarius Snead, joue aussi bien que lors de l’ouverture. nuit.

Ravens de Baltimore @ Texans. L’offensive des Texans n’a pas pu déplacer le ballon pendant la majeure partie des trois quarts contre les Chiefs. Et vraiment, ils n’ont marqué que 13 points en retard parce que les Chiefs avaient mis le jeu hors de portée. Imaginez ce que la défense des Ravens leur fera après avoir maintenu les Browns à six points.

Los Angeles Rams @ Eagles. Il est facile d’imaginer Aaron Donald avoir une journée sur le terrain contre les Eagles compte tenu du triste état de leur ligne offensive. Si Lane Johnson ne revient pas, Wentz sera sous une tonne de pression et avec Jalen Ramsey éliminant un côté du terrain, il sera très difficile pour les Eagles de déplacer le ballon. Si Johnson revient, les Rams ne seront pas aussi forts, mais n’ayez pas peur de les lancer, surtout après avoir si bien joué contre une offensive de Dallas.

Cleveland Browns contre Bengals. Je sais, les Browns viennent de se faire rôtir par les Ravens et n’ont pas l’air bien en défense. Mais étant donné qu’ils jouent à domicile cette semaine contre un quart-arrière recrue, Joe Burrow, qui a besoin de plus d’assaisonnement avant de pouvoir compter sur lui en tant que débutant de qualité dans la NFL, on peut leur faire confiance en tant que défense en streaming. Les Bengals de Burrow n’ont marqué que 13 points contre les Chargers et ont retourné le ballon deux fois. Cleveland devrait pouvoir en profiter, à condition de pouvoir nettoyer le milieu de sa défense avec LB Mack Wilson absent.

New Orleans Saints @ Raiders. Les Raiders ont eu une journée sur le terrain contre les Panthers lors de la semaine 1, accumulant 372 verges au total, 34 points et n’engageant ni un chiffre d’affaires ni un sac. Sur le papier, cela semble être un mauvais match. En pratique, les Panthers sont l’une des pires équipes défensives de la NFL et la Nouvelle-Orléans vient de repousser Tom Brady à deux reprises. Ils devraient pouvoir forcer Derek Carr à effectuer de mauvaises passes et, peut-être, faire pression sur Vegas (bien qu’ils aient une superbe ligne offensive).

Philadelphia Eagles contre Rams. Dallas a proposé un plan pour limiter les Rams: faites pression sur Jared Goff pour forcer les lancers précipités et ralentir le jeu au sol. Bien sûr, ils n’ont accompli qu’une de ces deux choses, la première, mais les Eagles verront cette bande et essaieront d’en profiter. Les Eagles ont une ligne défensive solide qui devrait être sur le point de faire pression sur Goff, de le forcer à effectuer des changements et de ralentir le match au sol. Les sept derniers ne sont pas aussi bons, c’est donc ce qui fait des Eagles un départ limite cette semaine.

Arizona Cardinals contre Washington. Au cours de la semaine 1, les Cardinals ont pu limiter les 49ers à 20 points et ont obtenu trois sacs sur Jimmy Garoppolo malgré la grande ligne offensive de San Francisco. La O-Line de Washington n’est pas aussi forte et ils ont rendu trois sacs la semaine dernière. L’Arizona pourrait être dans une autre semaine de sac solide, même s’il cède des points à l’équipe de football.

Équipe de football de Washington @ Cardinals. Washington a fini par être un excellent jeu lors de la semaine 1, car ils ont pu limoger Carson Wentz huit fois et maintenir les Eagles sans but après avoir accordé 17 points rapides. Les Cardinals seront un test plus difficile, car ils ont de meilleures armes de réception et un QB plus mobile à Kyler Murray, mais la ligne défensive d’élite de Washington, en tête d’affiche du deuxième choix au classement général Chase Young, aura toujours une chance d’accumuler des points de sac. et soyez un streamer de qualité.

Tampa Bay Buccaneers contre Panthers. Après avoir perdu le premier match de Tom Brady avec les Bucs, l’équipe tentera de se remettre sur les rails à domicile contre les Panthers. La Caroline a marqué 30 points lors de la semaine 1, mais cela s’est heurté à une mauvaise défense des Raiders. Les Buccaneers ont tenu les Saints à 27 points offensifs et se sont battus avec acharnement malgré leur mauvaise position sur le terrain par les choix de Brady et un panier bloqué. Contre une attaque moins dynamique, ils ont un potentiel de streaming, bien que Teddy Bridgewater ne retourne pas beaucoup la balle.

Packers de Green Bay contre les Lions. Les Packers n’ont accordé que 10 points aux Vikings au cours des trois premiers quarts avant de leur permettre d’en accumuler 24 au quatrième quart. Nous ne savons pas si c’était parce qu’ils estimaient que le jeu était hors de portée ou si les Vikings avaient finalement compris comment déplacer le ballon. Les Lions ont bien déplacé le ballon sur les Bears la semaine dernière, mais leur manque de jeu de course solidifié fait des Packers un jeu décent cette semaine.

