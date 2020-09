Rang

San Francisco 49ers @ Giants. Les Giants ont perdu Saquon Barkley pour la saison et Daniel Jones a commis deux revirements à chacun de ses départs pour commencer la saison. La défense des 49ers sera plus faible sans la présence du défenseur de passes de haut niveau Nick Bosa, qui aurait déchiré son ACL, mais ils devraient toujours pouvoir faire de gros jeux et limiter une attaque des Giants qui est l’une des cinq unités de la NFL en moyenne. moins de 300 mètres par match.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Raiders. Malgré la remise de cinq touchés à Russell Wilson, la défense des Patriots a tout de même pu marquer des points positifs contre les Seahawks grâce à un pick-six Devin McCourty. Ils devraient avoir plus de facilité à ralentir une attaque des Raiders qui pourrait avoir du mal à jeter sur le solide secondaire de la Nouvelle-Angleterre et, par conséquent, ils pourraient forcer Derek Carr à un roulement ou à des sacs de couverture.

Indianapolis Colts contre Jets. Les Jets étaient sans Jamison Crowder la semaine dernière et ont perdu Breshad Perriman pendant le match. Le résultat? Domination complète par la défense des 49ers. Les Colts devraient être en ligne pour un succès similaire à domicile avec ou sans Crowder, car leur unité vient de limiter les Vikings à 11 points et a forcé Kirk Cousins ​​à trois interceptions et trois sacs. Les Jets se classent au dernier rang de la NFL en verges par match (265,5) et au deuxième pire en points par match (15, devant seulement les Giants).

Tampa Bay Buccaneers @ Broncos. Jeff Driskel a fourni un effort admirable de soulagement contre les Steelers, mais en trois départs pour les Lions l’année dernière, il a eu quatre interceptions et a conduit son équipe à une moyenne de 18,7 points par match. Les Buccaneers ont réussi à forcer le toujours précis Teddy Bridgewater à effectuer des interceptions la semaine dernière tout en forçant trois échappés et en enregistrant cinq sacs. Ils devraient pouvoir s’en prendre à Driskel, qui a été limogé six fois pour 53 verges contre les Steelers.

Pittsburgh Steelers contre Texans. Les Texans n’ont, incroyablement, en moyenne que 18 points par match jusqu’à présent cette saison, tandis que Deshaun Watson a été limogé quatre fois dans chacun des deux matchs qu’il a disputés. Houston n’a pas une très bonne ligne offensive et la ruée vers les passes d’élite des Steelers, qui a mené la NFL dans des sacs au cours des trois dernières saisons, devrait avoir une chance de faire des ravages sur l’attaque des Texans. Cela en fait un bon jeu, bien que Watson puisse frapper de gros jeux à tout moment.

Chargers de Los Angeles contre Panthers. Les Chargers ont accordé le troisième moins de points par match cette saison avec une marque de 18. Ils l’ont fait malgré la lutte contre Patrick Mahomes lors de la semaine 2, et ils ont fait un bon travail pour le mettre mal à l’aise. S’ils peuvent continuer leur succès contre les RB (0 TD, 202 verges au total cédées à la position) contre les Panthers sans Christian McCaffrey, les Chargers seront bien positionnés pour une semaine de qualité en défense.

Philadelphia Eagles contre Bengals. Oui, les Eagles ont accordé une moyenne de 32 points par match pour ouvrir la saison, mais ils affrontent toujours un quart recrue qui ne fait que son deuxième départ sur la route. Les Bengals n’ont pas une très bonne ligne offensive et Joe Burrow a été limogé trois fois à chacun de ses deux premiers matchs. Si les Eagles peuvent faire pression sur les Bengals, ils auront une chance d’accumuler de solides chiffres de sac. Cela leur donne un étage élevé en une semaine difficile pour les streamers défensifs.

Arizona Cardinals contre Lions. La semaine dernière, les Cardinals ont fait un excellent travail en limitant Washington et les maintenaient à 15 points tout en obtenant une tonne de pression sur leur quart-arrière. Ils pourraient trouver un succès similaire contre une attaque des Lions qui a stagné après avoir marqué deux fois en autant de semaines, surtout s’ils peuvent se rendre à Stafford, qui a été limogé quatre fois et a lancé un pick-six la semaine dernière.

Titans du Tennessee @ Vikings. Jusqu’à présent cette saison, Kirk Cousins ​​n’a lancé que deux touchés contre quatre INT tout en étant limogé cinq fois. Les Titans viennent de voir les Jaguars accumuler 30 points contre eux, mais ils ont été beaucoup plus forts lors de la semaine 1 contre les Broncos, n’accordant que 12 points au total. Ils devraient être capables de forcer Cousins ​​à commettre les erreurs qu’il a tendance à faire.

