La saison 2020 du PGA Tour tire officiellement à sa fin ce week-end avec le Tour Championship au East Lake Golf Club.

Bien que deux majors restent encore sur le calendrier de golf remanié, les séries éliminatoires de la FedEx Cup déterminent le champion de la saison régulière à travers trois tournois, culminant avec le Tour Championship. Dustin Johnson entame le week-end à l’extérieur d’Atlanta avec une avance de deux temps après une victoire au Northern Trust et une finale déchirante contre Jon Rahm au championnat BMW de la semaine dernière. L’embrayage de Rahm a fait un putt d’oiseau de 66 pieds dans une série éliminatoire à mort subite l’a amené à la deuxième place du classement de la FedEx Cup.

Le Tour Championship est différent des deux autres événements éliminatoires de la FedEx Cup car les golfeurs se voient attribuer un handicap basé sur leur classement par points.

Johnson, qui a terminé la saison avec 3471 points, a débuté à 10 sous la normale quand il a réussi le premier tour. Rahm (8 sous), Justin Thomas (7 sous), Webb Simpson (6 sous) et Collin Morikawa (5 sous) étaient à distance de frappe pour compléter le top cinq. Les joueurs classés 6-10 aux points ont commencé à 4 sous, suivis de 11-15 à 3 sous, 16-20 à 2 sous, 21-25 à 1 sous et 26-30 au pair pair.

Voici une description complète du fonctionnement du système des séries éliminatoires de la FedEx Cup et du format utilisé pour déterminer un champion ce week-end. Le gagnant remporte la FedEx Cup et, plus important encore, le prix de 15 millions de dollars qui l’accompagne.

Suivez les scores en direct de chaque manche du Championnat du Tour 2020 avec notre classement, ainsi que des départs mis à jour et une couverture télévisée.

Classement du Tour Championship 2020

Comment regarder le PGA Tour Championship

NBC et Golf Channel ont une couverture en direct du Tour Championship en 2020. Le tournoi est diffusé exclusivement sur Golf Channel pendant les deux premiers jours avant de passer à NBC pour les rondes finales samedi et dimanche. Vous pouvez diffuser le Tour Championship sur les services d’abonnement des deux réseaux, sur PGA Tour Live ou via fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

Voici la répartition complète du programme télévisé du Tour Championship (toujours à l’Est):

Date

Temps

Couverture

Vendredi 4 septembre 13h-18h Golf Channel, fuboTV Samedi 5 septembre 13h-18h Golf Channel, fuboTV Dimanche 6 septembre 13h-13h Golf Channel, fuboTV 15h-19h NBC, fuboTV Lundi, sept. 19 h 00-13 h 30 Golf Channel, fuboTV 13 h 30-18 h 00 NBC, fuboTV

Heures de départ du championnat du circuit

Voici la liste complète des heures de départ du Tour Championship pour la deuxième manche de samedi (toujours à l’Est):

2e tour: samedi 5 septembre

11 h 45 Ryan Palmer, Kevin Kisner 11 h 55 Mackenzie Hughes, Joaquin Niemann 12 h 05 Scottie Scheffler, Billy Horschel 12 h 15 Bryson DeChambeau, Viktor Hovland 12 h 25 Sebastian Munoz, Patrick Reed 12 h 35 Cameron Smith, Kevin Na 12 h 45 Collin Morikawa, Cameron Champ 12 h 55 Hideki Matsuyama, Harris Anglais 13 h 05 Daniel Berger, Tony Finau 13 h 15 Tyrrell Hatton, Lanto Griffin 13 h 25 Webb Simpson, Marc Leishman 1 : 35 h Brendon Todd, Sungjae Je suis 13 h 45 Abraham Ancer, Xander Schauffele 13 h 55 Justin Thomas, Rory McIlroy 14 h 05 Dustin Johnson, Jon Rahm