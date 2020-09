Et puis il y en avait deux.

L’US Open, l’avant-dernier majeur du golf sur le calendrier remanié du PGA Tour, est en cours en septembre et sans fans, deux traits qui feront un week-end surréaliste pris en sandwich entre le Tour Championship, qui a surnommé Dustin Johnson le champion de la FedEx Cup, et le Masters. , le joyau de la couronne de toutes les majors prévue pour novembre.

Johnson, qui a remporté l’US Open en 2016, est clairement le favori pour gagner au célèbre Winged Foot Golf Club. Le golfeur classé n ° 1 mondial a terminé la saison sur une larme, remportant deux des trois tournois éliminatoires de la FedEx Cup et se classant deuxième au championnat de la PGA en août.

Sur le terrain également, Jon Rahm et Justin Thomas, considérés comme les deux plus grandes menaces pour calmer Johnson, ainsi que Gary Woodland, le champion 2019, et Tiger Woods, qui entame le week-end comme un tir de loin. Une absence notable est Brooks Koepka. Le double champion s’est retiré du tournoi en raison de problèmes de coronavirus.

L’US Open, initialement prévu du 18 au 21 juin, était l’un des plus d’une douzaine de tournois de la PGA reportés du printemps et de l’été en raison de l’épidémie de COVID-19, une liste qui comprend également le championnat PGA et les Masters. Le quatrième tournoi majeur du golf, le British Open, a été entièrement annulé.

Suivez les scores en direct de chaque manche de l’US Open 2020 avec notre classement, ainsi que les heures de départ mises à jour et la couverture télévisée.

Classement US Open 2020

Comment regarder l’US Open

Rendez-vous: 17-20 septembreChaînes de télé: NBC, chaîne de golfDirect: GolfChannel.com, NBCSports.com, USOpen.com, Peacock, fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

NBC et Golf Channel ont une couverture en direct de l’US Open en 2020. Le tournoi commence sur Golf Channel chaque matin avant de passer à NBC pour la couverture de l’après-midi et du soir. Vous pouvez diffuser l’US Open sur les services d’abonnement des deux réseaux, sur PGA Tour Live ou via fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

Voici la répartition complète du programme de l’US Open TV (toutes les heures de l’Est):

Jeudi 17 septembre 7 h 30-14 h Golf Channel, fuboTV 14 h 00-17 h 00 NBC, fuboTV Vendredi 18 septembre 7 h 30-16 h 00 Golf Channel, fuboTV 16 h 00-19 h 00 NBC, fuboTV samedi, 19 septembre 9h-11h Golf Channel, fuboTV 11h-19h30 NBC, fuboTV Dimanche 20 septembre 10h-midi Golf Channel, fuboTV 12h-18h NBC, fuboTV

Heures de départ de l’US Open

Voici les heures de départ complètes de l’US Open pour la première manche de jeudi:

Ronde 1: jeudi 16 septembre

Trou n ° 1

6 h 50 Brandon Wu, Curtis Luck, Ryan Fox 7 h 01 Joel Dahmen, Rasmus Hojgaard, JT Poston 7 h 12 Chez Reavie, Sung Kang, Kevin Streelman 7 h 23 Jazz Janewattananond, Kevin Na, Matt Wallace 7: 34 h Brendon Todd, Harris English, Davis Thompson 7 h 45 Paul Waring, Victor Perez, Christiaan Bezuidenhout 7 h 56 Hideki Matsuyama, Patrick Reed, Jordan Spieth 8 h 07 Collin Morikawa, Justin Thomas, Tiger Woods 8 h 18 Matt Kuchar, Lucas Glover, Graeme McDowell 8 h 29 Charles Howell III, Ryo Ishikawa, Max Homa 8 h 40 Kurt Kitayama, Robert MacIntyre, Sandy Scott 8 h 51 Eddie Pepperell, Troy Merritt, Sami Valimaki 12 h 10 Shaun Norris, Rory Sabbatini, Chan Kim 12h21 Adam Long, Eduard Rousaud, Mike Lorenzo-Vera 12h32 Lukas Michel, Lucas Herbert, Matt Jones 12h43 Ryan Palmer, Si Woo Kim, Rafa Cabrera Bello 12h54 pm Joaquin Niemann, Sungjae Im, Cameron Champ 13 h 05 Gary Woodland, Andy Ogletree, Shane Lowry 13 h 16 Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Tony Finau 13 h 27 Phil Mickelson, Paul Casey, Jon Rahm 13 h 38 Rickie Fowler, Matthew Wolff, Viktor Hovland 13 h 49 Romain Langasque, Davis Riley, Will Zalatoris 14 h 00 Matthias Schwab, Cole Hammer, Alex Noren 14 h 11 Connor Syme, Paul Barjon , Marty Jertson

Trou n ° 10

6h50 Danny Balin, Greyson Sigg, JC Ritchie 7h01 Ricky Castillo, Brian Harman, Andy Sullivan 7h12 Tom Lewis, Preston Summerhays, Jason Kokrak 7h23 Martin Kaymer, Jimmy Walker, John Augenstein 7: 34 h Tyler Duncan, Thomas Detry, Erik van Rooyen 7 h 45 Tyrrell Hatton, Henrik Stenson, Danny Willett 7 h 56 Webb Simpson, Sergio Garcia, Jason Day 8 h 07 Rory McIlroy, Adam Scott, Justin Rose 8 h 18 suis Ian Poulter, Patrick Cantlay, Steve Stricker 8 h 29 Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Corey Conners 8 h 40 Sebastian Munoz, Chun An Yu, Justin Harding 8 h 51 Scott Hend, Dan McCarthy, Ryan Vermeer 12 h 10 Richy Werenski, Taylor Pendrith, Renato Paratore 12 h 21 Jim Herman, John Pak, Thomas Pieters 12 h 32 Michael Thompson, Andrew Putnam, Chesson Hadley 12 h 43 Bernd Wiesberger, Marc Leishman, Cameron Smith 12 h 54 Lee Westwood , James Sugrue, Bubba Watson 13 h 05 Matt Fitzpatrick, Daniel Berger, Branden Grace 13 h 16 Tommy Fleetwood, Kevin Kisner, Abraham Ancer 13 h 27 Louis Oost huizen, Zach Johnson, Keegan Bradley 13 h 38 Billy Horschel, Xander Schauffele, Brandt Snedeker 13 h 49 Shugo Imahira, Ben An, Takumi Kanaya 14 h Danny Lee, Mark Hubbard, Lanto Griffin 14 h 11 Stephen Jaeger, Lee Hodges, Adrian Otaegui