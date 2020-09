Seize des 30 franchises de baseball seront qualifiées pour les séries éliminatoires de 2020, ce qui signifie que chaque équipe à une distance de détection de .500 aura au moins une chance de pointer d’atteindre octobre alors que nous nous dirigeons vers les dernières semaines de septembre.

C’est une configuration alambiquée. Si vous voulez la configuration complète, c’est votre endroit heureux. Ici, nous allons mettre à jour quotidiennement les têtes de série des séries éliminatoires, voici donc la structure de classement très basique.

Les trois premières têtes de série (1-3) de chaque ligue iront aux vainqueurs de division, classés par record. Le deuxième trio de têtes de série (4-6) revient aux seconds dans chaque division, classés par record. Les deux dernières têtes de série (7-8) vont aux deux équipes wild-card.

Je l’ai?

PLUS: Expliquer le format élargi des séries éliminatoires de la MLB

Classement MLB 2020

Support pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine

Classement mis à jour après les matchs du 8 septembre:

Rayons (E1), 28-15, .651A (W1), 25-15, .625Indiens (C1), 26-16, .619 (propre bris d’égalité face à face contre les White Sox)Sox blancs (C2), 26-16, .619Blue Jays (E2), 24-18, .571Astros (W2), 22-21, .512Jumeaux (WC1), 27-18, .600Yankees (WC2), 21-21, .500

Classement wild-card de la Ligue américaine

WC1: Jumeaux, 27-18, .600WC2: Yankees, 21-21, .500

——

Orioles, 20-21, .488, 0,5 matchs en arrière du deuxième WCTigres, 19-21, .475, 1.0 retourNavigateurs, 19-23, .452, 2.0 retouranges, 17-26, .395, 4.5 retourRoyals, 15-28, .349, 6.5 retourRangers, 14-27, .341, 6.5 retourRed Sox, 15-29, 341, 7.0 retour

Support pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale

Classement mis à jour après les matchs du 8 septembre

Dodgers (W1), 31-12, .721Petits (C1), 25-18, .581Braves (E1), 24-18, .571Padres (W2), 27-17, .614Phillies (E2), 21-18, .538Cardinaux (C2), 18-17, .514Marlins (WC1), 19-18, .514Géants (WC2), 22-21, .512

Classement des wild-card de la Ligue nationale

WC1: Marlins, 19-18, .514WC2: Géants, 22-21, .512

——

Rocheuses, 20-22, .476, 1,5 matchs en arrière du deuxième WCBrasseurs, 18-22, .450, 2.5 retourMets, 19-24, .442, 3 retourRouges, 18-24, .429, 3.5 retourRessortissants, 16-25, .390, 5 retourLes pirates, 14-26, .350, 6.5 retourDiamondbacks, 15-28, .349, 7 retour

Numéros magiques de la MLB pour 2020

Qu’est-ce qu’un nombre magique? C’est la combinaison de matchs dont une équipe a besoin pour gagner et / ou que son concurrent le plus proche doit perdre pour décrocher une place en séries éliminatoires. Plus le nombre est petit, mieux c’est. En raison de la nature compliquée du terrain des séries éliminatoires 2020, il existe des nombres magiques distincts pour décrocher une division et décrocher une place de choix. Les informations proviennent de @MLBMagNum sur Twitter.

Mise à jour via les jeux du 8 septembre

AL Est

Rayons, 15 pour la division, 12 pour le joker

Blue Jays, 22/16

Yankees, 25/19

Orioles, 26/20

Red Sox, 31/25

AL Central

Jumeaux, 18/13

Indiens, 19/14

White Sox, 19/14

Tigres, 26/21

Royals, 30/25

AL Ouest

A, 15/13

Astros, 24/16

Mariners, 27/21

Anges, 29/23

Rangers, 32/26

NL Est

Braves, 19 pour la division, 15 pour le joker

Phillies, 22/18

Marlins, 24/20

Mets, 24/21

Nationaux, 27/24

NL Central

Petits, 19/14

Cardinaux, 25/21

Brasseurs, 26/22

Rouges, 26/22

Pirates, 30/26

NL Ouest

Dodgers, 13/8

Padres, 22/12

Géants, 27/17

Rocheuses, 29/20

Diamondbacks, 34/25