Buffalo Bills contre les béliers. Avant la foudre, les Bills avaient maintenu les Dolphins à seulement 10 points. Ils ont plié pour permettre 18 après leur retour, mais s’ils étaient restés sur le terrain, il est juste de se demander s’ils auraient mieux réussi. Quoi qu’il en soit, les Bills n’accordent que 332 verges par match et 75,5 verges au sol par match, ce dernier étant le troisième meilleur de la NFL. Les Rams seront le défi le plus difficile des Bills à ce jour, mais s’ils peuvent récupérer Matt Milano ou Tremaine Edmunds d’une blessure (ou les deux), ils devraient avoir une chance de les rendre unidimensionnels et de limiter le succès global des Rams.

Équipe de football de Washington @ Browns. Le moyen le plus simple de retirer Baker Mayfield de son jeu est de le mettre sous pression. C’est quelque chose que Washington peut faire, car ils ont 11 sacs en deux matchs cette saison, y compris une performance impressionnante de trois sacs contre Kyler Murray. Si Mayfield manque à nouveau son tacle droit Jack Conklin, Washington pourrait être mieux placé pour en profiter que les Bengals. En raison de cet avantage, ils se qualifient comme l’un des meilleurs streamers de la ligue.

Cleveland Browns contre Washington. Jusqu’à présent cette saison, Washington marque en moyenne 3,5 points en première mi-temps et Dwayne Haskins a été limogé 3,5 fois par match. Les Browns peuvent profiter de la mauvaise ligne offensive de Washington et tenter de forcer le jeune partant à faire des erreurs. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose à cet égard contre Joe Burrow, mais Haskins est moins mobile et Cleveland pourrait récupérer certains de ses défenseurs en difficulté dans ce qui semble être un bon match pour leur défense.

Jacksonville Jaguars contre les dauphins. Chaque fois que vous jouez une défense contre Ryan Fitzpatrick sur une courte semaine, vous devez y réfléchir. Fitzpatrick a bien joué contre les Bills, mais il était coupable d’avoir lancé trois choix contre les Patriots la semaine précédente. Les Jaguars n’ont pas une tonne de talent défensif, mais peut-être que Josh Allen et leur ligne défensive peuvent faire pression sur Fitzpatrick pour faire de mauvais lancers et le premier choix de 10 CJ Henderson peut prendre sa première interception.

Minnesota Vikings contre Titans. Nous donnerons aux Vikings une chance de plus de prouver qu’ils méritent d’être une défense potentielle de départ à des fins fantastiques. Ils ont accordé 35,5 points par match jusqu’à présent cette saison, mais ont le talent d’être meilleurs que cela. Les Titans efficaces pourraient leur poser des problèmes, mais si les Vikings peuvent les contenir comme les Broncos l’ont fait, parfois, au cours de la semaine 1, ils auront une chance. Sinon, les Vikings sortiront probablement de la moitié supérieure de ce classement à l’avenir.

Los Angeles Rams @ Bills. Josh Allen a joué un football presque sans faille jusqu’à présent, mais les Rams sont, de loin, la meilleure défense qu’il ait affrontée cette année. Jalen Ramsey fera ce qu’il peut pour effacer Stefon Diggs tandis qu’Aaron Donald fera pression sur Josh Allen et limitera le jeu en cours des Bills. Les Rams n’accordent que 18 points par match aux défenses, donc ils pourraient ralentir les Bills, mais étant donné la mobilité d’Allen, il est difficile de leur faire confiance en tant que meilleure unité cette semaine.

Carolina Panthers @ Chargers. Si Tyrod Taylor joue, les Panthers devraient avoir une chance de ralentir son attaque, car ils n’ont pu marquer que 16 points contre une défense affaiblie des Bengals alors qu’il était quart-arrière. Si Justin Herbert joue, cette unité pourrait avoir plus de mal à contenir une attaque des Chargers qui a bien joué contre les Chiefs. Considérez-les comme une option DFS bon marché potentielle, mais évitez-les si Herbert démarre.

Giants de New York contre 49ers

Texans de Houston @ Steelers

Denver Broncos contre Buccaneers

New York Jets @ Colts

Atlanta Falcons contre les ours

Bengals de Cincinnati @ Eagles

Chicago Bears @ Falcons

New Orleans Saints contre Packers. Aaron Rodgers joue incroyablement bien pendant deux semaines, donc les Saints ne sont pas un jeu recommandé.

Packers de Green Bay @ Saints

Cowboys de Dallas à Seahawks

Ravens de Baltimore contre les chefs. Normalement, on peut faire confiance aux Ravens, mais nous n’allons pas parier sur eux contre Patrick Mahomes.

Chefs de Kansas City @ Ravens

Seattle Seahawks contre Cowboys

Miami Dolphins @ Jaguars

Detroit Lions @ Cardinals

Las Vegas Raiders @ Patriots